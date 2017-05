Sep 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14XH8 JM FIN PRODUCTS 14D 30-Sep-16 99.9783 7.9271 9 2650 99.9814 6.7903 INE879F14888 INFINA FIN PRIVATE 8D 30-Sep-16 99.9782 7.9587 1 475 99.9782 7.9587 INE178A14AN2 CHENNAI PETROLEUM 56D 30-Sep-16 99.9819 6.6077 2 400 99.9819 6.6077 INE085A14AY6 CHAMBAL FERTILISERS 85D30-Sep-16 99.9821 6.5347 1 250 99.9821 6.5347 INE691I14EO7 L AND T INFRAST FIN 29D30-Sep-16 99.9816 6.7172 6 200 99.9816 6.7172 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 99.9809 6.9728 1 100 99.9809 6.9728 INE477L14707 INDIA INFOLINE 67D 30-Sep-16 99.9803 7.1919 1 53 99.9803 7.1919 INE763G14DF8 ICICI SECURITIES 73D 30-Sep-16 99.9810 6.9363 1 50 99.9810 6.9363 INE463A14EW1 BERGER PAINTS INDIA 43D 30-Sep-16 99.9824 6.4251 1 45 99.9824 6.4251 INE916D14YY6 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Sep-16 99.9814 6.7903 1 25 99.9814 6.7903 INE501G14209 HT MEDIA 31D 30-Sep-16 99.9816 6.7172 1 25 99.9816 6.7172 INE879F14870 INFINA FIN PRIVATE 13D 5-Oct-16 99.8689 7.9857 8 2950 99.8689 7.9857 INE916D14ZA3 KOTAK MAH PRIME 13D 5-Oct-16 99.8689 7.9857 5 775 99.8689 7.9857 INE248U14281 IIFL WEALTH FIN 20D 10-Oct-16 99.7629 7.8870 6 1250 99.7584 8.0375 INE477L14715 INDIA INFOLINE 73D 10-Oct-16 99.8140 6.8017 2 300 99.8140 6.8017 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.6016 6.9518 5 400 99.6027 6.9330 INE959P14184 SURAKSHA REALTY 71D 20-Oct-16 99.5699 7.5078 1 2 99.5699 7.5078 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.6203 6.6247 2 85 99.6203 6.6247 INE114A14DA8 SAIL 84D 24-Oct-16 99.5475 6.6365 1 50 99.5475 6.6365 INE477L14749 INDIA INFOLINE 58D 28-Oct-16 99.4811 6.7995 1 100 99.4811 6.7995 INE866I14RQ2 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Oct-16 99.4811 6.7995 1 100 99.4811 6.7995 INE053T14410 ONGC MANGALORE 88D 28-Oct-16 99.4811 6.7995 1 5 99.4811 6.7995 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.4068 6.6003 1 90 99.4068 6.6003 INE404K14BM1 SHAPOORJI PALLONJI 226D 2-Nov-16 99.3298 7.2433 1 25 99.3298 7.2433 INE036A14DU1 RELIANCE INFRAST 57D 2-Nov-16 99.0377 10.4310 1 20 99.0377 10.4310 INE909H14JI6 TATA MOTORS FIN 91D 8-Nov-16 99.2400 6.9881 1 155 99.2400 6.9881 INE560K14611 PTC INDIA FIN SERV 57D 10-Nov-16 99.1559 7.3981 1 80 99.1559 7.3981 INE780C14240 JM FIN 364D 11-Nov-16 99.1531 7.2502 1 20 99.1531 7.2502 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 99.0637 7.3400 1 5 99.0637 7.3400 INE657K14EM8 RHC HOLDING PRIVATE 57D 17-Nov-16 98.2251 13.4601 2 51 98.2251 13.4601 INE487L14300 IIFL FACILITIES SERV 58D18-Nov-16 98.9956 7.4065 1 200 98.9956 7.4065 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.0851 6.7404 1 100 99.0851 6.7404 INE277L14107 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Nov-16 98.1895 13.4603 2 33 98.1895 13.4603 INE660A14PL1 SUNDARAM FIN 60D 21-Nov-16 99.0223 6.7997 1 100 99.0223 6.7997 INE066P14402 INOX WIND 90D 21-Nov-16 98.9625 7.2200 1 50 98.9625 7.2200 INE110L14BA7 RELIANCE JIO INFO 61D 21-Nov-16 99.0615 6.6500 1 5 99.0615 6.6500 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 98.8678 7.5997 1 5 98.8678 7.5997 INE110L14BF6 RELIANCE JIO INFO 58D 25-Nov-16 98.9825 6.7001 1 5 98.9825 6.7001 