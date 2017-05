Aug 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14HG7 DEWAN HOUSING FIN 91D 12-Aug-16 99.9595 7.3942 1 50 99.9595 7.3942 INE148I14MS2 INDIABULLS HOUSING 69D 16-Aug-16 99.8846 7.0283 3 84 99.8846 7.0283 INE202B14HH5 DEWAN HOUSING FIN 90D 16-Aug-16 99.8777 7.4490 1 50 99.8777 7.4490 INE121A14LH1 CHOLAMANDALAM 363D 16-Aug-16 99.8859 6.9490 2 30 99.8859 6.9490 INE140A14LJ7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 18-Aug-16 99.8468 7.0005 1 25 99.8468 7.0005 INE756I14908 HDB FIN SERV 88D 19-Aug-16 99.8270 7.0283 1 200 99.8270 7.0283 INE033L14EC1 TATA CAP HOUSING 90D 22-Aug-16 99.7720 6.9508 3 75 99.7720 6.9508 INE404K14AZ5 SHAPOORJI PALLONJI 246D 23-Aug-16 99.7513 7.0001 1 120 99.7513 7.0001 INE977J14DO0 TRAPTI TRADING 60D 23-Aug-16 99.7502 7.0312 1 39 99.7502 7.0312 INE556F14CQ7 SIDBI 80D 25-Aug-16 99.7275 6.6490 2 250 99.7275 6.6490 INE978J14DH2 TURQUOISE INVEST 83D 25-Aug-16 99.7119 7.0307 1 15 99.7119 7.0307 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.5989 6.9996 3 370 99.5989 6.9996 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.5989 6.9996 1 235 99.5989 6.9996 INE202B14HQ6 DEWAN HOUSING 90D 31-Aug-16 99.6233 6.9008 1 5 99.6233 6.9008 INE573A14185 JK TYRE AND INDUS 88D 02-Sep-16 99.5489 7.1912 2 37 99.5489 7.1912 INE053T14311 ONGC MANGALORE 87D 02-Sep-16 99.5978 6.6998 1 5 99.5978 6.6998 INE148I14NI1 INDIABULLS HOUSING 61D 12-Sep-16 99.3771 7.1495 1 5 99.3771 7.1495 INE959P14135 SURAKSHA REALTY 90D 14-Sep-16 99.2756 7.6096 1 45 99.2756 7.6096 INE178A14AL6 CHENNAI PETROLEUM 70D 19-Sep-16 99.2915 6.5112 1 50 99.2915 6.5112 INE860H14VT3 ADITYA BIRLA FIN 50D 20-Sep-16 99.2387 7.0002 1 5 99.2387 7.0002 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST 305D 26-Sep-16 99.1070 7.1496 1 5 99.1070 7.1496 INE208A14AI7 ASHOK LEYLAND 64D 27-Sep-16 99.1320 6.7999 1 5 99.1320 6.7999 INE538L14383 AADHAR HOUSING 58D 29-Sep-16 98.8178 8.7333 1 20 98.8178 8.7333 INE169A14CU2 COROMANDEL INTERN 56D 30-Sep-16 98.9629 7.5002 2 100 98.9629 7.5002 INE191S14097 KHYATI REALTORS 130D 25-Oct-16 98.4503 7.5598 1 150 98.4503 7.5598 INE535H14FJ5 FULLERTON INDIA 365D 25-Oct-16 98.4644 7.4899 1 100 98.4644 7.4899 INE915D14943 CITICORP FIN 211D 28-Oct-16 98.4331 7.3547 1 250 98.4331 7.3547 INE403G14HI6 STANDARD CHART 365D 01-Nov-16 98.3275 7.4801 1 55 98.3275 7.4801 INE667F14BV4 SUNDARAM BNP 176D 11-Nov-16 98.2054 7.2500 1 100 98.2054 7.2500 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.8708 7.0899 1 150 97.8708 7.0899 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.8306 7.0999 1 100 97.8306 7.0999 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.8492 7.1000 1 25 97.8492 7.1000 INE691I14CY0 L AND T INFRAST 364D 01-Feb-17 96.5037 7.5999 1 35 96.5037 7.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com