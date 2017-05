Sep 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 99.9821 6.5347 9 1025 99.9821 6.5347 INE742F14BM4 ADANI PORTS 10D 16-Sep-16 99.9819 6.6077 2 250 99.9819 6.6077 INE628A14BI4 UPL 91D 16-Sep-16 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE477L14699 INDIA INFOLINE HOU 60D 16-Sep-16 99.9811 6.8998 2 50 99.9811 6.8998 INE667F14BZ5 SUNDARAM BNP 60D 16-Sep-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE891D14NL1 REDINGTON INDIA 60D 16-Sep-16 99.9819 6.6077 1 45 99.9819 6.6077 INE866I14RN9 INDIA INFOLINE FIN 32D 19-Sep-16 99.9251 6.8435 4 325 99.9261 6.7500 INE053T14386 ONGC MANGALORE 90D 19-Sep-16 99.9282 6.5565 1 15 99.9282 6.5565 INE523H14XC9 JM FIN PRODUCTS 19D 20-Sep-16 99.9011 7.2268 2 300 99.9011 7.2268 INE891K14AZ3 AXIS FIN 90D 20-Sep-16 99.9109 6.5101 1 100 99.9109 6.5101 INE202B14HX2 DEWAN HOUSING FIN 77D 20-Sep-16 99.9090 6.6491 1 70 99.9090 6.6491 INE725H14186 TATA PROJECTS 90D 22-Sep-16 99.8753 6.5103 1 125 99.8753 6.5103 INE081A14437 TATA STEEL 90D 22-Sep-16 99.8753 6.5103 1 100 99.8753 6.5103 INE061F14628 FORTIS HEALTHCARE 12D 26-Sep-16 99.6398 11.9953 1 90 99.6398 11.9953 INE957N14563 HERO FINCORP 90D 28-Sep-16 99.7769 6.8011 1 100 99.7769 6.8011 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.7648 6.6193 1 15 99.7648 6.6193 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.7091 7.0992 1 75 99.7091 7.0992 INE916D14YY6 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Sep-16 99.7221 6.7811 1 25 99.7221 6.7811 INE531F14CD8 EDELWEISS SEC 30D 30-Sep-16 99.7152 6.9499 1 25 99.7152 6.9499 INE959P14184 SURAKSHA REALTY 71D 20-Oct-16 99.2831 7.5302 1 47 99.2831 7.5302 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.3380 6.9497 1 25 99.3380 6.9497 INE110L14AR3 RELIANCE JIO INFO 63D 21-Oct-16 99.3386 6.7505 1 5 99.3386 6.7505 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.2179 6.8504 1 5 99.2179 6.8504 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.1408 6.7303 1 5 99.1408 6.7303 INE501A14AR6 DEEPAK FERTILIZERS 89D 09-Nov-16 98.9649 7.0697 1 150 98.9649 7.0697 INE134E14790 POWER FIN CORPORATION 9028-Nov-16 98.7060 6.5548 1 25 98.7060 6.5548 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 98.5760 6.7599 1 25 98.5760 6.7599 INE202B14IO9 DEWAN HOUSING 91D 06-Dec-16 98.4626 6.9502 2 50 98.4626 6.9502 INE121H14EW0 IL AND FS FIN SERV 151D 09-Dec-16 98.3786 7.0772 1 100 98.3786 7.0772 INE121A14NB0 CHOLAMANDALAM 90D 13-Dec-16 98.3336 6.9499 1 100 98.3336 6.9499 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 98.3939 6.6200 1 150 98.3939 6.6200 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.3784 6.6113 5 265 98.3763 6.6201 INE909H14JB1 TATA MOTORS FIN 175D 15-Dec-16 98.3056 6.9902 2 175 98.3056 6.9902 INE667F14BS0 SUNDARAM BNP 273D 15-Dec-16 98.3088 6.9001 1 125 98.3088 6.9001 INE018A14EI2 LARSEN AND TOU 155D 20-Dec-16 98.2607 6.7300 1 190 98.2607 6.7300 INE018A14EI2 LARSEN AND TOU 155D 20-Dec-16 98.2785 6.7300 1 10 98.2785 6.7300 INE975F14IZ7 KOTAK MAH INVEST 352D 22-Jun-17 94.3884 7.7500 1 150 94.3884 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com