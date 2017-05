Sep 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14XJ4 JM FIN PRODUCTS 8D 27-Sep-16 99.9802 7.2284 1 500 99.9802 7.2284 INE532F14XV4 EDELWEISS FIN SERV 7D 27-Sep-16 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE242A14GR4 IOC 8D 27-Sep-16 99.9818 6.6442 1 95 99.9818 6.6442 INE338I14707 MOTILAL OSWAL FIN 60D 27-Sep-16 99.9808 7.0093 1 75 99.9808 7.0093 INE059B14GU4 SIMPLEX INFRASTS 146D 27-Sep-16 99.9711 10.5515 1 3 99.9711 10.5515 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK 83D 28-Sep-16 99.9640 6.5785 6 490 99.9639 6.5906 INE523E14QE6 L AND T FIN 27D 28-Sep-16 99.9617 6.9924 5 250 99.9617 6.9924 INE476M14632 L AND T HOUSING FIN 27D 28-Sep-16 99.9625 6.8463 2 110 99.9625 6.8463 INE759E14DK1 L AND T FINCORP 27D 28-Sep-16 99.9636 6.6454 1 10 99.9636 6.6454 INE916D14ZB1 KOTAK MAH PRIME 7D 29-Sep-16 99.9441 6.8050 15 525 99.9441 6.8050 INE870D14965 NATIONAL FERTILIZERS 51D29-Sep-16 99.9458 6.5938 3 300 99.9459 6.5857 INE557F14DM2 NATIONAL HOUSING BK 27D 29-Sep-16 99.9463 6.5370 3 300 99.9463 6.5370 INE657N14HH5 EDELWEISS COMMOD. 59D 29-Sep-16 99.9417 7.0973 2 250 99.9409 7.1948 INE891K14BQ0 AXIS FIN 27D 29-Sep-16 99.9442 6.7928 7 225 99.9442 6.7928 INE866I14RG3 INDIA INFOLINE FIN 66D 29-Sep-16 99.9409 7.1948 2 200 99.9409 7.1948 INE018A14EH4 LARSEN AND TOUBRO 87D 29-Sep-16 99.9458 6.5979 1 100 99.9458 6.5979 INE178A14AN2 CHENNAI PETROLEUM 56D 30-Sep-16 99.9277 6.6021 1 400 99.9277 6.6021 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 99.9207 7.2419 1 250 99.9207 7.2419 INE523H14XH8 JM FIN PRODUCTS 14D 30-Sep-16 99.9207 7.2419 3 225 99.9207 7.2419 INE804I14NN9 ECL FIN 30D 30-Sep-16 99.9239 6.9494 1 50 99.9239 6.9494 INE501G14209 HT MEDIA 31D 30-Sep-16 99.9277 6.6021 1 50 99.9277 6.6021 INE657N14HW4 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Sep-16 99.9239 6.9494 1 50 99.9239 6.9494 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.5451 6.9499 1 25 99.5451 6.9499 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.4160 6.7004 1 100 99.4160 6.7004 INE055A14DW7 CENTURY TEXTILES AND 60D28-Oct-16 99.4216 6.8498 1 25 99.4216 6.8498 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.3329 6.6250 1 300 99.3329 6.6250 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 99.0295 7.3001 1 5 99.0295 7.3001 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 98.8931 8.1708 1 3 98.8931 8.1708 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.0304 6.7428 1 50 99.0304 6.7428 INE977J14DV5 TRAPTI TRADING AND 91D 21-Nov-16 98.9374 7.0003 1 25 98.9374 7.0003 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST 211D 22-Nov-16 98.9416 6.8500 1 50 98.9416 6.8500 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 98.9263 6.9501 1 5 98.9263 6.9501 INE657N14HT0 EDELWEISS COMMOD 90D 23-Nov-16 98.8652 7.3501 1 5 98.8652 7.3501 INE978J14DT7 TURQUOISE INVEST 90D 24-Nov-16 98.8812 6.9997 1 25 98.8812 6.9997 INE831R14413 ADITYA BIRLA HOUSING 91D24-Nov-16 98.9061 6.9602 1 5 98.9061 6.9602 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 98.8849 6.8600 1 50 98.8849 6.8600 INE202B14IO9 DHFL 91D 6-Dec-16 98.6851 6.8498 1 25 98.6851 6.8498 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.6122 6.5857 3 120 98.6113 6.5899 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.5762 6.5899 2 215 98.5762 6.5899 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 98.4519 6.7523 1 400 98.4519 6.7523 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 98.4739 6.6548 1 150 98.4739 6.6548 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 98.3727 6.9401 1 95 98.3727 6.9401 INE414G14DW3 MUTHOOT FIN 91D 23-Dec-16 98.2932 7.2023 2 125 98.2932 7.2023 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 98.3155 6.8721 3 125 98.3257 6.8300 INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 2-Mar-17 97.0163 7.1500 1 100 97.0163 7.1500 INE140A14KC4 PIRAMAL ENTERPRISES352D 2-Mar-17 96.7176 7.8900 1 5 96.7176 7.8900 INE138A14195 PENINSULA LAND 189D 15-Mar-17 94.5442 12.3899 1 0.5 94.5442 12.3899 INE523H14WY5 JM FIN PRODUCTS 364D 18-Aug-17 93.0057 8.4200 2 6.05 93.0057 8.4200 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 93.4654 7.5500 3 6 93.4654 7.5500 INE759E14DL9 L AND T FINCORP 359D 31-Aug-17 93.1643 7.9000 1 0.85 93.1643 7.9000 INE027E14BV4 FAMILY CREDIT 359D 31-Aug-17 93.1643 7.9000 1 0.8 93.1643 7.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com