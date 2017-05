Sep 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OX6 HDFC 184D 2-Sep-16 99.9820 6.5729 3 630 99.9819 6.6077 INE178A14AP7 CHENNAI PETROLEUM 15D 2-Sep-16 99.9821 6.5347 2 375 99.9821 6.5347 INE891D14NI7 REDINGTON INDIA 60D 2-Sep-16 99.9821 6.5347 1 75 99.9821 6.5347 INE850M14364 IFMR CAP FIN PRIVATE 90D 5-Sep-16 99.9049 8.6861 1 25 99.9049 8.6861 INE134E14774 PFC 90D 6-Sep-16 99.9124 6.4004 4 250 99.9124 6.4004 INE261F14AP0 NABARD 61D 6-Sep-16 99.9127 6.3785 1 115 99.9127 6.3785 INE027E14BE0 FAMILY CREDIT 91D 6-Sep-16 99.9090 6.6491 2 100 99.9090 6.6491 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.9104 6.5467 2 90 99.9104 6.5467 INE027E14BF7 FAMILY CREDIT 90D 8-Sep-16 99.8726 6.6515 3 150 99.8726 6.6515 INE148I14MU8 INDIABULLS HOUSING 88D 9-Sep-16 99.8534 6.6984 1 25 99.8534 6.6984 INE866I14RO7 INDIA INFOLINE FIN 20D 12-Sep-16 99.7749 7.4861 1 250 99.7749 7.4861 INE959P14135 SURAKSHA REALTY 90D 14-Sep-16 99.7309 7.5759 1 150 99.7309 7.5759 INE205A14FK8 VEDANTA 88D 16-Sep-16 99.7399 6.7989 1 5 99.7399 6.7989 INE866I14RN9 INDIA INFOLINE FIN 32D 19-Sep-16 99.6399 7.3291 3 750 99.6322 7.4857 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 99.6229 7.6757 1 80 99.6229 7.6757 INE657N14GS4 EDELWEISS COMMOD 85D 23-Sep-16 99.5799 6.9992 1 75 99.5799 6.9992 INE371K14357 TATA REALTY AND 343D 23-Sep-16 99.5817 6.9691 1 25 99.5817 6.9691 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST 305D 26-Sep-16 99.5330 6.8502 2 90 99.5330 6.8502 INE704I14510 BARCLAYS INVEST 89D 26-Sep-16 99.5516 6.8501 1 25 99.5516 6.8501 INE742F14BE1 ADANI PORTS AND 61D 26-Sep-16 99.5418 7.0005 1 5 99.5418 7.0005 INE499A14AI2 DCM SHRIRAM 60D 27-Sep-16 99.5348 6.5612 1 45 99.5348 6.5612 INE148I14NG5 INDIABULLS HOUSING 79D 28-Sep-16 99.5045 6.9907 1 5 99.5045 6.9907 INE191B14093 WELSPUN CORP 59D 29-Sep-16 99.4503 7.2053 1 50 99.4503 7.2053 INE155A14KE8 TATA MOTORS 86D 29-Sep-16 99.5222 6.4902 1 5 99.5222 6.4902 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.4508 6.9505 6 675 99.4508 6.9505 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.4469 7.0001 1 300 99.4469 7.0001 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.4508 6.9505 3 200 99.4508 6.9505 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.4508 6.9505 3 160 99.4508 6.9505 INE148I14NH3 INDIABULLS HOUSING 90D 10-Oct-16 99.1750 7.9903 1 25 99.1750 7.9903 INE477L14715 INDIA INFOLINE 73D 10-Oct-16 99.1924 7.8204 1 25 99.1924 7.8204 INE134E14782 PFC 45D 14-Oct-16 99.2349 6.7003 1 5 99.2349 6.7003 INE530L14505 EDELWEISS HOUSING 91D 17-Oct-16 98.9955 8.2303 1 5 98.9955 8.2303 INE572E14AW9 PNB HOUSING FIN 59D 21-Oct-16 99.0980 6.7801 1 5 99.0980 6.7801 INE657N14HS2 EDELWEISS COMMOD 64D 28-Oct-16 98.8652 7.3501 1 50 98.8652 7.3501 INE404K14BM1 SHAPOORJI PALLONJI 226D 2-Nov-16 98.8332 6.9502 1 75 98.8332 6.9502 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 98.8996 6.5502 1 25 98.8996 6.5502 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 98.8509 6.6296 1 400 98.8509 6.6296 INE001A14PE3 HDFC 184D 9-Nov-16 98.7454 6.8198 2 300 98.7454 6.8200 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 98.5162 7.3299 1 175 98.5162 7.3299 INE722A14832 SHRIRAM CITY UNION 91D 15-Nov-16 98.5840 6.9902 2 100 98.5840 6.9902 INE163K14028 PHOENIX ARC PRIVATE 91D 17-Nov-16 98.2446 8.4697 1 50 98.2446 8.4697 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.5755 6.8501 1 50 98.5755 6.8501 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 98.1656 8.1199 1 50 98.1656 8.1199 INE694L14DD0 TALWANDI SABO 91D 30-Nov-16 98.1806 7.5999 2 75 98.1806 7.5999 INE140A14LZ3 PIRAMAL ENTERPRISE163D 30-Nov-16 98.2675 7.1501 1 40 98.2675 7.1501 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.1621 6.6999 2 100 98.1621 6.6999 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.1335 6.7401 1 75 98.1335 6.7401 INE477A14510 CANFIN HOMES 239D 24-Mar-17 96.1212 7.2201 1 50 96.1212 7.2201 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 94.4553 7.6250 1 5 94.4553 7.6250 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 93.1424 7.7000 1 25 93.1424 7.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com