Aug 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 99.9823 6.4521 5 460 99.9823 6.4616 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 99.9825 6.3886 2 322 99.9825 6.3886 INE140A14LP4 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 1-Sep-16 99.9818 6.6442 3 200 99.9818 6.6442 INE657N14HU8 EDELWEISS COMMOD 7D 1-Sep-16 99.9795 7.4840 1 200 99.9795 7.4840 INE556F14CW5 SIDBI 80D 2-Sep-16 99.9639 6.5906 1 230 99.9639 6.5906 INE423A14845 ADANI ENTERPRISES 60D 2-Sep-16 99.9507 9.0017 2 100 99.9507 9.0017 INE010A14352 PRISM CEMENT 59D 2-Sep-16 99.9482 9.4584 1 50 99.9482 9.4584 INE053T14311 ONGC MANGALORE 87D 2-Sep-16 99.9639 6.5906 1 25 99.9639 6.5906 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.8906 6.6625 6 785 99.8906 6.6625 INE134E14774 PFC 90D 6-Sep-16 99.8941 6.4491 2 300 99.8941 6.4491 INE918K14348 EDELWEISS FIN AND 13D 6-Sep-16 99.8771 7.4856 1 100 99.8771 7.4856 INE774D14KH3 MAH MAH FIN SERV 64D 6-Sep-16 99.8908 6.6503 1 50 99.8908 6.6503 INE101I14BO3 AFCONS INFRAST 91D 6-Sep-16 99.8805 7.2783 1 25 99.8805 7.2783 INE138A14161 PENINSULA LAND 120D 6-Sep-16 99.8034 11.9834 1 7 99.8034 11.9834 INE823G14546 J.K.CEMENT 60D 6-Sep-16 99.9082 6.7076 1 5 99.9082 6.7076 INE879F14847 INFINA FIN PRIVATE 14D 7-Sep-16 99.8566 7.4880 10 5020 99.8566 7.4880 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 7-Sep-16 99.8566 7.4880 15 3660 99.8566 7.4880 INE916D14YX8 KOTAK MAH PRIME 14D 7-Sep-16 99.8569 7.4734 7 1350 99.8566 7.4880 INE522H14096 J.M.FIN AND INVEST 14D 7-Sep-16 99.8566 7.4880 2 700 99.8566 7.4880 INE012I14FV8 JM FIN SERV 14D 7-Sep-16 99.8566 7.4880 2 275 99.8566 7.4880 INE236A14GC8 HCL INFOSYSTEMS 37D 7-Sep-16 99.8397 9.7672 1 50 99.8397 9.7672 INE962S14174 TATA POWER SOLAR 89D 7-Sep-16 99.8697 6.8031 1 10 99.8697 6.8031 INE522D14EQ0 MANAPPURAM FIN 90D 7-Sep-16 99.8810 7.2478 1 5 99.8810 7.2478 INE486A14AG3 CESC 90D 8-Sep-16 99.8551 6.6207 1 200 99.8551 6.6207 INE013A14ZG2 RELIANCE CAP 15D 8-Sep-16 99.8361 7.4900 1 100 99.8361 7.4900 INE169A14CS6 COROMANDEL INTER 88D 9-Sep-16 99.8400 6.4993 2 200 99.8400 6.4993 INE657K14EJ4 RHC HOLDING PRIVATE 29D 9-Sep-16 99.6560 13.9993 1 150 99.6560 13.9993 INE958G14TB9 RELIGARE FINVEST 60D 9-Sep-16 99.8195 8.2502 1 150 99.8195 8.2502 INE791T14050 TATA POWER TRADING 87D 9-Sep-16 99.8294 6.9306 1 10 99.8294 6.9306 INE866I14RO7 INDIA INFOLINE FIN 20D 12-Sep-16 99.7544 7.4887 1 500 99.7544 7.4887 INE280A14179 TITAN COMPANY 60D 12-Sep-16 99.7828 6.6209 1 5 99.7828 6.6209 INE959P14135 SURAKSHA REALTY 90D 14-Sep-16 99.7102 7.5775 1 105 99.7102 7.5775 INE169A14CT4 COROMANDEL INTER 80D 15-Sep-16 99.7275 6.6490 1 5 99.7275 6.6490 INE866I14RD0 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Sep-16 99.6723 7.5002 1 200 99.6723 7.5002 INE081A14429 TATA STEEL 88D 16-Sep-16 99.7254 6.7003 1 5 99.7254 6.7003 INE866I14RN9 INDIA INFOLINE FIN 32D 19-Sep-16 99.6117 7.4885 5 1100 99.6117 7.4885 INE657K14DY5 RHC HOLDING PVT 180D 19-Sep-16 99.3776 12.6999 4 430 99.3776 12.6999 INE101I14BE4 AFCONS INFRAST 166D 20-Sep-16 99.6112 7.1233 1 10 99.6112 7.1233 INE110L14AE1 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Sep-16 99.6000 6.9803 1 25 99.6000 6.9803 INE423A14928 ADANI ENTERPRISES 60D 23-Sep-16 99.5330 7.4459 1 95 99.5330 7.4459 INE657N14GS4 EDELWEISS COMMOD 85D 23-Sep-16 99.5799 6.9992 1 75 99.5799 6.9992 INE657K14EC9 RHC HOLDING PRIVATE 91D 23-Sep-16 99.2403 12.7006 1 50 99.2403 12.7006 INE499A14AI2 