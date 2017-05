Aug 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE738C14CH7 BHARAT ALUMINIUM 91D 24-Aug-16 99.9617 7.0000 1 150 99.9617 7.0000 INE489L14025 INDIA INFOLINE 22D 25-Aug-16 99.9597 7.3577 1 250 99.9597 7.3577 INE556F14CQ7 SIDBI 80D 25-Aug-16 99.9474 6.4030 1 240 99.9474 6.4030 INE804I14MK7 ECL FIN 91D 26-Aug-16 99.9235 6.9860 1 25 99.9235 6.9860 INE657N14HK9 EDELWEISS COMMOD 21D 29-Aug-16 99.8600 7.3082 4 750 99.8596 7.3312 INE085A14AX8 CHAMBAL FERTILISERS 61D 29-Aug-16 99.8742 6.5678 1 40 99.8742 6.5678 INE301A14CP1 RAYMOND 91D 29-Aug-16 99.8717 6.6985 1 5 99.8717 6.6985 INE915D14992 CITICORP FIN (INDIA) 69D30-Aug-16 99.8673 6.9286 1 290 99.8673 6.9286 INE523H14WC1 JM FIN PRODUCTS 64D 30-Aug-16 99.8397 7.3254 1 200 99.8397 7.3254 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.8247 8.0121 1 5 99.8247 8.0121 INE476M14590 L AND T HOUSING FIN 29D 31-Aug-16 99.8479 6.9501 1 250 99.8479 6.9501 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.8278 6.9944 2 150 99.8277 6.9998 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.8277 6.9998 1 60 99.8277 6.9998 INE306N14HV0 TATA CAP FIN SERV 91D 01-Sep-16 99.8100 6.9482 1 340 99.8100 6.9482 INE202B14HM5 DEWAN HOUSING FIN 90D 01-Sep-16 99.8100 6.9482 1 25 99.8100 6.9482 INE909H14JA3 TATA MOTORS FIN 90D 08-Sep-16 99.7050 6.7496 1 5 99.7050 6.7496 INE205A14FH4 VEDANTA 91D 09-Sep-16 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE280A14179 TITAN COMPANY 60D 12-Sep-16 99.6342 6.7004 1 5 99.6342 6.7004 INE866I14RD0 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Sep-16 99.5093 7.4995 2 400 99.5093 7.4995 INE423A14928 ADANI ENTERPRISES 60D 23-Sep-16 99.3493 7.4701 2 10 99.3502 7.4603 INE110L14AJ0 RELIANCE JIO INFO 59D 26-Sep-16 99.4028 6.4496 1 5 99.4028 6.4496 INE580B14FS5 GRUH FIN 91D 26-Sep-16 99.3752 6.7496 1 5 99.3752 6.7496 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.3143 7.0002 1 25 99.3143 7.0002 INE866I14RG3 INDIA INFOLINE FIN 66D 29-Sep-16 99.2954 7.0001 1 150 99.2954 7.0001 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 99.3134 6.8200 1 5 99.3134 6.8200 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.2252 7.5003 2 100 99.2252 7.5003 INE463A14EW1 BERGER PAINTS INDIA 43D 30-Sep-16 99.3330 6.4497 1 5 99.3330 6.4497 INE155A14KD0 TATA MOTORS 88D 30-Sep-16 99.2919 6.8500 1 5 99.2919 6.8500 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 98.9302 6.6898 1 5 98.9302 6.6898 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 98.7244 6.5501 1 25 98.7244 6.5501 INE110L14AQ5 RELIANCE JIO INFO 86D 10-Nov-16 98.5549 6.6899 2 200 98.5549 6.6899 INE110L14AP7 RELIANCE JIO INFO 91D 15-Nov-16 98.4660 6.6898 1 300 98.4660 6.6898 INE657N14HN3 EDELWEISS COMMOD 91D 15-Nov-16 98.2621 7.5947 1 10 98.2621 7.5947 INE477A14460 CANFIN HOMES 182D 21-Nov-16 98.2847 7.0001 2 200 98.2847 7.0001 INE756I14924 HDB FIN SERV 364D 06-Jun-17 94.1673 7.8500 1 40 94.1673 7.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com