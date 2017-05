Feb 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE872A14JI1 SREI INFRAST FIN 26D 28-Feb-17 99.9790 7.6666 1 55 99.9790 7.6666 INE621H14617 RELIGARE ENTER 18D 28-Feb-17 99.9700 10.9533 1 35 99.9700 10.9533 INE148I14PF2 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Feb-17 99.9828 6.2791 1 25 99.9828 6.2791 INE205A14GY7 VEDANTA 91D 1-Mar-17 99.9680 5.8419 1 110 99.9680 5.8419 INE027E14BL5 FAMILY CREDIT 255D 3-Mar-17 99.9491 6.1960 1 5 99.9491 6.1960 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.8879 5.8518 1 25 99.8879 5.8518 INE523E14RG9 FAMILY CREDIT 48D 22-Mar-17 99.5814 6.6709 1 250 99.5814 6.6709 INE085A14BX6 CHAMBAL FERTILISERS 61D 27-Mar-17 99.5142 6.5994 1 25 99.5142 6.5994 INE033L14FQ8 TATA CAP HOUSING 87D 27-Mar-17 99.4905 6.6757 1 7 99.4905 6.6757 INE538L14565 AADHAR HOUSING 57D 29-Mar-17 99.4198 7.1003 1 25 99.4198 7.1003 INE909H14KT1 TATA MOTORS FIN 35D 30-Mar-17 99.4279 7.0006 1 5 99.4279 7.0006 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 99.4188 6.6681 4 288 99.4188 6.6681 INE556F14EG4 SIDBI 60D 11-Apr-17 99.2644 6.2903 3 200 99.2644 6.2903 INE556F14EG4 SIDBI 60D 11-Apr-17 99.2587 6.4904 1 10 99.2587 6.4904 INE453T14065 BHARTI ENTER 89D 24-Apr-17 98.9803 6.7147 1 23 98.9803 6.7147 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE001A14QJ0 HDFC 90D 25-Apr-17 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE404K14BN9 SHAPOORJI PAL 351D 27-Apr-17 98.8490 7.2035 1 50 98.8490 7.2035 INE752E14013 PGC 87D 28-Apr-17 98.9682 6.4497 1 5 98.9682 6.4497 INE202B14JD0 DEWAN HOUSING 88D 28-Apr-17 98.8417 7.2497 1 5 98.8417 7.2497 INE301A14DQ7 RAYMOND 90D 3-May-17 98.8505 6.5299 2 50 98.8505 6.5299 INE404K14CL1 SHAPOORJI PAL 78D 12-May-17 98.4629 7.7000 1 50 98.4629 7.7000 INE371K14506 TATA REALTY 147D 15-May-17 98.5550 6.9501 1 200 98.5550 6.9501 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 98.4146 6.9999 1 100 98.4146 6.9999 INE245A14594 THE TATA POWER 89D 23-May-17 98.5157 6.4698 1 100 98.5157 6.4698 INE523E14PR0 FAMILY CREDIT 364D 24-May-17 98.3774 7.0002 3 125 98.3774 7.0002 INE414G14EV3 MUTHOOT FIN 91D 25-May-17 98.2782 7.3502 1 5 98.2782 7.3502 INE722A14998 SHRIRAM CITY 128D 26-May-17 98.3112 7.1250 2 100 98.3112 7.1250 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 98.2948 7.1952 2 83.1 98.2937 7.2001 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 98.3112 7.1250 1 50 98.3112 7.1250 INE756I14924 HDB FIN SERV 364D 6-Jun-17 98.1250 7.0450 1 8.1 98.1250 7.0450 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.1352 6.7999 1 6.8 98.1352 6.7999 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.6525 6.5500 1 50 96.6525 6.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com