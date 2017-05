Oct 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14ID2 DEWAN HOUSING 83D 06-Oct-16 99.9822 6.4982 1 75 99.9822 6.4982 INE657N14HJ1 EDELWEISS COMMOD 63D 07-Oct-16 99.9638 6.6089 2 200 99.9638 6.6089 INE523H14XK2 JM FIN PRODUCTS 9D 07-Oct-16 99.9508 8.9834 2 125 99.9508 8.9834 INE134E14782 PFC 45D 14-Oct-16 99.8437 6.3488 1 130 99.8437 6.3488 INE423A14894 ADANI ENTERPRISES 88D 14-Oct-16 99.7454 10.3518 1 100 99.7454 10.3518 INE114A14CY0 SAIL 87D 17-Oct-16 99.7917 6.3490 2 275 99.7917 6.3490 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.5920 6.7968 1 150 99.5920 6.7968 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.6101 6.8034 1 75 99.6101 6.8034 INE531F14CE6 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.5927 6.7851 1 50 99.5927 6.7851 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.5920 6.7968 1 25 99.5920 6.7968 INE523E14QK3 L AND T FIN 24D 27-Oct-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE691I14ER0 L AND T INFRAST 24D 27-Oct-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE476M14665 L AND T INFRAST 25D 28-Oct-16 99.5858 6.6005 2 200 99.5858 6.6005 INE027E14CB4 FAMILY CREDIT 25D 28-Oct-16 99.5822 6.6581 1 50 99.5822 6.6581 INE691I14ES8 L AND T INFRAST 25D 28-Oct-16 99.5840 6.6293 1 25 99.5840 6.6293 INE556F14DC5 SIDBI 81D 01-Nov-16 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE556F14DN2 SIDBI 65D 04-Nov-16 99.4808 6.3499 3 245 99.4808 6.3499 INE732U14060 FORD CREDIT INDIA 122D 21-Nov-16 99.1193 6.9002 1 25 99.1193 6.9002 INE148I14NZ5 INDIABULLS HOUSING 63D 21-Nov-16 99.0884 7.2999 1 25 99.0884 7.2999 INE110L14BB5 RELIANCE JIO 68D 28-Nov-16 99.0080 6.9001 1 5 99.0080 6.9001 INE020B14425 REC 61D 30-Nov-16 99.0175 6.4673 1 175 99.0175 6.4673 INE155A14LD8 TATA MOTORS 62D 30-Nov-16 98.9710 6.8998 1 5 98.9710 6.8998 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 98.9474 7.0597 1 5 98.9474 7.0597 INE202B14IO9 DEWAN HOUSING 91D 06-Dec-16 98.8830 6.6502 1 65 98.8830 6.6502 INE020B14417 REC 90D 07-Dec-16 98.9074 6.4001 1 10 98.9074 6.4001 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 09-Dec-16 98.8732 6.3995 1 250 98.8732 6.3995 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 98.8047 6.3995 1 150 98.8047 6.3995 INE982D14786 GODREJ AND BOYCE 91D 27-Dec-16 98.5826 6.3999 1 200 98.5826 6.3999 INE580B14FZ0 GRUH FIN 91D 29-Dec-16 98.5078 6.5047 1 25 98.5078 6.5047 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 98.5259 6.3500 1 25 98.5259 6.3500 INE261F14AR6 NABARD 203D 03-Feb-17 97.8794 6.5899 1 175 97.8794 6.5899 INE261F14AR6 NABARD 203D 03-Feb-17 97.8811 6.5301 1 25 97.8811 6.5301 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 93.7866 7.3500 3 4.8 93.7866 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com