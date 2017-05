Sep 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.9815 6.7537 1 5 99.9815 6.7537 INE742F14BM4 ADANI PORTS AND 10D 16-Sep-16 99.9641 6.5541 1 250 99.9641 6.5541 INE866I14RN9 INDIA INFOLINE FIN 32D 19-Sep-16 99.9052 6.9257 4 425 99.9145 6.2468 INE523H14XC9 JM FIN PRODUCTS 19D 20-Sep-16 99.8813 7.2295 6 690 99.8813 7.2295 INE860H14VT3 ADITYA BIRLA FIN 50D 20-Sep-16 99.8916 6.6015 2 275 99.8916 6.6015 INE081A14437 TATA STEEL 90D 22-Sep-16 99.8575 6.5108 2 800 99.8575 6.5108 INE499A14AI2 DCM SHRIRAM 60D 27-Sep-16 99.7674 6.5459 1 45 99.7674 6.5459 INE786A14589 JK LAKSHMI CEMENT 60D 27-Sep-16 99.7720 6.9508 1 25 99.7720 6.9508 INE476M14632 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Sep-16 99.7437 6.6993 1 75 99.7437 6.6993 INE523E14QE6 L AND T FIN 27D 28-Sep-16 99.7566 6.8506 1 5 99.7566 6.8506 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING BK 27D 29-Sep-16 99.7463 6.6312 3 35 99.7418 6.7491 INE573A14201 JK TYRE AND INDUS 55D 29-Sep-16 99.7341 6.9509 1 25 99.7341 6.9509 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 99.6954 6.9699 1 5 99.6954 6.9699 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.3143 7.0002 1 165 99.3143 7.0002 INE399L14216 ADANI GAS 90D 24-Oct-16 99.1977 7.3802 1 50 99.1977 7.3802 INE414G14DM4 MUTHOOT FIN 90D 25-Oct-16 99.2117 7.2504 1 15 99.2117 7.2504 INE725H14202 TATA PROJECTS 91D 26-Oct-16 99.2290 6.7524 1 25 99.2290 6.7524 INE916D14XY8 KOTAK MAH PRIME 153D 27-Oct-16 99.1995 6.8498 1 50 99.1995 6.8498 INE977J14DU7 TRAPTI TRADING AND 91D 28-Oct-16 99.0895 7.7997 1 25 99.0895 7.7997 INE202B14IJ9 DEWAN HOUSING FIN 77D 28-Oct-16 99.1508 7.2701 1 5 99.1508 7.2701 INE780C14513 JM FIN 74D 1-Nov-16 98.9993 7.8499 1 25 98.9993 7.8499 INE114A14DC4 SAIL 88D 4-Nov-16 99.0583 6.9398 1 5 99.0583 6.9398 INE013A14ZB3 RELIANCE CAP 91D 9-Nov-16 98.9074 7.2001 1 5 98.9074 7.2001 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 98.9675 6.7999 1 5 98.9675 6.7999 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 98.8223 7.4997 3 150 98.8223 7.4997 INE667F14BV4 SUNDARAM BNP 176D 11-Nov-16 98.9294 6.8103 1 100 98.9294 6.8103 INE110L14AT9 RELIANCE JIO INFO 78D 11-Nov-16 98.9310 6.8000 1 5 98.9310 6.8000 INE013A14ZD9 RELIANCE CAP 87D 11-Nov-16 98.8688 7.2002 1 5 98.8688 7.2002 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.8087 6.7703 1 50 98.8087 6.7703 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST 211D 22-Nov-16 98.7143 6.8897 1 50 98.7143 6.8897 INE423A14985 ADANI ENTERPRISES 90D 24-Nov-16 97.9966 10.5097 1 10 97.9966 10.5097 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 98.7077 6.6370 1 125 98.7077 6.6370 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 98.6201 6.7199 1 50 98.6201 6.7199 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.5919 6.7701 1 5 98.5919 6.7701 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 98.5832 6.6401 1 100 98.5832 6.6401 INE140A14LS8 PIRAMAL ENTERPRISES180D 6-Dec-16 98.4001 7.1501 1 100 98.4001 7.1501 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 98.4983 6.6247 1 5.4 98.4983 6.6247 INE121H14FI6 IL AND FS FIN SERV 90D 8-Dec-16 98.3791 7.0750 1 25 98.3791 7.0750 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 98.4642 6.6199 1 200 98.4642 6.6199 INE140A14LV2 PIRAMAL ENTERPRISES179D 9-Dec-16 98.3433 7.1498 1 75 98.3433 7.1498 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.3872 6.6481 9 405.4 98.3927 6.6250 INE077E14957 ESSEL MINING AND 147D 13-Dec-16 98.3405 6.8437 3 110 98.3390 6.8501 INE140A14LX8 PIRAMAL ENTERPRISES180D 13-Dec-16 98.2675 7.1501 1 75 98.2675 7.1501 INE756I14932 HDB FIN SERV 180D 14-Dec-16 98.3088 6.9001 1 275 98.3088 6.9001 INE691I14EB4 L AND T INFRAST FIN 182D14-Dec-16 98.2785 7.0259 2 125 98.2785 7.0259 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 98.3763 6.6201 1 50 98.3763 6.6201 INE975F14HR6 KOTAK MAH INVEST 363D 14-Dec-16 98.3209 6.8499 1 25 98.3209 6.8499 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.3612 6.6101 1 5.4 98.3612 6.6101 INE155A14IO1 TATA MOTORS 335D 15-Dec-16 98.2979 6.8698 1 5.4 98.2979 6.8698 INE735N14035 BMW INDIA FIN SERV 230D15-Dec-16 98.2881 6.9101 1 4.5 98.2881 6.9101 INE144H14982 DEUTSCHE INVEST 209D 15-Dec-16 98.1763 7.3697 1 4.5 98.1763 7.3697 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 94.8894 8.2598 1 20 94.8894 8.2598 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 95.2676 7.2525 1 125 95.2676 7.2525 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 95.2872 7.2500 1 125 95.2872 7.2500 INE691I14EG3 L AND T INFRAST FIN 333D 5-Jun-17 94.6465 7.8500 1 50 94.6465 7.8500 INE759E14CY4 L AND T FINCORP 360D 23-Jun-17 94.3010 7.8500 1 150 94.3010 7.8500 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 93.4613 7.6000 2 125 93.4613 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com