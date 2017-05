Aug 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14FE1 VEDANTA 91D 26-Aug-16 99.9818 6.6442 2 200 99.9818 6.6442 INE178A14AK8 CHENNAI PETROLEUM 60D 26-Aug-16 99.9821 6.5347 3 180 99.9821 6.5347 INE647O14725 ADITYA BIRLA FAS 71D 26-Aug-16 99.9818 6.6442 2 150 99.9818 6.6442 INE886H14AR6 TV18 BROADCAST 59D 26-Aug-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE804I14MK7 ECL FIN 91D 26-Aug-16 99.9808 7.0093 2 25 99.9808 7.0093 INE089C14238 STERLITE TECHN 58D 26-Aug-16 99.9814 6.7903 1 25 99.9814 6.7903 INE870H14BH9 NETWORK18 MEDIA 60D 26-Aug-16 99.9819 6.6077 1 25 99.9819 6.6077 INE978J14DM2 TURQUOISE INVEST 59D 26-Aug-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE691I14DV4 L AND T INFRAST FIN 90D29-Aug-16 99.9245 6.8931 5 600 99.9250 6.8489 INE155A14JZ5 TATA MOTORS 66D 29-Aug-16 99.9272 6.6478 1 150 99.9272 6.6478 INE891K14AU4 AXIS FIN 91D 29-Aug-16 99.9255 6.8032 4 125 99.9255 6.8032 INE027E14BD2 FAMILY CREDIT 90D 29-Aug-16 99.9236 6.9768 1 100 99.9236 6.9768 INE476M14608 L AND T HOUSING FIN 27D 29-Aug-16 99.9242 6.9220 1 25 99.9242 6.9220 INE248U14125 IIFL WEALTH FIN 26D 30-Aug-16 99.9210 7.2144 1 275 99.9210 7.2144 INE031A14184 HOUSING AND URBAN 75D 30-Aug-16 99.9098 6.5905 1 150 99.9098 6.5905 INE248U14125 IIFL WEALTH FIN 26D 30-Aug-16 99.9012 7.2195 1 50 99.9012 7.2195 INE027E14BR2 FAMILY CREDIT 28D 30-Aug-16 99.9067 6.8173 1 40 99.9067 6.8173 INE476M14616 L AND T HOUSING FIN 28D 30-Aug-16 99.9069 6.8026 1 25 99.9069 6.8026 INE916D14YU4 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Aug-16 99.9069 6.8026 1 25 99.9069 6.8026 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.8851 6.9978 3 150 99.8851 6.9978 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.8852 6.9917 2 50 99.8851 6.9978 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.8883 6.8027 1 50 99.8883 6.8027 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.8870 6.8819 1 40 99.8870 6.8819 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 99.8685 8.0101 1 5 99.8685 8.0101 INE523E14ON2 L T FIN 365D 01-Sep-16 99.8680 6.8920 1 25 99.8680 6.8920 INE909H14IZ2 TATA MOTORS FIN 88D 02-Sep-16 99.8494 6.8815 1 170 99.8494 6.8815 INE178A14AP7 CHENNAI PETROLEUM 15D 02-Sep-16 99.8566 6.5520 1 100 99.8566 6.5520 INE573A14185 JK TYRE AND IND 88D 02-Sep-16 99.8490 6.8998 1 50 99.8490 6.8998 INE001A14OX6 HDFC 184D 02-Sep-16 99.8554 7.5508 1 5 99.8554 7.5508 INE909H14JE5 TATA MOTORS FIN 68D 07-Sep-16 99.7566 6.8506 2 195 99.7566 6.8506 INE169A14CT4 COROMANDEL 80D 15-Sep-16 99.6397 6.5993 1 5 99.6397 6.5993 INE774D14KL5 MAH AND MAH FIN 60D 23-Sep-16 99.4626 6.8004 1 50 99.4626 6.8004 INE205A14FN2 VEDANTA 87D 23-Sep-16 99.4849 6.7495 1 5 99.4849 6.7495 INE018A14EO0 LARSEN AND TOUBRO 33D 26-Sep-16 99.4552 6.4497 1 5 99.4552 6.4497 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.3982 6.4996 2 50 99.3982 6.4996 INE018A14EH4 LARSEN AND TOUBRO 87D 29-Sep-16 99.3540 6.9801 1 5 99.3540 6.9801 INE477L14707 INDIA INFOLINE HOU 67D 30-Sep-16 99.0669 9.5497 2 400 99.0669 9.5497 INE018A14EP7 LARSEN AND TOUBRO 38D 30-Sep-16 99.3351 6.9804 1 5 99.3351 6.9804 INE114A14CY0 SAIL 87D 17-Oct-16 99.0365 6.7000 2 1000 99.0365 6.7000 INE530L14505 EDELWEISS HOUSING 91D 17-Oct-16 98.8397 8.2400 1 5 98.8397 8.2400 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 98.8406 6.6898 1 50 98.8406 6.6898 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.4480 6.8501 1 665 98.4480 6.8501 INE144H14776 DEUTSCHE INVEST 364D 18-Nov-16 98.2857 7.4898 1 125 98.2857 7.4898 INE866I14RP4 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Nov-16 98.2472 7.3998 1 5 98.2472 7.3998 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST 211D 22-Nov-16 98.3171 7.0199 1 15 98.3171 7.0199 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 98.2034 6.7450 1 100 98.2034 6.7450 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 97.9723 6.7449 1 25 97.9723 6.7449 INE018A14EM4 L&T 323D 29-Jun-17 94.2899 7.2000 1 50 94.2899 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com