Sep 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14AJ0 RELIANCE JIO INFO 59D 26-Sep-16 99.9464 6.5248 2 295 99.9464 6.5248 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTERPRISES152D 26-Sep-16 99.9458 6.5979 4 250 99.9458 6.5979 INE018A14EO0 LARSEN AND TOUBRO 33D 26-Sep-16 99.9461 6.5614 1 100 99.9461 6.5614 INE261F14AO3 NABARD 90D 26-Sep-16 99.9464 6.5248 1 90 99.9464 6.5248 INE081A14445 TATA STEEL 90D 26-Sep-16 99.9456 6.6223 1 75 99.9456 6.6223 INE389H14BA5 KEC INTERNATIONAL 90D 26-Sep-16 99.9429 6.9511 1 1 99.9429 6.9511 INE233A14HP5 GODREJ INDUSTRIES 90D 27-Sep-16 99.9277 6.6021 1 25 99.9277 6.6021 INE389H14BH0 KEC INTERNATIONAL 12D 27-Sep-16 99.9239 6.9494 1 15.2 99.9239 6.9494 INE825A14601 VARDHMAN TEXTILES 54D 28-Sep-16 99.9083 6.7002 1 350 99.9083 6.7002 INE548C14381 EMAMI 91D 28-Sep-16 99.9090 6.6491 1 175 99.9090 6.6491 INE909H14JQ9 TATA MOTORS FIN 22D 28-Sep-16 99.9042 7.0001 1 175 99.9042 7.0001 INE957N14563 HERO FINCORP 90D 28-Sep-16 99.9060 6.8685 1 75 99.9060 6.8685 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK 83D 28-Sep-16 99.9100 6.5759 1 7 99.9100 6.5759 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.8669 6.9495 3 175 99.8669 6.9495 INE531F14CD8 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-16 99.8669 6.9495 1 170 99.8669 6.9495 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.8669 6.9495 2 100 99.8669 6.9495 INE523H14XH8 JM FIN PRODUCTS 14D 30-Sep-16 99.8613 7.2423 1 60 99.8613 7.2423 INE007N14948 FEDBK FIN SERV 35D 30-Sep-16 99.8621 7.2004 1 7 99.8621 7.2004 INE957N14589 HERO FINCORP 91D 24-Oct-16 99.4241 6.8200 12 290 99.4241 6.8200 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.4160 6.7004 1 50 99.4160 6.7004 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.3254 6.7000 1 15 99.3254 6.7000 INE248U14216 IIFL WEALTH FIN 61D 8-Nov-16 99.1763 7.0499 1 5 99.1763 7.0499 INE205A14FS1 VEDANTA 90D 10-Nov-16 99.0556 7.2498 1 25 99.0556 7.2498 INE205A14FT9 VEDANTA 90D 16-Nov-16 98.9388 7.2499 1 25 98.9388 7.2499 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 98.9835 7.3497 1 5 98.9835 7.3497 INE289B14AV8 GIC HOUSING FIN 78D 18-Nov-16 99.0294 6.7498 1 25 99.0294 6.7498 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.7599 6.7400 1 75 98.7599 6.7400 INE404K14BH1 SHAPOORJI PALLONJI 279D 30-Nov-16 98.7308 6.9002 1 50 98.7308 6.9002 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.5586 6.5902 1 5 98.5586 6.5902 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.5236 6.5899 1 5 98.5236 6.5899 INE371K14480 TATA REALTY AND 105D 20-Dec-16 98.3403 7.0002 2 170 98.3403 7.0002 INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 98.4044 6.6499 1 150 98.4044 6.6499 INE931S14336 ADANI TRANSMISSION335D 22-Dec-16 98.2759 7.1149 1 100 98.2759 7.1149 INE063P14052 EQUITAS SMALL FIN BK182D23-Dec-16 98.0109 8.1402 1 30 98.0109 8.1402 INE306N14IF1 TATA CAP FIN SERV 179D 30-Dec-16 98.1811 6.9000 1 25 98.1811 6.9000 INE404K14BQ2 SHAPOORJI PALLONJI 205D 5-Jan-17 97.8600 7.6748 1 20 97.8600 7.6748 INE915D14AC4 CITICORP FIN (INDIA) 180 6-Mar-17 96.7968 7.3650 1 150 96.7968 7.3650 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 94.3179 7.7700 1 100 94.3179 7.7700 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 94.2870 7.6000 1 275 94.2870 7.6000 INE140A14MV0 PIRAMAL ENTERPRISES363D 25-Jul-17 93.5764 8.2150 1 20 93.5764 8.2150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com