Aug 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14FD3 VEDANTA 91D 29-Aug-16 99.9446 6.7441 4 150 99.9446 6.7441 INE027E14BD2 FAMILY CREDIT 90D 29-Aug-16 99.9427 6.9755 1 100 99.9427 6.9755 INE085A14AX8 CHAMBAL FERTILISERS 61D29-Aug-16 99.9462 6.5492 1 50 99.9462 6.5492 INE582L14AC5 TATA HOUSING 91D 29-Aug-16 99.9458 6.5979 1 50 99.9458 6.5979 INE977J14DM4 TRAPTI TRADING AND 91D 29-Aug-16 99.9450 6.6953 1 50 99.9450 6.6953 INE657N14GJ3 EDELWEISS COMMOD. 84D 30-Aug-16 99.9233 7.0042 1 15 99.9233 7.0042 INE915D14992 CITICORP FIN (INDIA) 69D30-Aug-16 99.9244 6.9037 1 5 99.9244 6.9037 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.9123 8.0096 1 5 99.9123 8.0096 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 99.9063 6.8465 5 150 99.9063 6.8465 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.9044 6.9870 2 125 99.9043 6.9928 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.9063 6.8465 3 95 99.9063 6.8465 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.9043 6.9928 1 35 99.9043 6.9928 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD. 34D 31-Aug-16 99.9058 6.8831 1 25 99.9058 6.8831 INE881J14KO9 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Aug-16 99.8851 8.3973 1 2 99.8851 8.3973 INE178A14AP7 CHENNAI PETROLEUM 15D 2-Sep-16 99.8745 6.5522 1 100 99.8745 6.5522 INE556F14CW5 SIDBI 80D 2-Sep-16 99.8745 6.5522 2 5 99.8745 6.5522 INE140A14LR0 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 2-Sep-16 99.8707 6.7508 2 4 99.8707 6.7508 INE916D14YX8 KOTAK MAH PRIME 14D 7-Sep-16 99.8080 7.8016 1 5 99.8080 7.8016 INE202B14HR4 DHFL 91D 8-Sep-16 99.7566 6.8506 1 31 99.7566 6.8506 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 99.7673 6.5487 1 5 99.7673 6.5487 INE169A14CT4 COROMANDEL INTER. 80D 15-Sep-16 99.6397 6.5993 1 5 99.6397 6.5993 INE178A14AL6 CHENNAI PETROLEUM 70D 19-Sep-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE205A14FN2 VEDANTA 87D 23-Sep-16 99.4887 6.6994 1 5 99.4887 6.6994 INE514E14LI7 EXIM 33D 26-Sep-16 99.4742 6.8904 1 25 99.4742 6.8904 INE178A14AM4 CHENNAI PETROLEUM 62D 26-Sep-16 99.4485 6.5295 1 5 99.4485 6.5295 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 99.4483 6.7496 1 100 99.4483 6.7496 INE018A14EG6 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Sep-16 99.4086 6.5802 1 15 99.4086 6.5802 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK 83D 28-Sep-16 99.4645 6.5503 1 5 99.4645 6.5503 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 99.3441 7.0878 1 20 99.3441 7.0878 INE870D14965 NATIONAL FERTILIZERS 51D29-Sep-16 99.4115 6.9701 1 5 99.4115 6.9701 INE657N14HC6 EDELWEISS COMMOD. 91D 19-Oct-16 98.9388 7.2499 1 5 98.9388 7.2499 INE114A14DA8 SAIL 84D 24-Oct-16 98.9389 6.9903 1 5 98.9389 6.9903 INE121A14MS6 CHOLAMANDALAM 150D 21-Nov-16 98.3647 6.9748 1 100 98.3647 6.9748 INE008I14FN3 COX AND KINGS 90D 23-Nov-16 98.2276 7.4000 1 50 98.2276 7.4000 INE756I14809 HDB FIN SERV 364D 25-Nov-16 98.2733 7.0473 3 200 98.2944 6.9599 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 96.2715 7.6000 1 75 96.2715 7.6000 INE018A14EM4 LARSEN AND TOUBRO 323D 29-Jun-17 94.2899 7.2000 1 50 94.2899 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com