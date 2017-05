Aug 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14VN0 JM FIN PRODUCTS 91D 16-Aug-16 99.9196 7.3424 5 1800 99.9196 7.3424 INE870D14957 NATIONAL FERTILIZERS 60D16-Aug-16 99.9233 7.0042 1 500 99.9233 7.0042 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.9280 6.5751 2 385 99.9270 6.6661 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES 180D16-Aug-16 99.9272 6.6478 2 100 99.9272 6.6478 INE148I14MS2 INDIABULLS HOUSING 69D 16-Aug-16 99.9250 6.8489 1 50 99.9250 6.8489 INE389H14AV3 KEC INTERNATIONAL 60D 16-Aug-16 99.9118 8.0554 1 5 99.9118 8.0554 INE296A14JZ7 BAJAJ FIN 91D 19-Aug-16 99.8678 6.9024 1 25 99.8678 6.9024 INE134E14766 PFC 75D 22-Aug-16 99.8124 6.8603 1 75 99.8124 6.8603 INE660A14OR1 SUNDARAM FIN 91D 22-Aug-16 99.8892 6.7478 1 5 99.8892 6.7478 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.7513 7.0001 1 25 99.7513 7.0001 INE205A14FC5 VEDANTA 91D 25-Aug-16 99.8191 7.3498 1 5 99.8191 7.3498 INE423A14811 ADANI ENTERPRISES 60D 26-Aug-16 99.6131 10.1262 1 120 99.6131 10.1262 INE804I14MK7 ECL FIN 91D 26-Aug-16 99.7322 7.0007 2 75 99.7322 7.0007 INE523E14PT6 L AND T FIN 87D 29-Aug-16 99.6778 6.9402 1 150 99.6778 6.9402 INE691I14DV4 L AND T INFRAST FIN 90D29-Aug-16 99.6778 6.9402 1 100 99.6778 6.9402 INE205A14FD3 VEDANTA 91D 29-Aug-16 99.7389 7.3501 1 5 99.7389 7.3501 INE248U14125 IIFL WEALTH FIN 26D 30-Aug-16 99.6398 7.3305 1 100 99.6398 7.3305 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.6055 8.0313 1 0.5 99.6055 8.0313 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.6369 7.0008 1 300 99.6369 7.0008 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.7156 6.9401 1 145 99.7156 6.9401 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD. 34D 31-Aug-16 99.6381 6.9767 3 140 99.6398 6.9446 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.6369 7.0008 1 90 99.6369 7.0008 INE059B14GX8 SIMPLEX INFRASTS 30D 31-Aug-16 99.4734 10.1698 1 14 99.4734 10.1698 INE523E14ON2 L T FIN 365D 1-Sep-16 99.6261 6.8493 2 50 99.6261 6.8493 INE001A14OX6 HDFC 184D 2-Sep-16 99.6092 6.8191 1 25 99.6092 6.8191 INE909H14IZ2 TATA MOTORS FIN 88D 2-Sep-16 99.6797 6.8991 1 5 99.6797 6.8991 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.5009 7.3234 1 40 99.5009 7.3234 INE909H14JE5 TATA MOTORS FIN 68D 7-Sep-16 99.5858 6.9005 1 5 99.5858 6.9005 INE148I14NI1 INDIABULLS HOUSING 61D 12-Sep-16 99.4666 7.2494 1 5 99.4666 7.2494 INE008I14FD4 COX AND KINGS 90D 12-Sep-16 99.3347 7.8858 1 3 99.3347 7.8858 INE267A14093 HINDUSTAN ZINC 90D 15-Sep-16 99.4401 6.8505 1 5 99.4401 6.8505 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 99.3474 6.8504 1 50 99.3474 6.8504 INE831R14389 ADITYA BIRLA HOUSING 90D27-Sep-16 99.1317 6.9501 2 25 99.1317 6.9501 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 99.1244 6.8599 1 25 99.1244 6.8599 INE110L14AM4 RELIANCE JIO INFO 54D 28-Sep-16 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE742O14393 RELIANCE RETAIL 56D 30-Sep-16 99.1807 6.7003 1 5 99.1807 6.7003 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.1526 7.0101 1 25 98.1526 7.0101 INE756I14809 HDB FIN SERV 364D 25-Nov-16 98.0599 7.1500 1 75 98.0599 7.1500 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 97.8884 7.0300 2 50 97.8884 7.0300 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 97.7733 6.6500 1 5 97.7733 6.6500 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 364D 1-Feb-17 96.5540 7.5299 1 25 96.5540 7.5299 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 364 1-Feb-17 96.6353 7.5200 1 25 96.6353 7.5200 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 96.6148 7.3499 1 50 96.6148 7.3499 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 96.5578 7.3101 1 25 96.5578 7.3101 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 96.4834 7.3500 1 50 96.4834 7.3500 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 96.4358 7.1001 1 25 96.4358 7.1001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com