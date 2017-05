Sep 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14HH0 ADITYA BIRLA NUVO 62D 12-Sep-16 99.9457 6.6101 2 150 99.9457 6.6101 INE280A14179 TITAN COMPANY 60D 12-Sep-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE008I14FD4 COX AND KINGS 90D 12-Sep-16 99.9413 7.1460 1 0.3 99.9413 7.1460 INE756I14890 HDB FIN SERV 127D 14-Sep-16 99.9090 6.6491 2 200 99.9090 6.6491 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.8852 6.9917 1 65 99.8852 6.9917 INE069A14HG2 ADITYA BIRLA NUVO 90D 15-Sep-16 99.8938 6.4674 1 50 99.8938 6.4674 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 99.7905 7.6628 1 10 99.7905 7.6628 INE742F14AR5 ADANI PORTS 134D 20-Sep-16 99.8021 6.5797 1 50 99.8021 6.5797 INE277L14081 FORTIS HEALTHCARE 30D 21-Sep-16 99.5853 12.6663 1 45 99.5853 12.6663 INE657K14EC9 RHC HOLDING PVT 91D 23-Sep-16 99.5166 12.6641 1 25 99.5166 12.6641 INE261F14AO3 NABARD 90D 26-Sep-16 99.7000 6.4606 1 125 99.7000 6.4606 INE742F14BE1 ADANI PORTS 61D 26-Sep-16 99.6940 6.5902 1 50 99.6940 6.5902 INE205A14FM4 VEDANTA 91D 26-Sep-16 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE909H14JP1 TATA MOTORS FIN 24D 26-Sep-16 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE759E14DK1 L AND T FINCORP 27D 28-Sep-16 99.6819 7.2798 1 25 99.6819 7.2798 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.7198 6.4100 1 5 99.7198 6.4100 INE195A14AP1 THE SUPREME IND 62D 29-Sep-16 99.6353 6.6801 1 75 99.6353 6.6801 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 99.6289 6.7978 2 45 99.6289 6.7978 INE538L14383 AADHAR HOUSING FIN 58D 29-Sep-16 99.5261 8.6899 1 30 99.5261 8.6899 INE959P14176 SURAKSHA REALTY 86D 29-Sep-16 99.5827 7.6476 1 10 99.5827 7.6476 INE691I14EM1 L T INFRAST FIN 44D 29-Sep-16 99.6797 6.8991 1 5 99.6797 6.8991 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE501G14209 HT MEDIA 31D 30-Sep-16 99.6223 6.5897 1 60 99.6223 6.5897 INE236A14GF1 HCL INFOSYSTEMS 29D 30-Sep-16 99.4405 9.7794 1 30 99.4405 9.7794 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.5995 6.9891 1 20 99.5995 6.9891 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.6023 6.9400 1 12 99.6023 6.9400 INE582L14AH4 TATA HOUSING 85D 20-Oct-16 99.2364 6.8502 1 50 99.2364 6.8502 INE959P14184 SURAKSHA REALTY 71D 20-Oct-16 99.1602 7.5396 1 20 99.1602 7.5396 INE001A14PT1 HDFC 47D 24-Oct-16 99.1688 6.7985 2 230 99.1688 6.7985 INE957N14589 HERO FINCORP 91D 24-Oct-16 99.2089 6.9299 1 5 99.2089 6.9299 INE597H14FO5 TGS INVESTMENT 91D 25-Oct-16 99.0895 7.7997 1 25 99.0895 7.7997 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.1105 6.6853 4 225 99.1105 6.6853 INE036A14DU1 RELIANCE INFRAST 57D 02-Nov-16 98.4716 10.4912 1 45 98.4716 10.4912 INE306N14IQ8 TATA CAP FIN SERV 65D 04-Nov-16 99.0151 6.8503 1 5 99.0151 6.8503 INE306N14IL9 TATA CAP FIN SERV 90D 08-Nov-16 98.8737 6.9297 1 150 98.8737 6.9297 INE233A14HW1 GODREJ INDUSTRIES 91D 15-Nov-16 98.7851 6.6999 1 50 98.7851 6.6999 INE511C14OE0 MAGMA FINCORP 258D 24-Nov-16 98.3454 8.0801 1 48.95 98.3454 8.0801 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 98.6192 6.6370 2 250 98.6192 6.6370 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 98.6217 6.6248 1 50 98.6217 6.6248 INE404K14BL3 SHAPOORJI 265D 07-Dec-16 98.3042 7.0747 1 125 98.3042 7.0747 INE020B14417 REC 90D 07-Dec-16 98.4091 6.6300 1 100 98.4091 6.6300 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 09-Dec-16 98.3643 6.6699 2 500 98.3643 6.6699 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.3126 7.1999 1 50 97.3126 7.1999 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 36401-Feb-17 97.0712 7.5949 2 5 97.0712 7.5949 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 96.4878 7.3001 1 100 96.4878 7.3001 INE523H14VB5 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-17 96.0830 7.9999 1 15 96.0830 7.9999 INE523H14VB5 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-17 96.1437 8.0000 1 10 96.1437 8.0000 INE660A14PB2 SUNDARAM FIN 261D 15-Mar-17 96.4506 7.3000 1 50 96.4506 7.3000 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 96.3997 6.9550 1 25 96.3997 6.9550 INE735N14050 BMW INDIA FIN 275D 12-Apr-17 95.4997 8.0001 1 90 95.4997 8.0001 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 95.2394 7.2400 1 300 95.2394 7.2400 INE306N14II5 TATA CAP FIN SERV 364D 06-Jul-17 94.0463 7.7800 2 150 94.0463 7.7800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com