INE018A14ER3 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Nov-16 98.9348 6.5497 1 500 98.9348 6.5497 INE019A14858 JSW STEEL 90D 28-Nov-16 98.7926 7.4348 2 200 98.7926 7.4348 INE423A14993 ADANI ENTERPRISES 91D 28-Nov-16 98.3057 10.4846 1 80 98.3057 10.4846 INE860H14WG8 ADITYA BIRLA FIN 74D 28-Nov-16 98.9049 6.8498 1 5 98.9049 6.8498 INE804I14NP4 ECL FIN 90D 29-Nov-16 98.8624 7.0000 1 35 98.8624 7.0000 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 98.8831 6.6496 2 442.75 98.8831 6.6496 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 98.8543 6.6098 2 100 98.8543 6.6098 INE582L14AN2 TATA HOUSING 90D 5-Dec-16 98.7851 6.6999 1 50 98.7851 6.6999 INE140A14LS8 PIRAMAL ENTERPRISES180D 6-Dec-16 98.6809 7.1751 1 50 98.6809 7.1751 INE301A14CZ0 RAYMOND 91D 7-Dec-16 98.7511 6.6901 3 25 98.7511 6.6901 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 98.8090 6.4699 1 25 98.8090 6.4699 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 98.4513 8.0869 1 25 98.4513 8.0869 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.6700 6.5599 4 125 98.6700 6.5599 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 97.8910 10.4849 1 30 97.8910 10.4849 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 98.6054 6.7925 2 5 98.6054 6.7925 INE144H14982 DEUTSCHE INVEST 209D 15-Dec-16 98.4946 7.2451 1 95 98.4946 7.2451 INE140A14MC0 PIRAMAL ENTERPRISES174D 15-Dec-16 98.5090 7.1747 1 75 98.5090 7.1747 INE144H14AB4 DEUTSCHE INVEST 183D 16-Dec-16 98.4754 7.2448 1 75 98.4754 7.2448 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 98.5673 6.5498 1 175 98.5673 6.5498 INE660N14688 S. D. CORPORATION 197D 20-Dec-16 98.2735 7.8200 1 10 98.2735 7.8200 INE915D14AD2 CITICORP FIN (INDIA) 89D21-Dec-16 98.4795 6.7898 1 200 98.4795 6.7898 INE716V14020 SHAPOORJI PALLONJI 90D 21-Dec-16 98.4806 6.7848 1 25 98.4806 6.7848 INE187C14065 MURUGAPPA 365D 22-Dec-16 98.3077 7.4800 1 60 98.3077 7.4800 INE915D14AE0 CITICORP FIN INDIA 88D 23-Dec-16 98.4434 6.7899 1 175 98.4434 6.7899 INE414G14DW3 MUTHOOT FIN 91D 23-Dec-16 98.3676 7.1260 1 123 98.3676 7.1260 INE178A14AQ5 CHENNAI PETROLEUM 122D 26-Dec-16 98.4332 6.6020 3 250 98.4220 6.6501 INE548C14423 EMAMI 90D 27-Dec-16 98.4044 6.6499 1 175 98.4044 6.6499 INE121H14EY6 IL AND FS FIN SERV 166D 27-Dec-16 98.3520 6.9500 1 25 98.3520 6.9500 INE340A14064 BIRLA CORPORATION 146D 28-Dec-16 98.3617 6.7549 1 50 98.3617 6.7549 INE660N14555 S. D. CORPORATION 322D 29-Dec-16 98.0876 7.8202 1 10 98.0876 7.8202 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 98.3308 6.7348 2 300 98.3308 6.7348 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 97.7387 7.2799 2 100 97.7387 7.2799 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 97.7437 6.8501 1 20 97.7437 6.8501 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 7-Feb-17 97.4152 7.4499 1 25 97.4152 7.4499 INE931S14518 ADANI TRANSMISSION247D 1-Mar-17 96.9796 7.4299 1 50 96.9796 7.4299 INE704I14585 BARCLAYS INVEST 203D 15-Mar-17 96.6760 7.5148 1 25 96.6760 7.5148 INE477A14403 CANFIN HOMES 365D 17-Mar-17 96.7708 7.2499 1 25 96.7708 7.2499 INE691I14DZ5 L AND T INFRAST FIN 364D 8-Jun-17 95.0145 7.6000 4 100 95.0145 7.6000 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 93.3942 7.4399 1 2 93.3942 7.4399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. 