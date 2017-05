Sep 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE704I14379 BARCLAYS INVEST 348D 20-Sep-16 99.9814 6.7903 1 100 99.9814 6.7903 INE110L14AE1 RELIANCE JIO 90D 21-Sep-16 99.9637 6.6272 1 50 99.9637 6.6272 INE242A14GK9 IOC 17D 23-Sep-16 99.9270 6.6647 4 325 99.9272 6.6478 INE580B14FS5 GRUH FIN 91D 26-Sep-16 99.8714 6.7142 1 295 99.8714 6.7142 INE081A14445 TATA STEEL 90D 26-Sep-16 99.8707 6.7508 1 250 99.8707 6.7508 INE850D14EX1 GODREJ AGROVET 32D 26-Sep-16 99.8707 6.7508 1 50 99.8707 6.7508 INE523E14QE6 L AND T FIN 27D 28-Sep-16 99.8487 6.9123 3 595 99.8486 6.9181 INE691I14EN9 L AND T INFRAST 35D 28-Sep-16 99.8472 6.9816 3 400 99.8468 7.0005 INE691I14EN9 L AND T INFRAST 35D 28-Sep-16 99.8351 6.6987 3 175 99.8351 6.6987 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 99.8326 6.8004 1 50 99.8326 6.8004 INE759E14DK1 L AND T FINCORP 27D 28-Sep-16 99.8501 6.8495 1 50 99.8501 6.8495 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.8599 6.4010 1 5 99.8599 6.4010 INE691I14EM1 L T INFRAST FIN COM 44D29-Sep-16 99.8277 6.9998 1 245 99.8277 6.9998 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 99.8326 6.8004 1 145 99.8326 6.8004 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 99.8140 6.8017 1 100 99.8140 6.8017 INE860H14VR7 ADITYA BIRLA FIN 78D 29-Sep-16 99.8297 6.9184 1 100 99.8297 6.9184 INE535H14FK3 FULLERTON INDIA 339D 29-Sep-16 99.8140 6.8017 1 25 99.8140 6.8017 INE916D14YY6 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Sep-16 99.8127 6.8493 1 500 99.8127 6.8493 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.7820 7.2494 1 250 99.7820 7.2494 INE975F14JR2 KOTAK MAH INVEST 14D 30-Sep-16 99.7955 6.7996 1 75 99.7955 6.7996 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.7917 6.9262 2 55 99.7917 6.9262 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.7917 6.9262 2 50 99.7917 6.9262 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 99.7955 6.7996 1 25 99.7955 6.7996 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.4132 6.9499 1 115 99.4132 6.9499 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.4117 7.2000 1 5 99.4117 7.2000 INE657N14HS2 EDELWEISS COMMOD 64D 28-Oct-16 99.2560 7.1999 1 5 99.2560 7.1999 INE055A14DX5 CENTURY TEXTILES 61D 01-Nov-16 99.1828 7.1604 1 5 99.1828 7.1604 INE556F14DN2 SMALL INDUSTRIES 65D 04-Nov-16 99.1929 6.5997 1 5 99.1929 6.5997 INE110L14AU7 RELIANCE JIO INFO 73D 07-Nov-16 99.1486 6.5298 1 25 99.1486 6.5298 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.0699 6.5899 1 5 99.0699 6.5899 INE148I14NX0 INDIABULLS HOUSING 58D 11-Nov-16 99.0335 6.8503 1 5 99.0335 6.8503 INE657N14HN3 EDELWEISS COMMOD 91D 15-Nov-16 98.8632 7.4947 1 5 98.8632 7.4947 INE205A14FU7 VEDANTA 91D 15-Nov-16 98.9224 7.1002 1 5 98.9224 7.1002 INE140A14MW8 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 18-Nov-16 98.8733 7.0497 1 5 98.8733 7.0497 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 98.7976 6.6301 1 25 98.7976 6.6301 INE121A14MY4 CHOLAMANDALAM 113D 30-Nov-16 98.6649 6.8598 2 100 98.6649 6.8598 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 98.6621 6.7802 1 50 98.6621 6.7802 INE202B14IO9 DEWAN HOUSING 91D 06-Dec-16 98.5313 6.9752 1 50 98.5313 6.9752 INE069A14HM0 ADITYA BIRLA NUVO 88D 09-Dec-16 98.5473 6.6426 1 150 98.5473 6.6426 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.4863 6.5999 1 25 98.4863 6.5999 INE033L14FD6 TATA CAP HOUSING 90D 15-Dec-16 98.4036 6.8062 1 150 98.4036 6.8062 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 98.3442 6.6798 4 100 98.3442 6.6798 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 98.2391 6.9601 1 100 98.2391 6.9601 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 97.6001 7.1800 1 150 97.6001 7.1800 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.5042 7.1867 2 75 97.5065 7.1800 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 97.3457 7.1600 1 50 97.3457 7.1600 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 09-Feb-17 97.2384 7.3001 1 50 97.2384 7.3001 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 96.6931 7.3000 2 125 96.6931 7.3000 INE691I14EH1 L AND T INFRAST FIN 356D28-Jun-17 94.3352 7.8000 1 50 94.3352 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com