Aug 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14AF4 PNB HOUSING FIN 86D 25-Aug-16 99.9816 6.7050 4 600 99.9818 6.6442 INE866I14RM1 INDIA INFOLINE FIN 21D 25-Aug-16 99.9799 7.3380 1 300 99.9799 7.3380 INE556F14CQ7 SIDBI 80D 25-Aug-16 99.9819 6.6077 1 240 99.9819 6.6077 INE140A14LM1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 25-Aug-16 99.9819 6.6077 2 200 99.9819 6.6077 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.9812 6.8633 2 100 99.9812 6.8633 INE774D14KD2 MAH AND MAH FIN 90D 25-Aug-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE918K14272 EDELWEISS FIN 84D 25-Aug-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE692Q14569 TOYOTA FIN SERV 43D 26-Aug-16 99.9617 6.9924 1 90 99.9617 6.9924 INE621H14310 RELIGARE ENTERPRISES 58D26-Aug-16 99.9548 8.2527 1 50 99.9548 8.2527 INE089C14238 STERLITE TECH 58D 26-Aug-16 99.9814 6.7903 1 25 99.9814 6.7903 INE523E14PT6 L AND T FIN 87D 29-Aug-16 99.9056 6.8977 1 25 99.9056 6.8977 INE248U14125 IIFL WEALTH FIN 26D 30-Aug-16 99.8814 7.2234 1 550 99.8814 7.2234 INE523E14QC0 L AND T FIN 29D 30-Aug-16 99.8865 6.9124 7 500 99.8865 6.9124 INE514E14LA4 EXIM 92D 30-Aug-16 99.8917 6.5966 2 420 99.8916 6.6015 INE027E14BR2 FAMILY CREDIT 28D 30-Aug-16 99.8855 6.9734 1 100 99.8855 6.9734 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.8685 8.0101 1 8 99.8685 8.0101 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.8693 6.8240 1 190 99.8693 6.8240 INE660A14PC0 SUNDARAM FIN 44D 31-Aug-16 99.8678 6.9024 1 150 99.8678 6.9024 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.8690 6.8397 1 140 99.8690 6.8397 INE033L14EP3 TATA CAP HOUSING 30D 31-Aug-16 99.8693 6.8240 1 110 99.8693 6.8240 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 99.8707 6.7508 2 105 99.8707 6.7508 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.8673 6.9286 1 40 99.8673 6.9286 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.8662 6.9868 2 35 99.8663 6.9808 INE202B14HQ6 DEWAN HOUSING 90D 31-Aug-16 99.8640 7.1011 2 10 99.8640 7.1011 INE774D14KH3 MAH MAH FIN SERV 64D 06-Sep-16 99.7602 6.7490 2 195 99.7602 6.7490 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.5500 7.4997 1 100 99.5500 7.4997 INE169A14CT4 COROMANDEL 80D 15-Sep-16 99.6160 6.7000 1 5 99.6160 6.7000 INE110L14AE1 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Sep-16 99.4856 6.9899 1 25 99.4856 6.9899 INE866I14RH1 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Sep-16 99.3265 7.4998 1 150 99.3265 7.4998 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.3591 6.9249 2 30 99.3890 6.5996 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.2455 7.4996 1 250 99.2455 7.4996 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.3143 7.0002 1 100 99.3143 7.0002 INE169A14CU2 COROMANDEL 56D 30-Sep-16 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE018A14EP7 LARSEN AND TOUBRO 38D 30-Sep-16 99.3386 6.7505 1 5 99.3386 6.7505 INE033L14EN8 TATA CAP HOUSING 91D 04-Oct-16 99.2198 7.0003 2 200 99.2198 7.0003 INE477L14715 INDIA INFOLINE 73D 10-Oct-16 99.0377 7.7098 1 25 99.0377 7.7098 INE148I14NH3 INDIABULLS HOUSING 90D 10-Oct-16 99.0167 7.8798 1 25 99.0167 7.8798 INE657N14HC6 EDELWEISS COMMOD 91D 19-Oct-16 98.8491 7.5887 1 100 98.8491 7.5887 INE657N14HC6 EDELWEISS COMMOD 91D 19-Oct-16 98.9193 7.2503 1 5 98.9193 7.2503 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 98.8174 7.8003 1 5 98.8174 7.8003 INE027E14BJ9 FAMILY CREDIT 141D 10-Nov-16 98.5304 7.0702 1 100 98.5304 7.0702 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.4298 6.8502 1 10 98.4298 6.8502 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 96.8054 7.3000 1 25 96.8054 7.3000 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 94.3638 8.4499 1 130 94.3638 8.4499 INE033L14EX7 TATA CAP HOUSING 365D 23-Aug-17 92.7484 7.8401 1 100 92.7484 7.8401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.