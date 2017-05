Sep 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891D14NE6 REDINGTON INDIA 88D 09-Sep-16 99.9818 6.6442 1 85 99.9818 6.6442 INE169A14CS6 COROMANDEL 88D 09-Sep-16 99.9819 6.6077 1 75 99.9819 6.6077 INE647O14717 ADITYA BIRLA 88D 09-Sep-16 99.9818 6.6442 1 75 99.9818 6.6442 INE975F14JC4 KOTAK MAH INVEST 52D 09-Sep-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE523H14VY7 JM FIN PRODUCTS 87D 09-Sep-16 99.9814 6.7903 1 25 99.9814 6.7903 INE931S14450 ADANI TRANSM 122D 09-Sep-16 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE978J14DL4 TURQUOISE INVEST 73D 09-Sep-16 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE140A14KA8 PIRAMAL ENTER 181D 12-Sep-16 99.9272 6.6478 2 50 99.9272 6.6478 INE202B14HX2 DEWAN HOUSING 77D 20-Sep-16 99.7835 6.5995 1 15 99.7835 6.5995 INE018A14EF8 LARSEN AND TOU 120D 23-Sep-16 99.7513 6.5001 1 250 99.7513 6.5001 INE202B14IB6 DEWAN HOUSING 70D 23-Sep-16 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE389H14BA5 KEC INTERNATIONAL 90D 26-Sep-16 99.6560 6.9996 1 4 99.6560 6.9996 INE660N14498 S. D. CORPORATION 322D 27-Sep-16 99.5793 8.1160 1 15.5 99.5793 8.1160 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING 27D 29-Sep-16 99.6402 6.5901 1 25 99.6402 6.5901 INE870D14965 NATIONAL FERT 51D 29-Sep-16 99.6315 6.7500 1 5 99.6315 6.7500 INE916D14YY6 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Sep-16 99.5966 6.7199 1 75 99.5966 6.7199 INE981F14387 L AND T INFRAST 119D 17-Oct-16 99.2523 7.0504 1 150 99.2523 7.0504 INE013A14ZH0 RELIANCE CAP 61D 24-Oct-16 99.1444 6.9998 1 5 99.1444 6.9998 INE008I14FL7 COX AND KINGS 60D 25-Oct-16 99.0586 7.3804 1 10 99.0586 7.3804 INE114A14DD2 SAIL 91D 07-Nov-16 98.8931 6.9247 2 10 98.8891 6.9497 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 98.8365 6.9303 1 150 98.8365 6.9303 INE110L14AT9 RELIANCE JIO INFO 78D 11-Nov-16 98.8415 6.6845 1 500 98.8415 6.6845 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 98.7345 6.7801 1 250 98.7345 6.7801 INE187C14073 MURUGAPPA HOLD 315D 22-Nov-16 98.5033 7.3946 1 60 98.5033 7.3946 INE018A14ER3 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Nov-16 98.5382 6.6848 1 250 98.5382 6.6848 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 98.5490 6.6347 2 75 98.5490 6.6347 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.4817 6.7798 1 125 98.4817 6.7798 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 98.4456 6.7802 1 25 98.4456 6.7802 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.2471 6.6451 1 25 98.2471 6.6451 INE178A14AQ5 CHENNAI PETROLEUM 122D 26-Dec-16 98.0040 6.8200 1 5 98.0040 6.8200 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.2939 7.2000 1 25 97.2939 7.2000 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 97.1075 7.2001 1 25 97.1075 7.2001 INE094O14837 DAIMLER FIN SERV 365D 16-Feb-17 96.8745 7.3601 1 75 96.8745 7.3601 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 96.9404 7.2000 1 25 96.9404 7.2000 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 94.6565 7.5200 1 3.5 94.6565 7.5200 INE018A14EL6 LARSEN AND TOUBRO 317D 23-Jun-17 94.5925 7.2450 2 250 94.5925 7.2450 INE018A14EL6 LARSEN AND TOUBRO 317D 23-Jun-17 94.6138 7.2400 2 250 94.6138 7.2400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com