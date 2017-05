Sep 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14KE0 BAJAJ FIN 65D 08-Sep-16 99.9819 6.6077 2 100 99.9819 6.6077 INE138A14153 PENINSULA LAND 182D 08-Sep-16 99.9674 11.9029 1 10 99.9674 11.9029 INE169A14CS6 COROMANDEL INTER 88D 09-Sep-16 99.9638 6.6089 1 100 99.9638 6.6089 INE140A14MQ0 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 09-Sep-16 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE140A14MQ0 PIRAMAL ENTERPRISES 56D 09-Sep-16 99.9633 6.7002 1 25 99.9633 6.7002 INE008I14FD4 COX AND KINGS 90D 12-Sep-16 99.9022 7.1464 1 10 99.9022 7.1464 INE140A14KS0 PIRAMAL ENTER 141D 14-Sep-16 99.8712 6.7234 2 60 99.8717 6.6985 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.8470 6.9913 1 65 99.8470 6.9913 INE472A14FX7 BLUE STAR 59D 16-Sep-16 99.8363 6.6498 1 25 99.8363 6.6498 INE110L14AE1 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Sep-16 99.7475 6.5997 1 30 99.7475 6.5997 INE338I14707 MOTILAL OSWAL FIN 60D 27-Sep-16 99.6110 7.1270 1 35 99.6110 7.1270 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.6263 6.5196 2 350 99.6263 6.5196 INE511C14OX0 MAGMA FINCORP 27D 28-Sep-16 99.6288 6.7996 1 5 99.6288 6.7996 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING 27D 29-Sep-16 99.6274 6.5004 3 500 99.6274 6.5004 INE511C14OV4 MAGMA FINCORP 56D 29-Sep-16 99.6103 6.7999 1 5 99.6103 6.7999 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.5640 6.9494 1 10 99.5640 6.9494 INE976I14KR2 TATA CAP 91D 14-Oct-16 99.2730 7.4250 1 5 99.2730 7.4250 INE148I14NR2 INDIABULLS HOUSING 60D 28-Oct-16 99.0327 7.1303 1 5 99.0327 7.1303 INE085A14BB2 CHAMBAL FERTILISERS 87D28-Oct-16 99.0690 6.8602 1 5 99.0690 6.8602 INE036A14DU1 RELIANCE INFRAST 57D 02-Nov-16 98.4150 10.4972 1 50 98.4150 10.4972 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 98.9680 6.9201 1 5 98.9680 6.9201 INE556F14DN2 SIDBI 65D 04-Nov-16 98.9814 6.5897 1 5 98.9814 6.5897 INE001A14PE3 HDFC 184D 09-Nov-16 98.8581 6.8001 1 200 98.8581 6.8001 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 98.7978 6.9397 1 100 98.7978 6.9397 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 98.7308 6.8002 1 100 98.7308 6.8002 INE735N14043 BMW INDIA FIN 180D 28-Nov-16 98.4648 6.9401 1 100 98.4648 6.9401 INE486A14AL3 CESC 90D 29-Nov-16 98.4883 6.7499 1 100 98.4883 6.7499 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.4772 6.8002 2 375 98.4772 6.8002 INE144H14826 DEUTSCHE INVEST 364D 02-Dec-16 98.2818 7.4198 1 25 98.2818 7.4198 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 98.1811 6.9000 1 30 98.1811 6.9000 INE008I14DZ2 COX AND KINGS 365D 29-Dec-16 97.6864 7.6501 1 25 97.6864 7.6501 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.2753 7.1998 2 2.75 97.2753 7.1998 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN COM 365D14-Feb-17 96.9116 7.2699 2 0.75 96.9116 7.2699 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 96.7680 7.2999 1 25 96.7680 7.2999 INE101I14BU0 AFCONS INFRAST 249D 27-Mar-17 95.9906 7.5849 1 10 95.9906 7.5849 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 94.6565 7.5200 1 5 94.6565 7.5200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com