Oct 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14MP2 PIRAMAL ENTER 89D 05-Oct-16 99.9826 6.3521 2 200 99.9826 6.3521 INE148I14NH3 INDIABULLS HOUSING 90D 10-Oct-16 99.8908 6.6503 1 64 99.8908 6.6503 INE977J14DT9 TRAPTI TRADING 76D 10-Oct-16 99.8900 6.6990 1 25 99.8900 6.6990 INE277L14115 FORTIS HEALTHCARE 11D 11-Oct-16 99.7428 13.4457 1 20 99.7428 13.4457 INE976I14KR2 TATA CAP 91D 14-Oct-16 99.8181 6.6514 3 95 99.8181 6.6514 INE597H14FR8 TGS INVESTMENT 59D 14-Oct-16 99.8179 6.6588 1 25 99.8179 6.6588 INE114A14CY0 SAIL 87D 17-Oct-16 99.7797 6.1990 1 400 99.7797 6.1990 INE202B14IC4 DEWAN HOUSING FIN 91D 17-Oct-16 99.7630 6.6700 2 40 99.7630 6.6700 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.7032 6.3925 4 650 99.7028 6.4001 INE036A14DR7 RELIANCE INFRAST 57D 28-Oct-16 99.3143 10.5004 1 283 99.3143 10.5004 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 99.5640 6.6599 1 100 99.5640 6.6599 INE027E14CB4 FAMILY CREDIT 25D 28-Oct-16 99.5640 6.6599 1 100 99.5640 6.6599 INE523E14QL1 L AND T FIN 25D 28-Oct-16 99.5666 6.6200 1 50 99.5666 6.6200 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 99.2053 6.7997 1 15 99.2053 6.7997 INE657K14EM8 RHC HOLDING PVT 57D 17-Nov-16 98.4576 12.9953 1 20 98.4576 12.9953 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 99.0993 6.3797 1 75 99.0993 6.3797 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.0478 6.3799 1 25 99.0478 6.3799 INE958G14TL8 RELIGARE FINVEST 60D 29-Nov-16 98.8102 7.8483 1 50 98.8102 7.8483 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 98.9523 6.5502 2 125 98.9523 6.5502 INE523H14VW1 JM FIN PRODUCTS 177D 08-Dec-16 98.8087 6.7703 1 5 98.8087 6.7703 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 09-Dec-16 98.8596 6.3795 1 25 98.8596 6.3795 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 09-Dec-16 98.5680 8.0344 1 10 98.5680 8.0344 INE660N14688 S. D. CORPORATION 197D 20-Dec-16 98.4098 7.6598 1 8 98.4098 7.6598 INE414G14DW3 MUTHOOT FIN 91D 23-Dec-16 98.4932 6.9799 1 25 98.4932 6.9799 INE063P14052 EQUITAS SMALL FIN 182D 23-Dec-16 98.3106 7.8403 1 5 98.3106 7.8403 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 97.5616 10.7325 1 15 97.5616 10.7325 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 98.5259 6.3500 1 25 98.5259 6.3500 INE140A14NJ3 PIRAMAL FIN PRIVATE 109D03-Jan-17 98.1885 7.4000 1 75 98.1885 7.4000 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 94.5831 7.8000 1 200 94.5831 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com