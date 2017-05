Sep 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14GK1 EDELWEISS COMMOD 88D 5-Sep-16 99.9548 5.5018 1 100 99.9548 5.5018 INE261F14AP0 NABARD 61D 6-Sep-16 99.9406 5.4195 3 640 99.9398 5.4966 INE134E14774 PFC 90D 6-Sep-16 99.9435 5.1572 3 350 99.9452 5.0032 INE774D14KH3 MAH MAH FIN SERV 64D 6-Sep-16 99.9343 5.9991 1 200 99.9343 5.9991 INE976I14KN1 TATA CAP 90D 6-Sep-16 99.9370 5.7524 1 150 99.9370 5.7524 INE020E14GP0 STCI FIN 91D 6-Sep-16 99.9343 5.9991 1 100 99.9343 5.9991 INE950O14608 MAH RURAL HOUSING 61D 6-Sep-16 99.9343 5.9991 1 70 99.9343 5.9991 INE556F14CY1 SIDBI 83D 6-Sep-16 99.9398 5.4966 2 70 99.9398 5.4966 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.9270 6.6661 2 40 99.9270 6.6661 INE691I14DF7 L AND T INFRAST FIN 180D 6-Sep-16 99.9370 5.7524 1 25 99.9370 5.7524 INE179J14EC6 BIRLA TMT HOLDINGS 78D 7-Sep-16 99.9138 6.2980 1 75 99.9138 6.2980 INE261F14AN5 NABARD 87D 9-Sep-16 99.8803 6.2490 1 245 99.8803 6.2490 INE647O14717 ADITYA BIRLA FASHION 88D 9-Sep-16 99.8774 6.4006 1 25 99.8774 6.4006 INE148I14MU8 INDIABULLS HOUSING 88D 9-Sep-16 99.9417 7.0973 1 25 99.9417 7.0973 INE148I14NI1 INDIABULLS HOUSING 61D 12-Sep-16 99.8834 7.1014 1 25 99.8834 7.1014 INE148I14NN1 INDIABULLS HOUSING 45D 15-Sep-16 99.8130 7.5981 1 25 99.8130 7.5981 INE081A14429 TATA STEEL 88D 16-Sep-16 99.8222 6.5013 1 5 99.8222 6.5013 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 99.6439 7.6730 1 10 99.6439 7.6730 INE018A14EO0 LARSEN AND TOUBRO 33D 26-Sep-16 99.5777 6.4497 1 5 99.5777 6.4497 INE759E14DK1 L AND T FINCORP 27D 28-Sep-16 99.5828 6.9507 1 25 99.5828 6.9507 INE018A14EG6 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Sep-16 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE959P14127 SURAKSHA REALTY 116D 10-Oct-16 99.2170 7.5803 1 150 99.2170 7.5803 INE114A14CY0 SAIL 87D 17-Oct-16 99.2309 6.8999 1 5 99.2309 6.8999 INE597H14FO5 TGS INVESTMENT AND 91D 25-Oct-16 98.9900 7.6002 1 25 98.9900 7.6002 INE977J14DU7 TRAPTI TRADING AND 91D 28-Oct-16 98.9289 7.5997 1 25 98.9289 7.5997 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.0266 6.8997 1 5 99.0266 6.8997 INE975F14JO9 KOTAK MAH INVEST 90D 28-Nov-16 98.4552 6.9000 2 75 98.4552 6.9000 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 98.3570 6.7001 1 100 98.3570 6.7001 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 98.3209 6.8499 1 75 98.3209 6.8499 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 97.2529 7.2099 1 25 97.2529 7.2099 INE523H14VM2 JM FIN PRODUCTS 298D 6-Mar-17 96.0284 8.1599 1 5 96.0284 8.1599 INE916D14YJ7 KOTAK MAH PRIME 350D 30-Jun-17 93.8473 7.9501 1 100 93.8473 7.9501 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 92.8623 7.7500 6 99.15 92.8623 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com