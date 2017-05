Sep 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE977J14DP7 TRAPTI TRADING 75D 07-Sep-16 99.9818 6.6442 1 75 99.9818 6.6442 INE877R14150 L AND T HYD 90D 07-Sep-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 07-Sep-16 99.9818 6.6442 1 25 99.9818 6.6442 INE296A14KE0 BAJAJ FIN 65D 08-Sep-16 99.9633 6.7002 4 450 99.9633 6.7002 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.9462 6.5492 3 740 99.9462 6.5492 INE657K14EJ4 RHC HOLDING PRIVATE 29D 09-Sep-16 99.8851 13.9956 1 150 99.8851 13.9956 INE202B14HS2 DEWAN HOUSING 88D 09-Sep-16 99.9441 6.8050 2 115 99.9441 6.8050 INE155A14JT8 TATA MOTORS 87D 09-Sep-16 99.9458 6.5979 1 90 99.9458 6.5979 INE722A14808 SHRIRAM CITY UNION 90D 12-Sep-16 99.9083 6.7002 1 5 99.9083 6.7002 INE306N14HY4 TATA CAP FIN SERV 90D 12-Sep-16 99.9083 6.7002 1 5 99.9083 6.7002 INE069A14HF4 ADITYA BIRLA NUVO 90D 14-Sep-16 99.8566 6.5520 2 50 99.8566 6.5520 INE548C14365 EMAMI 91D 14-Sep-16 99.8556 6.5978 1 25 99.8556 6.5978 INE891D14NL1 REDINGTON INDIA 60D 16-Sep-16 99.8222 6.5013 1 5 99.8222 6.5013 INE202B14HX2 DEWAN HOUSING FIN 77D 20-Sep-16 99.7418 6.7491 1 30 99.7418 6.7491 INE438A14HZ9 APOLLO TYRES 66D 26-Sep-16 99.6402 6.5901 2 100 99.6407 6.5809 INE866I14RH1 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-Sep-16 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE975G14AK4 ILANDFS TRANS 90D 27-Sep-16 99.4778 9.1240 1 50 99.4778 9.1240 INE148I14NG5 INDIABULLS HOUSING 79D 28-Sep-16 99.6160 6.7000 1 5 99.6160 6.7000 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.2083 6.6199 1 5 99.2083 6.6199 INE001A14PP9 HDFC 70D 28-Oct-16 99.0335 6.8503 2 300 99.0335 6.8503 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 98.7792 6.9400 1 100 98.7792 6.9400 INE722A14832 SHRIRAM CITY UNION 91D 15-Nov-16 98.6940 7.0000 1 50 98.6940 7.0000 INE020E14GN5 STCI FIN 179D 02-Dec-16 98.2599 7.4297 1 75 98.2599 7.4297 INE144H14826 DEUTSCHE INVEST 364D 02-Dec-16 98.2598 7.4301 2 40 98.2598 7.4301 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 98.4443 6.6299 1 25 98.4443 6.6299 INE027E14BH3 FAMILY CREDIT 172D 05-Dec-16 98.2640 7.1648 1 50 98.2640 7.1648 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.2566 7.1999 1 25 97.2566 7.1999 INE501G14175 HT MEDIA 268D 10-Mar-17 96.4085 7.3499 2 135 96.4085 7.3499 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 94.5976 7.5800 1 75 94.5976 7.5800 INE523E14PY6 L AND T FIN 364D 12-Jun-17 94.3177 7.9100 1 100 94.3177 7.9100 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 06-Jul-17 93.8500 7.9200 1 100 93.8500 7.9200 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 93.3160 7.6000 1 100 93.3160 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com