Sep 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14FQ5 VEDANTA 62D 21-Sep-16 99.9817 6.6807 2 50 99.9816 6.7172 INE267A14101 HINDUSTAN ZINC 90D 22-Sep-16 99.9635 6.6581 12 865 99.9636 6.6454 INE523H14VE9 JM FIN PRODUCTS 183D 22-Sep-16 99.9614 7.0472 1 45 99.9614 7.0472 INE580B14FT3 GRUH FIN 90D 22-Sep-16 99.9638 6.6089 1 10 99.9638 6.6089 INE657K14EC9 RHC HOLDING PVT 91D 23-Sep-16 99.9313 12.5464 3 280 99.9313 12.5464 INE018A14EF8 LARSEN AND 120D 23-Sep-16 99.9466 6.5005 2 250 99.9466 6.5005 INE091A14741 NIRMA 88D 23-Sep-16 99.9450 6.6953 1 145 99.9450 6.6953 INE155A14KA6 TATA MOTORS 88D 23-Sep-16 99.9455 6.6344 2 100 99.9455 6.6344 INE721A14875 SHRIRAM TRANSPORT 58D 23-Sep-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE081A14445 TATA STEEL 90D 26-Sep-16 99.8892 6.7478 1 500 99.8892 6.7478 INE091A14733 NIRMA 90D 26-Sep-16 99.8900 6.6990 2 100 99.8900 6.6990 INE688I14DR8 CAP FIRST 31D 26-Sep-16 99.8818 7.1990 1 50 99.8818 7.1990 INE261F14AO3 NABARD 90D 26-Sep-16 99.8933 6.4978 1 15 99.8933 6.4978 INE242A14GO1 IOC 20D 26-Sep-16 99.8924 6.5527 1 5 99.8924 6.5527 INE059B14GU4 SIMPLEX INFRASTS 146D 27-Sep-16 99.7977 10.5699 1 11 99.7977 10.5699 INE759E14DK1 L AND T FINCORP 27D 28-Sep-16 99.8631 7.1481 3 200 99.8631 7.1481 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 99.8468 7.0005 1 25 99.8468 7.0005 INE691I14EM1 L T INFRAST FIN 44D 29-Sep-16 99.8277 6.9998 8 250 99.8277 6.9998 INE573A14201 JK TYRE AND IND 55D 29-Sep-16 99.8291 6.9428 1 125 99.8291 6.9428 INE573A14201 JK TYRE AND IND 55D 29-Sep-16 99.8291 7.8107 1 125 99.8291 7.8107 INE538L14383 AADHAR HOUSING FIN 58D 29-Sep-16 99.7868 8.6649 1 2 99.7868 8.6649 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 99.8089 6.9885 15 500 99.8089 6.9885 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.8302 6.8980 1 170 99.8302 6.8980 INE477L14707 INDIA INFOLINE HOUS 67D 30-Sep-16 99.8031 7.2010 1 100 99.8031 7.2010 INE975F14JR2 KOTAK MAH INVEST 14D 30-Sep-16 99.8089 6.9885 2 50 99.8089 6.9885 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.8142 7.5492 1 5 99.8142 7.5492 INE018A14EP7 LARSEN AND TOUBRO 38D 30-Sep-16 99.8375 6.6010 1 5 99.8375 6.6010 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.4414 6.6140 1 350 99.4414 6.6140 INE110L14AR3 RELIANCE JIO 63D 21-Oct-16 99.4442 6.8000 1 5 99.4442 6.8000 INE957N14589 HERO FINCORP 91D 24-Oct-16 99.3845 6.8500 1 5 99.3845 6.8500 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.2908 6.8607 1 10 99.2908 6.8607 INE909H14JK2 TATA MOTORS FIN 92D 12-Nov-16 99.0194 6.8201 1 100 99.0194 6.8201 INE657N14HN3 EDELWEISS COMMOD 91D 15-Nov-16 98.8832 7.4952 1 5 98.8832 7.4952 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 98.9533 7.0198 1 5 98.9533 7.0198 INE523H14VR1 JM FIN PRODUCTS 181D 22-Nov-16 98.7813 7.1476 2 50 98.7784 7.1651 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 16325-Nov-16 98.7765 6.8501 1 50 98.7765 6.8501 INE735N14043 BMW INDIA FIN SERV 180D28-Nov-16 98.7399 6.8501 1 100 98.7399 6.8501 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.7059 6.7400 2 150 98.7059 6.7400 INE667F14CB4 SUNDARAM BNP 84D 30-Nov-16 98.7127 6.7999 1 50 98.7127 6.7999 INE691I14EC2 L AND T INFRAST FIN 168D01-Dec-16 98.6668 6.8499 3 115 98.6668 6.8499 INE722A14840 SHRIRAM CITY UNION 91D 01-Dec-16 98.6832 6.8598 1 100 98.6832 6.8598 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 98.6716 6.7312 2 100 98.6709 6.7350 INE523H14VW1 JM FIN PRODUCTS 177D 08-Dec-16 98.4698 7.1798 1 50 98.4698 7.1798 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.4818 6.6198 2 100 98.4818 6.6198 INE660N14688 S. D. CORPORATION 197D 20-Dec-16 98.0493 7.9799 1 50 98.0493 7.9799 INE018A14EI2 LARSEN AND 155D 20-Dec-16 98.3619 6.6798 1 50 98.3619 6.6798 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN COM 365D 14-Feb-17 97.1725 7.2249 1 97.25 97.1725 7.2249 INE975F14ID4 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Feb-17 96.9543 7.3500 1 50 96.9543 7.3500 INE849A14031 TRENT 180D 14-Mar-17 96.7039 7.1499 1 50 96.7039 7.1499 INE957N14571 HERO FINCORP 348D 20-Jun-17 94.5143 7.7601 1 100 94.5143 7.7601 INE759E14CY4 L AND T FINCORP 360D 23-Jun-17 94.3967 7.8500 1 100 94.3967 7.8500 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 93.1339 7.5800 1 100 93.1339 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com