DCM SHRIRAM 60D 27-Sep-16 99.5169 6.5625 1 45 99.5169 6.5625 INE560K14587 PTC INDIA FIN SERV 50D 29-Sep-16 99.4117 7.4483 1 100 99.4117 7.4483 INE191B14093 WELSPUN CORP 59D 29-Sep-16 99.4307 7.2064 1 50 99.4307 7.2064 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.4321 6.9487 4 300 99.4327 6.9415 INE036A14DN6 RELIANCE INFRAST 60D 30-Sep-16 99.1570 10.7004 1 280 99.1570 10.7004 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.4320 6.9501 4 260 99.4320 6.9501 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.4320 6.9501 4 215 99.4320 6.9501 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.4538 6.9127 2 160 99.4548 6.8996 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.4526 6.9276 2 115 99.4548 6.8996 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.3873 7.5005 1 50 99.3873 7.5005 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.4509 6.9492 1 35 99.4509 6.9492 INE155A14KD0 TATA MOTORS 88D 30-Sep-16 99.4477 6.9900 1 5 99.4477 6.9900 INE306N14IH7 TATA CAP FIN SERV 91D 4-Oct-16 99.3522 6.9997 3 90 99.3522 6.9997 INE306N14IG9 TATA CAP FIN SERV 90D 5-Oct-16 99.3332 7.0005 10 300 99.3332 7.0005 INE909H14JJ4 TATA MOTORS FIN 59D 7-Oct-16 99.2954 7.0001 1 195 99.2954 7.0001 INE866I14RC2 INDIA INFOLINE FIN 88D 14-Oct-16 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE657N14HC6 EDELWEISS COMMOD 91D 19-Oct-16 99.0878 7.0004 1 5 99.0878 7.0004 INE959P14184 SURAKSHA REALTY 71D 20-Oct-16 98.9758 7.5540 1 55 98.9758 7.5540 INE958G14TF0 RELIGARE FINVEST 58D 21-Oct-16 98.9380 7.8358 1 150 98.9380 7.8358 INE423A14969 ADANI ENTERPRISES 73D 21-Oct-16 98.5585 10.4675 1 20 98.5585 10.4675 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.0959 6.6601 1 5 99.0959 6.6601 INE033L14EZ2 TATA CAP HOUSING 61D 25-Oct-16 98.9866 6.9200 1 5 98.9866 6.9200 INE909H14JN6 TATA MOTORS FIN 59D 27-Oct-16 98.9115 7.0469 2 150 98.9115 7.0469 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 98.9009 6.9936 1 150 98.9009 6.9936 INE001A14PP9 HDFC 70D 28-Oct-16 98.9030 6.9801 1 5 98.9030 6.9801 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 98.8996 6.5502 1 25 98.8996 6.5502 INE909H14JI6 TATA MOTORS FIN 91D 8-Nov-16 98.6866 7.0402 1 155 98.6866 7.0402 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 98.5162 7.3299 1 175 98.5162 7.3299 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.5391 6.8498 2 225 98.5391 6.8498 INE121A14MS6 CHOLAMANDALAM 150D 21-Nov-16 98.4789 6.9602 1 200 98.4789 6.9602 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 98.4480 6.8501 1 100 98.4480 6.8501 INE660N14738 S. S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 98.1611 8.1401 1 50 98.1611 8.1401 INE148I14NP6 INDIABULLS HOUSING 90D 24-Nov-16 98.3848 7.0497 1 20 98.3848 7.0497 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 98.3546 7.1002 2 193 98.3546 7.1002 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 98.3653 6.7398 1 100 98.3653 6.7398 INE404K14BH1 SHAPOORJI PALLONJI 279D 30-Nov-16 98.1338 7.6277 1 50 98.1338 7.6277 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 97.9308 7.3449 1 10 97.9308 7.3449 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.0795 6.7425 1 25 98.0795 6.7425 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTER 256D 28-Feb-17 96.2274 7.9499 1 10 96.2274 7.9499 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 94.7193 7.6500 1 100 94.7193 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. 