Oct 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14MO5 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 07-Oct-16 99.9823 6.4616 1 100 99.9823 6.4616 INE121H14EZ3 IL AND FS FIN SERV 90D 13-Oct-16 99.8659 7.0017 1 50 99.8659 7.0017 INE866I14RC2 INDIA INFOLINE FIN 88D 14-Oct-16 99.8518 6.7717 2 195 99.8518 6.7717 INE010A14378 PRISM CEMENT 47D 18-Oct-16 99.6881 9.5166 1 50 99.6881 9.5166 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.7396 6.8067 1 50 99.7396 6.8067 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.7389 6.3701 2 285 99.7389 6.3701 INE110L14AR3 RELIANCE JIO INFO 63D 21-Oct-16 99.7570 6.3508 1 5 99.7570 6.3508 INE866I14RF5 INDIA INFOLINE FIN 91D 24-Oct-16 99.6672 6.7710 1 250 99.6672 6.7710 INE691I14ER0 L AND T INFRAST FIN 24D 27-Oct-16 99.6189 6.6492 1 495 99.6189 6.6492 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.6101 6.8034 1 25 99.6101 6.8034 INE523E14QL1 L AND T FIN 25D 28-Oct-16 99.6008 6.6496 2 175 99.6008 6.6496 INE691I14ES8 L AND T INFRAST FIN 25D28-Oct-16 99.6008 6.6496 1 150 99.6008 6.6496 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 99.6003 6.6580 1 100 99.6003 6.6580 INE027E14CB4 FAMILY CREDIT 25D 28-Oct-16 99.6004 6.6563 2 100 99.6004 6.6563 INE523E14QL1 L AND T FIN 25D 28-Oct-16 99.6189 6.6492 1 75 99.6189 6.6492 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.5303 6.3796 7 625 99.5303 6.3796 INE556F14DN2 SIDBI 65D 04-Nov-16 99.4967 6.3668 4 425 99.4957 6.3794 INE010A14386 PRISM CEMENT 57D 04-Nov-16 99.2869 9.0397 1 50 99.2869 9.0397 INE306N14IM7 TATA CAP FIN SERV 90D 09-Nov-16 99.4068 6.6003 1 5 99.4068 6.6003 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 99.3900 6.4005 2 100 99.3900 6.4005 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.2997 6.6003 1 5 99.2997 6.6003 INE657K14EM8 RHC HOLDING PVT 57D 17-Nov-16 98.5277 12.9862 1 20 98.5277 12.9862 INE756I14809 HDB FIN SERV 364D 25-Nov-16 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE423A14993 ADANI ENTERPRISES 91D 28-Nov-16 98.5034 10.4634 1 11 98.5034 10.4634 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.0345 6.5897 1 25 99.0345 6.5897 INE602A14307 PHILLIPS CARBON 58D 30-Nov-16 98.9494 7.0462 1 10 98.9494 7.0462 INE036A14DS5 RELIANCE INFRAST 92D 02-Dec-16 98.4031 10.3917 1 100 98.4031 10.3917 INE020B14417 REC 90D 07-Dec-16 98.9246 6.3998 1 10 98.9246 6.3998 INE916D14WQ6 KOTAK MAH PRIME 364D 09-Dec-16 98.8594 6.5800 1 100 98.8594 6.5800 INE296A14KK7 BAJAJ FIN 84D 09-Dec-16 98.8594 6.5800 1 100 98.8594 6.5800 INE477L14806 INDIA INFOLINE HOUS 71D13-Dec-16 98.7272 6.9200 1 13 98.7272 6.9200 INE756I14932 HDB FIN SERV 180D 14-Dec-16 98.7751 6.5599 1 275 98.7751 6.5599 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 98.7673 6.6022 1 50 98.7673 6.6022 INE916D14XC4 KOTAK MAH PRIME 335D 19-Dec-16 98.6952 6.6100 1 50 98.6952 6.6100 INE556F14DM4 SIDBI 110D 19-Dec-16 98.7172 6.4095 1 25 98.7172 6.4095 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 98.6740 6.3701 1 45 98.6740 6.3701 INE982D14786 GODREJ AND BOYCE 91D 27-Dec-16 98.5826 6.3999 1 125 98.5826 6.3999 INE580B14FZ0 GRUH FIN 91D 29-Dec-16 98.5251 6.5047 2 175 98.5251 6.5047 INE860H14VV9 ADITYA BIRLA FIN 143D 30-Dec-16 98.4795 6.6300 1 300 98.4795 6.6300 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 98.5293 6.4096 1 100 98.5293 6.4096 INE915T14030 SUN PHARMA LAB 168D 30-Dec-16 98.5191 6.4547 2 70 98.5191 6.4547 INE501G14134 HT MEDIA 225D 30-Dec-16 98.4807 6.6247 1 50 98.4807 6.6247 INE472A14GI6 BLUE STAR 88D 30-Dec-16 98.5010 6.5348 1 25 98.5010 6.5348 INE523E14PV2 L AND T FIN 358D 02-Jun-17 95.4381 7.2999 1 25 95.4381 7.2999 INE027E14BN1 FAMILY CREDIT 348D 27-Jun-17 94.8730 7.4999 1 25 94.8730 7.4999 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 93.8438 7.3001 2 4.15 93.8438 7.3001 INE759E14DP0 L AND T FINCORP 364D 28-Sep-17 93.1742 7.4900 1 100 93.1742 7.4900 =============================================================================================== *: Crores