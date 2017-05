Feb 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.9682 5.8053 3 920 99.9682 5.8053 INE560K14678 PTC INDIA FIN SERV 90D 2-Mar-17 99.9592 7.4490 1 100 99.9592 7.4490 INE148I14PJ4 INDIABULLS HOUSING 90D 2-Mar-17 99.9666 6.0975 1 100 99.9666 6.0975 INE236A14GS4 HCL INFOSYSTEMS 21D 2-Mar-17 99.9732 9.7846 1 50 99.9732 9.7846 INE112U14164 DAIMLER INDIA COM 31D 3-Mar-17 99.9515 5.9037 1 300 99.9515 5.9037 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.8936 6.4796 1 70 99.8936 6.4796 INE860H14XP7 ADITYA BIRLA FIN 61D 6-Mar-17 99.8927 6.5344 1 50 99.8927 6.5344 INE010A14410 PRISM CEMENT 60D 6-Mar-17 99.8525 8.9862 1 50 99.8525 8.9862 INE657N14JK5 EDELWEISS COMMOD 61D 6-Mar-17 99.8879 6.8271 1 50 99.8879 6.8271 INE205A14HB3 VEDANTA 87D 10-Mar-17 99.8332 6.0984 1 100 99.8332 6.0984 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 99.7690 6.5008 1 5 99.7690 6.5008 INE081A14528 TATA STEEL 90D 15-Mar-17 99.7581 5.9005 2 1000 99.7581 5.9005 INE146O14223 HINDUJA LEYLAND FIN 85D 15-Mar-17 99.7032 7.2436 1 150 99.7032 7.2436 INE110L14CC1 RELIANCE JIO INFO 84D 15-Mar-17 99.7397 6.3505 1 35 99.7397 6.3505 INE657K14FF9 RHC HOLDING PVT 43D 16-Mar-17 99.5137 11.8911 1 200 99.5137 11.8911 INE660N14829 S. D. CORPORATION 88D 17-Mar-17 99.6656 7.2039 1 50 99.6656 7.2039 INE277L14206 FORTIS HEALTHCARE 28D 20-Mar-17 99.3278 13.0007 2 280 99.3278 13.0007 INE277L14206 FORTIS HEALTHCARE 28D 20-Mar-17 99.2679 13.4594 1 70 99.2679 13.4594 INE423A14BI0 ADANI ENTERPRISES 90D 22-Mar-17 99.4247 9.6000 1 200 99.4247 9.6000 INE657N14FL1 EDELWEISS COM 364D 22-Mar-17 99.6074 6.8507 1 100 99.6074 6.8507 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.5921 6.4997 1 80 99.5921 6.4997 INE657N14JL3 EDELWEISS COM 65D 24-Mar-17 99.5925 6.4933 1 50 99.5925 6.4933 INE660A14PA4 SUNDARAM FIN 270D 24-Mar-17 99.5777 6.4500 1 50 99.5777 6.4500 INE860H14XV5 ADITYA BIRLA FIN 42D 24-Mar-17 99.5596 6.7274 1 12 99.5596 6.7274 INE036A14EO2 RELIANCE INFRAST 54D 27-Mar-17 99.2497 10.6127 4 340 99.2497 10.6127 INE236A14GQ8 HCL INFOSYSTEMS 88D 27-Mar-17 99.3162 9.3076 1 50 99.3162 9.3076 INE857Q14204 TATA CLEANTECH CAP 87D 27-Mar-17 99.4954 6.8560 1 25 99.4954 6.8560 INE036A14EN4 RELIANCE INFRAST 57D 30-Mar-17 99.2180 9.9200 4 280 99.2180 9.9200 INE860H14XK8 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-Mar-17 99.4501 6.7274 1 150 99.4501 6.7274 INE511C14PU3 MAGMA FINCORP 57D 30-Mar-17 99.4027 7.3108 1 150 99.4027 7.3108 INE148I14PZ0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Mar-17 99.4471 6.7644 1 100 99.4471 6.7644 INE657N14JV2 EDELWEISS COM 50D 30-Mar-17 99.4491 6.9722 1 100 99.4491 6.9722 INE742F14DG2 ADANI PORTS 44D 30-Mar-17 99.4784 6.5994 1 5 99.4784 6.5994 INE531F14CK3 