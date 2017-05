Aug 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14VZ0 ADITYA BIRLA FIN 7D 31-Aug-16 99.9816 6.7172 5 300 99.9816 6.7172 INE487L14268 IIFL FACILITIES SERV 8D 31-Aug-16 99.9803 7.1919 1 300 99.9803 7.1919 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.9813 6.8268 1 225 99.9813 6.8268 INE532F14XT8 EDELWEISS FIN SERV 7D 31-Aug-16 99.9812 6.8673 3 225 99.9815 6.7537 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.9809 6.9728 2 220 99.9809 6.9728 INE202B14HQ6 DHFL 90D 31-Aug-16 99.9816 6.7172 5 160 99.9816 6.7172 INE477S14108 TATA MOTORS FIN 72D 31-Aug-16 99.9790 7.6666 1 100 99.9790 7.6666 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.9809 6.9728 2 100 99.9809 6.9728 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.9814 6.7903 1 50 99.9814 6.7903 INE179J14EA0 BIRLA TMT HOLDINGS 89D 31-Aug-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE086F14625 T V SUNDRAM IYENGAR 70D 31-Aug-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 99.9640 6.5712 4 400 99.9638 6.6089 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 99.9641 6.5508 3 250 99.9641 6.5541 INE556F14CW5 SIDBI 80D 2-Sep-16 99.9459 6.5906 3 500 99.9458 6.5979 INE001A14OX6 HDFC 184D 2-Sep-16 99.9451 6.6832 3 295 99.9451 6.6832 INE178A14AP7 CHENNAI PETROLEUM 15D 2-Sep-16 99.9462 6.5492 1 50 99.9462 6.5492 INE053T14311 ONGC MANGALORE 87D 2-Sep-16 99.9460 6.5735 1 25 99.9460 6.5735 INE786A14530 JK LAKSHMI CEMENT 88D 2-Sep-16 99.9454 6.6466 1 10 99.9454 6.6466 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 7-Sep-16 99.8566 7.4880 2 240 99.8566 7.4880 INE556F14CV7 SIDBI 90D 7-Sep-16 99.8566 6.5520 1 150 99.8566 6.5520 INE651J14479 JM FIN CREDIT 16D 7-Sep-16 99.8362 7.4856 1 100 99.8362 7.4856 INE975F14JC4 KOTAK MAH INVEST.52D 9-Sep-16 99.8127 6.8493 1 50 99.8127 6.8493 INE657N14GV8 EDELWEISS COMMOD.67D 9-Sep-16 99.8277 6.9998 1 5 99.8277 6.9998 INE066P14329 INOX WIND 91D 14-Sep-16 99.7494 6.5499 1 10 99.7494 6.5499 INE110L14AB7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Sep-16 99.7509 6.5106 1 5 99.7509 6.5106 INE169A14CT4 COROMANDEL INTER 80D 15-Sep-16 99.7137 6.5500 1 180 99.7137 6.5500 INE866I14RD0 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Sep-16 99.6524 7.4892 3 1000 99.6524 7.4892 INE115A14375 LIC HOUSING FIN 60D 16-Sep-16 99.6912 6.6507 1 150 99.6912 6.6507 INE866I14RD0 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Sep-16 99.6719 7.5094 1 100 99.6719 7.5094 INE115A14375 LIC HOUSING FIN 60D 16-Sep-16 99.7093 6.6509 1 50 99.7093 6.6509 INE081A14429 TATA STEEL 88D 16-Sep-16 99.7154 6.5110 1 5 99.7154 6.5110 INE866I14RN9 INDIA INFOLINE FIN 32D 19-Sep-16 99.6117 7.4885 3 350 99.6117 7.4885 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 99.5809 7.6808 3 120 99.5809 7.6808 INE248U14059 IIFL WEALTH FIN 91D 19-Sep-16 99.5727 7.8317 1 25 99.5727 7.8317 INE205A14FJ0 VEDANTA 91D 19-Sep-16 99.6369 6.6507 1 5 99.6369 6.6507 INE066P14345 INOX WIND 86D 22-Sep-16 99.6068 6.5493 1 10 99.6068 6.5493 INE912E14GP8 SBI GLOBAL FACTORS 84D 26-Sep-16 99.4804 7.0609 1 25 99.4804 7.0609 INE514E14LI7 EXIM 33D 26-Sep-16 99.5142 6.5994 1 25 99.5142 6.5994 INE931S14468 ADANI TRANSMISSION131D 26-Sep-16 99.5215 6.7497 1 5 99.5215 6.7497 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST.305D 26-Sep-16 99.5180 6.7993 1 5 99.5180 6.7993 INE538L14367 AADHAR HOUSING FIN 69D 27-Sep-16 99.3969 7.9095 1 5 99.3969 7.9095 INE691I14EN9 L AND T INFRAST FIN 35D28-Sep-16 99.4553 6.8933 1 200 99.4553 6.8933 INE205A14FO0 VEDANTA 90D 28-Sep-16 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE289B14AS4 GIC HOUSING FIN 55D 28-Sep-16 99.4871 6.7205 1 5 99.4871 6.7205 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK 83D 28-Sep-16 99.5099 6.4203 1 5 99.5099 6.4203 INE538L14383 AADHAR HOUSING FIN 58D 29-Sep-16 99.2892 8.7100 1 15 99.2892 8.7100 INE155A14KE8 TATA MOTORS 86D 29-Sep-16 99.4605 6.5995 1 5 99.4605 6.5995 INE020B14391 REC 49D 30-Sep-16 99.4594 6.3997 1 25 99.4594 6.3997 INE155A14KD0 TATA MOTORS 88D 30-Sep-16 99.4426 6.5997 1 5 99.4426 6.5997 INE804I14NA6 ECL FIN 90D 10-Oct-16 99.1639 7.5061 1 245 99.1639 7.5061 INE978J14DP5 TURQUOISE INVEST 65D 13-Oct-16 99.1763 7.0499 1 5 99.1763 7.0499 INE958G14TF0 RELIGARE FINVEST 58D 21-Oct-16 98.8954 7.8400 1 50 98.8954 7.8400 INE572E14AW9 PNB HOUSING FIN 59D 21-Oct-16 99.0520 6.8496 1 5 99.0520 6.8496 INE033L14EY5 TATA CAP HOUSING FIN 61D24-Oct-16 98.9572 6.9933 1 25 98.9572 6.9933 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 98.9302 6.6898 1 25 98.9302 6.6898 INE931S14328 ADANI TRANSMISSION 305D 22-Nov-16 98.3222 7.4148 1 150 98.3222 7.4148 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 98.4443 6.6299 3 500 98.4443 6.6299 INE205A14FY9 VEDANTA 91D 28-Nov-16 98.1866 7.4902 1 150 98.1866 7.4902 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 98.3478 6.7384 5 682 98.3474 6.7399 INE245A14495 THE TATA POWER 175D 29-Nov-16 98.3402 6.7699 2 300 98.3377 6.7802 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 98.2951 6.7349 1 100 98.2951 6.7349 INE981F14395 L AND T INFRAST 113D 20-Dec-16 97.8238 7.2499 1 100 97.8238 7.2499 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 94.4192 8.0200 1 75 94.4192 8.0200 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 94.4768 7.5400 1 125 94.4768 7.5400 INE916D14YG3 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Jun-17 93.9434 7.9499 1 100 93.9434 7.9499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 