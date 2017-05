Mar 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 2-Mar-17 99.9830 6.2061 2 190 99.9830 6.2061 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.9837 5.9505 1 120 99.9837 5.9505 INE217K14BN5 RELIANCE HOME FIN 90D 2-Mar-17 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE860H14XN2 ADITYA BIRLA FIN 59D 3-Mar-17 99.9658 6.2436 1 145 99.9658 6.2436 INE027E14BL5 FAMILY CREDIT 255D 3-Mar-17 99.9660 6.2071 1 75 99.9660 6.2071 INE523H14VM2 JM FIN PRODUCTS 298D 6-Mar-17 99.8975 7.4902 1 135 99.8975 7.4902 INE296A14LD0 BAJAJ FIN 61D 6-Mar-17 99.9113 6.4808 1 70 99.9113 6.4808 INE013A14ZZ2 RELIANCE CAP 60D 7-Mar-17 99.8965 6.3000 1 5 99.8965 6.3000 INE657N14JD0 EDELWEISS COMMOD 89D 14-Mar-17 99.7560 6.8675 1 120 99.7560 6.8675 INE495A14363 DALMIA BHARAT 61D 14-Mar-17 99.7371 7.4009 1 25 99.7371 7.4009 INE081A14528 TATA STEEL 90D 15-Mar-17 99.7741 5.9029 4 1000 99.7741 5.9029 INE560K14728 PTC INDIA FIN SERV 72D 15-Mar-17 99.7548 6.9014 1 20 99.7548 6.9014 INE660N14829 S. D. CORPORATION 88D 17-Mar-17 99.6853 7.2018 1 5 99.6853 7.2018 INE495A14371 DALMIA BHARAT 64D 21-Mar-17 99.5962 7.3992 1 25 99.5962 7.3992 INE657N14FL1 EDELWEISS COM 364D 22-Mar-17 99.6074 6.8507 1 100 99.6074 6.8507 INE091A14857 NIRMA 90D 22-Mar-17 99.6503 6.0994 1 50 99.6503 6.0994 INE721A14966 SHRIRAM TRANSPORT 78D 24-Mar-17 99.5815 6.6693 1 200 99.5815 6.6693 INE657N14JL3 EDELWEISS COM 65D 24-Mar-17 99.5921 6.4997 1 50 99.5921 6.4997 INE148I14PV9 INDIABULLS HOUSING 60D 24-Mar-17 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE110L14CI8 RELIANCE JIO INFO 50D 24-Mar-17 99.6367 6.0495 1 5 99.6367 6.0495 INE423A14BE9 ADANI ENTERPRISES 90D 27-Mar-17 99.3501 9.5506 1 150 99.3501 9.5506 INE857Q14204 TATA CLEANTECH CAP 87D 27-Mar-17 99.5141 6.8546 1 25 99.5141 6.8546 INE110L14CJ6 RELIANCE JIO INFO 52D 27-Mar-17 99.5873 6.0504 1 5 99.5873 6.0504 INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 99.5500 6.5997 1 5 99.5500 6.5997 INE657N14JV2 EDELWEISS COMMOD 50D 30-Mar-17 99.4491 6.9722 1 100 99.4491 6.9722 INE742F14DG2 ADANI PORTS 44D 30-Mar-17 99.4951 6.6145 2 10 99.4978 6.5796 INE531F14CK3 EDELWEISS SEC 31D 31-Mar-17 99.4686 6.4999 2 250 99.4686 6.4999 INE657N14JM1 EDELWEISS COM 72D 31-Mar-17 99.4869 6.4913 1 100 99.4869 6.4913 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.4686 6.4999 2 75 99.4686 6.4999 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.4751 6.4200 1 25 99.4751 6.4200 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.3798 6.6996 1 5 99.3798 6.6996 INE148I14QD5 INDIABULLS HOUSING 59D 13-Apr-17 99.1421 7.5201 1 5 99.1421 7.5201 INE607M14061 TATA POWER REN 83D 25-Apr-17 98.9282 7.1899 1 5 98.9282 7.1899 INE860H14XS1 ADITYA BIRLA FIN 84D 28-Apr-17 98.9050 6.9672 1 150 98.9050 6.9672 INE641O14405 PIRAMAL FIN 86D 4-May-17 98.7105 7.4503 1 50 98.7105 7.4503 INE121A14NO3 CHOLAMANDALAM 134D 26-May-17 98.3957 6.9200 3 100 98.3957 6.9200 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 97.9224 6.4001 6 405 97.9224 6.4001 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 97.8272 6.6999 1 35 97.8272 6.6999 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 97.0687 6.6400 1 50 97.0687 6.6400 INE538A14352 GUJARAT FLU 363D 24-Aug-17 96.8202 6.8500 1 100 96.8202 6.8500 INE909H14JS5 TATA MOTORS FIN 344D 15-Sep-17 96.1307 7.4199 1 150 96.1307 7.4199 INE535H14GC8 FULLERTON INDIA 365D 7-Dec-17 94.4725 7.5999 1 50 94.4725 7.5999 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 94.8003 7.0000 1 100 94.8003 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com