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Mar-17 99.4510 6.4997 3 300 99.4510 6.4997 INE531F14CK3 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Mar-17 99.4691 6.4935 2 250 99.4687 6.4987 INE866I14TI5 INDIA INFOLINE FIN 36D 31-Mar-17 99.4611 6.5921 1 200 99.4611 6.5921 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.4510 6.4997 3 200 99.4510 6.4997 INE657N14JM1 EDELWEISS COM 72D 31-Mar-17 99.4692 6.4925 1 100 99.4692 6.4925 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.3332 7.0005 1 5 99.3332 7.0005 INE851M14EU6 VOLKSWAGEN FIN 90D 6-Apr-17 99.3004 6.9501 5 100 99.3004 6.9501 INE704I14783 BARCLAYS INVEST 90D 10-Apr-17 99.2254 6.9497 4 25 99.2254 6.9497 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.1107 6.5501 1 5 99.1107 6.5501 INE453T14065 BHARTI ENTERPRISES 89D 24-Apr-17 98.9985 6.7136 1 255 98.9985 6.7136 INE607M14061 TATA POWER REN 83D 25-Apr-17 98.9267 7.2001 1 5 98.9267 7.2001 INE804I14OT4 ECL FIN 70D 28-Apr-17 98.8180 7.3998 1 25 98.8180 7.3998 INE978J14EO6 TURQUOISE INVEST 107D 28-Apr-17 98.8522 7.1832 1 25 98.8522 7.1832 INE013A14A34 RELIANCE CAP 89D 3-May-17 98.7978 6.9397 1 180 98.7978 6.9397 INE248U14596 IIFL WEALTH FIN 87D 4-May-17 98.6794 7.5149 1 100 98.6794 7.5149 INE487L14383 IIFL FACILITIES SERV 87D 5-May-17 98.6523 7.5550 1 5 98.6523 7.5550 INE248U14620 IIFL WEALTH FIN 88D 12-May-17 98.5193 7.5148 2 150 98.5193 7.5148 INE013A14A67 RELIANCE CAP 88D 12-May-17 98.6310 6.9400 1 100 98.6310 6.9400 INE732U14219 FORD CREDIT INDIA 88D 12-May-17 98.5931 7.1349 1 45 98.5931 7.1349 INE179J14EV6 BIRLA TMT HOLD 89D 16-May-17 98.5223 7.1097 1 2.5 98.5223 7.1097 INE735N14142 BMW INDIA FIN SERV 89D 17-May-17 98.4982 7.1348 1 300 98.4982 7.1348 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 98.4321 6.8400 1 15 98.4321 6.8400 INE244N14129 MAH VEHICLE MAN 88D 26-May-17 98.4859 6.4499 1 200 98.4859 6.4499 INE657N14KA4 EDELWEISS COM 88D 26-May-17 98.2437 7.5001 1 100 98.2437 7.5001 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 97.3022 11.0000 1 50 97.3022 11.0000 INE850M14398 IFMR CAP FIN PVT 364D 27-Jun-17 97.3931 8.2100 3 25 97.3931 8.2100 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 97.9136 6.3751 2 95 97.9136 6.3751 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.8272 6.6999 1 50 97.8272 6.6999 INE404K14CB2 SHAPOORJI PALLONJI 265D 18-Jul-17 97.0662 7.8800 1 25 97.0662 7.8800 INE759E14DC8 FAMILY CREDIT 364D 19-Jul-17 97.2391 7.3499 2 65 97.2391 7.3499 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.6693 6.5500 1 50 96.6693 6.5500 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 94.9831 6.9100 1 50 94.9831 6.9100 INE121A14NS4 CHOLAMANDALAM 339D 29-Dec-17 94.2125 7.4000 1 25 94.2125 7.4000 INE975F14LJ5 KOTAK MAH INVEST 364D 9-Feb-18 93.4037 7.4499 2 1 93.4037 7.4499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 