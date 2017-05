Sep 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE267A14101 HINDUSTAN ZINC 90D 22-Sep-16 99.9818 6.6442 1 200 99.9818 6.6442 INE248U14117 IIFL WEALTH FIN 60D 23-Sep-16 99.9629 6.7674 2 150 99.9622 6.9011 INE018A14EF8 LARSEN AND TOUBRO 120D 23-Sep-16 99.9638 6.6089 1 50 99.9638 6.6089 INE371K14357 TATA REALTY AND 343D 23-Sep-16 99.9619 6.9559 1 4 99.9619 6.9559 INE110L14AJ0 RELIANCE JIO 59D 26-Sep-16 99.9090 6.6491 1 100 99.9090 6.6491 INE091A14733 NIRMA 90D 26-Sep-16 99.9083 6.7002 2 45 99.9083 6.7002 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST 305D 26-Sep-16 99.9035 7.0513 1 40 99.9035 7.0513 INE389H14BA5 KEC INTERNATIONAL 90D 26-Sep-16 99.9049 6.9489 1 5 99.9049 6.9489 INE242A14GR4 IOC 8D 27-Sep-16 99.8908 6.6503 1 275 99.8908 6.6503 INE140A14KL5 PIRAMAL ENTER 167D 27-Sep-16 99.9056 6.8977 1 100 99.9056 6.8977 INE774D14KI1 MAH MAH FIN SERV 86D 28-Sep-16 99.8650 7.0488 1 100 99.8650 7.0488 INE957N14563 HERO FINCORP 90D 28-Sep-16 99.8682 6.8815 1 25 99.8682 6.8815 INE018A14EG6 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Sep-16 99.8933 6.4978 1 5 99.8933 6.4978 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.8933 6.4978 1 5 99.8933 6.4978 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING 27D 29-Sep-16 99.8545 6.6481 2 200 99.8545 6.6481 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 99.8457 7.0508 1 200 99.8457 7.0508 INE242A14GP8 IOC 10D 29-Sep-16 99.8534 6.6984 2 150 99.8534 6.6984 INE891D14NN7 REDINGTON INDIA 42D 29-Sep-16 99.8562 6.5703 1 25 99.8562 6.5703 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING 27D 29-Sep-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE018A14EH4 LARSEN AND TOUBRO 87D 29-Sep-16 99.8736 6.5992 1 5 99.8736 6.5992 INE169A14CU2 COROMANDEL 56D 30-Sep-16 99.8392 6.5318 1 135 99.8392 6.5318 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.8362 7.4847 2 95 99.8348 7.5497 INE018A14EP7 LARSEN AND TOUBRO 38D 30-Sep-16 99.8351 6.6987 1 50 99.8351 6.6987 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.8485 6.9227 1 25 99.8485 6.9227 INE916D14YY6 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Sep-16 99.8350 6.7027 1 11 99.8350 6.7027 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.4580 6.6303 1 5 99.4580 6.6303 INE008I14FL7 COX AND KINGS 60D 25-Oct-16 99.3190 7.3609 1 5 99.3190 7.3609 INE780C14513 JM FIN 74D 01-Nov-16 99.1481 7.8404 1 25 99.1481 7.8404 INE909H14JI6 TATA MOTORS FIN 91D 08-Nov-16 99.1008 6.8997 1 100 99.1008 6.8997 INE033L14EV1 TATA CAP HOUSING 90D 08-Nov-16 99.1008 6.8997 1 100 99.1008 6.8997 INE306N14IL9 TATA CAP FIN SERV 90D 08-Nov-16 99.1008 6.8997 1 50 99.1008 6.8997 INE306N14IL9 TATA CAP FIN SERV 90D 08-Nov-16 99.1193 6.9002 1 25 99.1193 6.9002 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 99.0973 6.6497 1 50 99.0973 6.6497 INE013A14ZA5 RELIANCE CAP 91D 10-Nov-16 99.0690 7.0002 1 5 99.0690 7.0002 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE110L14AP7 RELIANCE JIO INFO 91D 15-Nov-16 99.0330 6.6000 1 5 99.0330 6.6000 INE851M14EJ9 VOLKSWAGEN FIN 91D 15-Nov-16 98.9721 7.0200 1 5 98.9721 7.0200 INE891D14NR8 REDINGTON INDIA 62D 16-Nov-16 99.0153 6.5998 1 5 99.0153 6.5998 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.9391 6.7479 1 100 98.9391 6.7479 INE657K14EN6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Nov-16 97.8306 13.4898 2 80 97.8306 13.4898 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 98.7286 6.6202 1 50 98.7286 6.6202 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 09-Dec-16 98.2531 8.2146 1 50 98.2531 8.2146 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 98.4971 6.6301 1 250 98.4971 6.6301 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 98.4536 6.8250 1 35 98.4536 6.8250 INE691I14EB4 L AND T INFRAST 182D 14-Dec-16 98.4425 6.8748 1 5 98.4425 6.8748 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.4840 6.6101 1 25 98.4840 6.6101 INE556F14DM4 SIDBI 110D 19-Dec-16 98.4091 6.6300 1 75 98.4091 6.6300 INE892D14381 LUCAS-TVS 90D 19-Dec-16 98.3926 6.6998 1 25 98.3926 6.6998 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 98.3676 6.7302 2 190 98.3676 6.7302 INE981F14395 L AND T INFRAST 113D 20-Dec-16 98.2795 7.0997 1 100 98.2795 7.0997 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 98.1550 6.9301 1 425 98.1550 6.9301 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 97.5626 7.1801 1 225 97.5626 7.1801 INE027E14BG5 FAMILY CREDIT 264D 07-Mar-17 96.6717 7.5249 1 100 96.6717 7.5249 INE535H14FR8 FULLERTON INDIA 332D 20-Mar-17 96.3440 7.6949 2 7 96.3440 7.6949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com