Oct 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE179J14EE2 BIRLA TMT HOLDINGS 70D 10-Oct-16 99.8618 7.2161 1 25 99.8618 7.2161 INE148I14NH3 INDIABULLS HOUSING 90D 10-Oct-16 99.8908 6.6503 1 5 99.8908 6.6503 INE277L14115 FORTIS HEALTHCARE 11D 11-Oct-16 99.7061 13.4487 1 100 99.7061 13.4487 INE121H14EZ3 IL AND FS FIN SERV 90D 13-Oct-16 99.8086 6.9995 2 100 99.8086 6.9995 INE866I14RC2 INDIA INFOLINE FIN 88D 14-Oct-16 99.7964 6.7696 2 195 99.7964 6.7696 INE976I14KR2 TATA CAP 91D 14-Oct-16 99.8181 6.6514 1 5 99.8181 6.6514 INE657N14HA0 EDELWEISS COMMOD 91D 17-Oct-16 99.7399 6.7989 1 10 99.7399 6.7989 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.6813 6.8644 5 295 99.6843 6.7997 INE866I14RF5 INDIA INFOLINE FIN 91D 24-Oct-16 99.6120 6.7701 1 250 99.6120 6.7701 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.5549 6.7995 7 800 99.5549 6.7995 INE531F14CE6 EDELWEISS SECURITIES 24D27-Oct-16 99.5549 6.7995 4 300 99.5549 6.7995 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.5549 6.7995 2 300 99.5549 6.7995 INE531F14CE6 EDELWEISS SECURITIES 24D27-Oct-16 99.5734 6.7990 1 100 99.5734 6.7990 INE866I14RQ2 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Oct-16 99.5384 6.7706 1 100 99.5384 6.7706 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.4420 6.4004 2 210 99.4420 6.4004 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.4594 6.3997 1 20 99.4594 6.3997 INE522D14EX6 MANAPPURAM FIN 90D 16-Nov-16 99.1257 7.3167 2 275 99.1257 7.3167 INE522D14EW8 MANAPPURAM FIN 91D 21-Nov-16 99.0289 7.3046 3 155 99.0289 7.3046 INE477L14780 INDIA INFOLINE HOU 68D 22-Nov-16 98.9992 7.5303 1 25 98.9992 7.5303 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 98.9178 7.5344 2 330 98.9178 7.5344 INE020B14425 REC 61D 30-Nov-16 98.9824 6.4697 6 425 98.9824 6.4697 INE296A14KI1 BAJAJ FIN 91D 30-Nov-16 98.9569 6.7499 1 5 98.9569 6.7499 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 98.8636 6.4547 1 594.6 98.8636 6.4547 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 98.8645 6.5503 1 25 98.8645 6.5503 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 98.5403 8.0699 1 50 98.5403 8.0699 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 98.8295 6.5499 1 25 98.8295 6.5499 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.7704 6.3999 5 200 98.7704 6.3999 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.7381 6.3901 2 75 98.7381 6.3901 INE018A14EI2 LARSEN AND 155D 20-Dec-16 98.6300 6.4999 1 100 98.6300 6.4999 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 98.6231 6.3698 1 125 98.6231 6.3698 INE205A14GL4 VEDANTA 88D 23-Dec-16 98.4677 7.0999 1 25 98.4677 7.0999 INE958G14TJ2 RELIGARE FINVEST 90D 26-Dec-16 98.1035 8.4001 1 300 98.1035 8.4001 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 97.5162 10.8102 2 70 97.5262 10.7656 INE556F14DO0 SIDBI 90D 29-Dec-16 98.4802 6.5499 1 25 98.4802 6.5499 INE915T14030 SUN PHARMA 168D 30-Dec-16 98.4454 6.5499 1 150 98.4454 6.5499 INE501G14134 HT MEDIA 225D 30-Dec-16 98.4127 6.6899 1 75 98.4127 6.6899 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 97.8467 6.7500 1 125 97.8467 6.7500 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 97.7647 6.7849 1 25 97.7647 6.7849 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 94.7481 7.2000 1 50 94.7481 7.2000 INE975F14JX0 KOTAK MAH INVEST 365D 3-Oct-17 92.9117 7.6500 1 125 92.9117 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com