Aug 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14LD8 EXIM 60D 5-Aug-16 99.9821 6.5461 8 1280 99.9821 6.5347 INE001A14PD5 HDFC 88D 5-Aug-16 99.9816 6.7172 2 125 99.9816 6.7172 INE202B14HP8 DHFL 63D 5-Aug-16 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE306N14HN7 TATA CAP FIN SERV 91D 5-Aug-16 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE001A14PF0 HDFC 88D 8-Aug-16 99.9266 6.7027 7 980 99.9266 6.7027 INE261F14AK1 NABARD 90D 8-Aug-16 99.9283 6.5473 1 490 99.9283 6.5473 INE722A14758 SHRIRAM CITY UNION 91D 8-Aug-16 99.9233 7.0042 1 100 99.9233 7.0042 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 99.9083 6.7002 4 320 99.9083 6.7002 INE657N14HE2 EDELWEISS COMMOD. 16D 10-Aug-16 99.8793 7.3515 5 800 99.8793 7.3515 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.8892 6.7478 1 220 99.8892 6.7478 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.8576 6.5050 4 500 99.8576 6.5050 INE931S14492 ADANI TRANSMISSION 60D 12-Aug-16 99.8577 6.5017 1 195 99.8577 6.5017 INE742F14AW5 ADANI PORTS AND 88D 12-Aug-16 99.8556 6.5978 1 55 99.8556 6.5978 INE445L14381 NABHA POWER 89D 16-Aug-16 99.7841 6.5812 2 490 99.7841 6.5812 INE931S14476 ADANI TRANSMISSION 90D 16-Aug-16 99.7868 6.4987 1 200 99.7868 6.4987 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES180D 16-Aug-16 99.7835 6.5995 1 5 99.7835 6.5995 INE742F14BA9 ADANI PORTS AND 88D 16-Aug-16 99.8045 6.4998 1 5 99.8045 6.4998 INE010A14360 PRISM CEMENT 59D 19-Aug-16 99.6112 9.4977 1 50 99.6112 9.4977 INE296A14JZ7 BAJAJ FIN 91D 19-Aug-16 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE957N14548 HERO FINCORP 91D 22-Aug-16 99.6727 7.0504 1 5 99.6727 7.0504 INE774D14KD2 MAH AND MAH FIN 90D 25-Aug-16 99.6046 6.8997 3 250 99.6046 6.8997 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.6251 6.8677 1 25 99.6251 6.8677 INE597H14FK3 TGS INVESTMENT AND 83D 25-Aug-16 99.6125 7.0994 1 5 99.6125 7.0994 INE860H14VK2 ADITYA BIRLA FIN 88D 26-Aug-16 99.5858 6.9005 2 150 99.5858 6.9005 INE205A14FD3 VEDANTA 91D 29-Aug-16 99.5028 7.5994 1 5 99.5028 7.5994 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.4958 6.8506 2 225 99.4958 6.8506 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.4848 7.0008 1 150 99.4848 7.0008 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.5038 7.0006 1 100 99.5038 7.0006 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.4958 6.8506 2 75 99.4958 6.8506 INE597H14FM9 TGS INVESTMENT AND 68D 31-Aug-16 99.4968 7.0999 1 5 99.4968 7.0999 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 99.5023 6.5203 1 25 99.5023 6.5203 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 99.5215 6.4997 1 5 99.5215 6.4997 INE010A14352 PRISM CEMENT 59D 2-Sep-16 99.2487 9.5276 1 50 99.2487 9.5276 INE786A14530 JK LAKSHMI CEMENT 88D 2-Sep-16 99.4705 6.6999 1 25 99.4705 6.6999 INE410J14777 KOTAK COMMODITY 60D 2-Sep-16 99.4273 7.2496 1 5 99.4273 7.2496 INE481G14568 ULTRATECH CEMENT 63D 6-Sep-16 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE261F14AP0 NABARD 61D 6-Sep-16 99.4394 6.4304 1 5 99.4394 6.4304 INE823G14546 J.K.CEMENT 60D 6-Sep-16 99.4030 6.8504 1 5 99.4030 6.8504 INE556F14CV7 SIDBI 90D 7-Sep-16 99.3936 6.5496 1 100 99.3936 6.5496 INE931S14450 ADANI TRANSMISSION122D 9-Sep-16 99.3533 6.5995 1 25 99.3533 6.5995 INE959P14135 SURAKSHA REALTY 90D 14-Sep-16 99.1514 7.6193 1 150 99.1514 7.6193 INE891D14NJ5 REDINGTON INDIA 63D 14-Sep-16 99.2711 6.7000 1 5 99.2711 6.7000 INE202B14HU8 DHFL 90D 15-Sep-16 99.2254 6.9497 1 5 99.2254 6.9497 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 99.0360 7.7236 1 100 99.0360 7.7236 INE110L14AE1 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Sep-16 99.1460 6.5499 1 100 99.1460 6.5499 INE091A14733 NIRMA 90D 26-Sep-16 99.0051 6.9205 1 15 99.0051 6.9205 INE931S14443 ADANI TRANSMISSION 139D 28-Sep-16 99.0153 6.5998 1 130 99.0153 6.5998 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.0301 6.6200 1 5 99.0301 6.6200 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 98.8827 7.2355 2 120 98.8827 7.2355 INE306N14IH7 TATA CAP FIN SERV 91D 4-Oct-16 98.8223 7.2497 1 100 98.8223 7.2497 INE121A14MV0 CHOLAMANDALAM 90D 18-Oct-16 98.5514 7.2501 1 100 98.5514 7.2501 INE094O14779 DAIMLER FIN SERV 360D 28-Oct-16 98.3172 7.3498 1 85 98.3172 7.3498 INE371K14365 TATA REALTY AND 364D 3-Nov-16 98.1873 7.4049 1 100 98.1873 7.4049 INE404K14BI9 SHAPOORJI PALLONJI 268D16-Nov-16 97.8409 7.7448 1 3.75 97.8409 7.7448 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 96.2783 7.5050 1 25 96.2783 7.5050 INE975F14ID4 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Feb-17 95.7970 7.8500 1 50 95.7970 7.8500 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 95.3600 8.0000 1 5 95.3600 8.0000 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 95.3800 7.9999 1 5 95.3800 7.9999 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 93.0769 8.0800 1 25 93.0769 8.0800 INE094O14AA9 DAIMLER FIN SERV 365D 19-Jul-17 92.8145 8.1200 1 25 92.8145 8.1200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com