Aug 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14KY6 EXIM 91D 22-Aug-16 99.9266 6.7027 1 400 99.9266 6.7027 INE891D14NF3 REDINGTON INDIA 60D 23-Aug-16 99.9110 6.5028 1 200 99.9110 6.5028 INE296A14KA8 BAJAJ FIN 91D 24-Aug-16 99.8900 6.6990 1 200 99.8900 6.6990 INE804I14MK7 ECL FIN 91D 26-Aug-16 99.8470 6.9913 1 25 99.8470 6.9913 INE691I14DV4 L AND T INFRAST FIN 90D 29-Aug-16 99.7925 6.8995 10 350 99.7925 6.8995 INE657N14HK9 EDELWEISS COMMOD 21D 29-Aug-16 99.7794 7.3361 1 200 99.7794 7.3361 INE532F14XR2 EDELWEISS FIN SERV 21D 29-Aug-16 99.7794 7.3361 1 150 99.7794 7.3361 INE523H14WC1 JM FIN PRODUCTS 64D 30-Aug-16 99.7596 7.3298 1 200 99.7596 7.3298 INE916D14YU4 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Aug-16 99.7753 6.8500 2 65 99.7753 6.8500 INE027E14BR2 FAMILY CREDIT 28D 30-Aug-16 99.7720 6.9508 1 25 99.7720 6.9508 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.7548 6.9014 1 380 99.7548 6.9014 INE975F14JH3 KOTAK MAH INVEST 30D 31-Aug-16 99.7548 6.9014 5 170 99.7548 6.9014 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.7548 6.9014 4 110 99.7548 6.9014 INE148I14MY0 INDIABULLS HOUSING 64D 31-Aug-16 99.7531 6.9494 1 50 99.7531 6.9494 INE202B14HQ6 DHFL 90D 31-Aug-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE523E14ON2 L T FIN 365D 1-Sep-16 99.7360 6.9011 1 25 99.7360 6.9011 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 7-Sep-16 99.6016 7.2999 1 25 99.6016 7.2999 INE148I14MU8 INDIABULLS HOUSING 88D 9-Sep-16 99.5828 6.9507 4 150 99.5828 6.9507 INE860H14VN6 ADITYA BIRLA FIN 91D 9-Sep-16 99.6074 6.8507 1 5 99.6074 6.8507 INE140A14KS0 PIRAMAL ENTERPRISES141D 14-Sep-16 99.5003 7.0502 1 5 99.5003 7.0502 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.4469 7.2502 1 190 99.4469 7.2502 INE866I14RH1 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Sep-16 99.2576 7.0001 1 150 99.2576 7.0001 INE870D14965 NATIONAL FERTILIZERS 51D29-Sep-16 99.2463 6.5998 2 300 99.2463 6.5998 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 99.2157 6.8698 2 100 99.2157 6.8698 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 99.1972 6.8696 1 125 99.1972 6.8696 INE824H14112 JULIUS BAER CAP 91D 27-Oct-16 98.6231 7.2798 1 100 98.6231 7.2798 INE597H14FP2 TGS INVESTMENT AND 91D 28-Oct-16 98.5791 7.4099 1 75 98.5791 7.4099 INE824H14120 JULIUS BAER CAP 91D 7-Nov-16 98.4102 7.2796 1 50 98.4102 7.2796 INE535H14FL1 FULLERTON INDIA 364D 11-Nov-16 98.2981 7.4347 1 150 98.2981 7.4347 INE851M14EJ9 VOLKSWAGEN FIN 91D 15-Nov-16 98.2770 7.1901 1 100 98.2770 7.1901 INE404K14BI9 SHAPOORJI PALLONJI 268D16-Nov-16 98.1308 7.7250 1 96.25 98.1308 7.7250 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 96.1660 7.5399 2 50 96.1660 7.5399 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 94.3488 8.2499 1 170 94.3488 8.2499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.