Aug 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14VP1 ADITYA BIRLA FIN 60D 30-Aug-16 99.9819 6.6077 4 560 99.9819 6.6077 INE487L14250 IIFL FACILITIES SERV 11D30-Aug-16 99.9803 7.1919 1 500 99.9803 7.1919 INE085A14AW0 CHAMBAL FERTILISERS 60D30-Aug-16 99.9819 6.6077 4 300 99.9819 6.6077 INE248U14125 IIFL WEALTH FIN 26D 30-Aug-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE031A14184 HOUSING AND URBAN 75D 30-Aug-16 99.9821 6.5347 1 50 99.9821 6.5347 INE774D14KG5 MAH AND MAH FIN 90D 30-Aug-16 99.9815 6.7537 1 45 99.9815 6.7537 INE148I14NB6 INDIABULLS HOUSING 60D 30-Aug-16 99.9814 6.7903 1 25 99.9814 6.7903 INE657N14GJ3 EDELWEISS COMMOD 84D 30-Aug-16 99.9810 6.9363 1 25 99.9810 6.9363 INE476M14616 L AND T HOUSING FIN 28D 30-Aug-16 99.9815 6.7537 1 25 99.9815 6.7537 INE523E14QD8 L AND T FIN 29D 31-Aug-16 99.9630 6.7550 3 300 99.9630 6.7550 INE866I14RL3 INDIA INFOLINE FIN 29D 31-Aug-16 99.9617 6.9924 1 200 99.9617 6.9924 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.9617 6.9924 2 50 99.9617 6.9924 INE651J14412 JM FIN CREDIT 91D 31-Aug-16 99.9625 6.8463 1 50 99.9625 6.8463 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD. 34D 31-Aug-16 99.9623 6.8828 1 25 99.9623 6.8828 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 99.9462 6.5492 6 615 99.9462 6.5492 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 99.9466 6.5005 1 495 99.9466 6.5005 INE774D14KH3 MAH MAH FIN SERV 64D 6-Sep-16 99.8707 6.7508 1 5 99.8707 6.7508 INE909H14JE5 TATA MOTORS FIN 68D 7-Sep-16 99.8302 6.8980 1 75 99.8302 6.8980 INE916D14VW6 KOTAK MAH PRIME 365D 9-Sep-16 99.7955 6.7996 5 175 99.7955 6.7996 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.6522 7.4935 1 100 99.6522 7.4935 INE169A14CT4 COROMANDEL INTER 80D 15-Sep-16 99.7154 6.5110 1 5 99.7154 6.5110 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.7006 6.8506 1 5 99.7006 6.8506 INE866I14RD0 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Sep-16 99.6320 7.4898 2 1050 99.6320 7.4898 INE205A14FJ0 VEDANTA 91D 19-Sep-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE140A14MM9 PIRAMAL ENTERPRISES 76D 21-Sep-16 99.5758 6.7605 1 50 99.5758 6.7605 INE915T14022 SUN PHARMA LAB. 87D 23-Sep-16 99.5500 6.5997 2 250 99.5500 6.5997 INE866I14RH1 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Sep-16 99.4285 7.4927 1 150 99.4285 7.4927 INE205A14FM4 VEDANTA 91D 26-Sep-16 99.4182 7.6286 1 50 99.4182 7.6286 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK83D 28-Sep-16 99.4647 6.5484 3 130 99.4645 6.5503 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.3663 7.2739 2 450 99.3900 7.0005 INE020B14391 REC 49D 30-Sep-16 99.4594 6.3997 1 25 99.4594 6.3997 INE976I14KR2 TATA CAP 91D 14-Oct-16 99.0911 7.4398 1 5 99.0911 7.4398 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD. 90D 20-Oct-16 98.9657 7.4797 1 5 98.9657 7.4797 INE850D14EV5 GODREJ AGROVET 90D 8-Nov-16 98.7126 6.7046 1 50 98.7126 6.7046 INE013A14ZB3 RELIANCE CAP 91D 9-Nov-16 98.6284 7.0499 1 200 98.6284 7.0499 INE233A14HV3 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-Nov-16 98.6758 6.7099 1 95 98.6758 6.7099 INE694L14DB4 TALWANDI SABO 87D 11-Nov-16 98.4757 7.6349 1 100 98.4757 7.6349 INE582L14AK8 TATA HOUSING 91D 11-Nov-16 98.6204 6.9000 1 50 98.6204 6.9000 INE769M14234 VIACOM 18 MEDIA 88D 21-Nov-16 98.4369 6.8999 1 50 98.4369 6.8999 INE069A14HK4 ADITYA BIRLA NUVO 90D 22-Nov-16 98.4615 6.7097 1 10.2 98.4615 6.7097 INE255A14361 ESSEL PROPACK 89D 22-Nov-16 98.4028 6.9699 1 10.2 98.4028 6.9699 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 98.3888 6.9502 1 100 98.3888 6.9502 INE248U14166 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Nov-16 98.2397 7.6049 1 10.2 98.2397 7.6049 INE978J14DS9 TURQUOISE INVEST 90D 23-Nov-16 98.3569 7.0901 1 10.2 98.3569 7.0901 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 98.4068 6.8713 1 9.5 98.4068 6.8713 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 98.3624 6.9848 1 200 98.3624 6.9848 INE373A14644 BASF INDIA 90D 24-Nov-16 98.4316 6.6849 1 10.2 98.4316 6.6849 INE371K14373 TATA REALTY AND 365D 25-Nov-16 98.3229 7.0748 1 200 98.3229 7.0748 INE008I14FM5 COX AND KINGS 91D 25-Nov-16 98.2472 7.3998 1 50 98.2472 7.3998 INE340A14056 BIRLA CORPORATION 116D 28-Nov-16 98.3341 6.7951 1 10.2 98.3341 6.7951 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 98.3295 6.7401 2 100 98.3295 6.7401 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.2846 6.8500 1 12.25 98.2846 6.8500 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.0362 6.7699 2 75 98.0362 6.7699 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 97.7019 6.9800 1 25 97.7019 6.9800 INE522D14ET4 MANAPPURAM FIN 229D 15-Mar-17 95.4315 8.8249 1 1 95.4315 8.8249 INE404K14BN9 SHAPOORJI PALLONJI 351D 27-Apr-17 94.9471 8.0600 1 1 94.9471 8.0600 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 94.4514 7.5500 1 125 94.4514 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com