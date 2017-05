Mar 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE909H14KP9 TATA MOTORS FIN 38D 9-Mar-17 99.9825 6.3886 2 200 99.9825 6.3886 INE978J14EL2 TURQUOISE INVEST 90D 9-Mar-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE704I14544 BARCLAYS INVEST 212D 10-Mar-17 99.9666 6.0975 1 75 99.9666 6.0975 INE694L14DS8 TALWANDI SABO 86D 10-Mar-17 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 99.9666 6.0975 1 50 99.9666 6.0975 INE423A14BF6 ADANI ENTERPRISES 79D 11-Mar-17 99.9220 9.4974 1 100 99.9220 9.4974 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 99.9079 6.7295 1 100 99.9079 6.7295 INE020E14HA0 STCI FIN 173D 13-Mar-17 99.9050 6.9416 1 25 99.9050 6.9416 INE081A14528 TATA STEEL 90D 15-Mar-17 99.8879 5.8518 1 350 99.8879 5.8518 INE138A14195 PENINSULA LAND 189D 15-Mar-17 99.7824 11.3710 1 24.5 99.7824 11.3710 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.8687 5.9984 2 150 99.8687 5.9984 INE335A14AK4 SURYA ROSHNI 90D 16-Mar-17 99.8488 6.9089 1 20 99.8488 6.9089 INE148I14PO4 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Mar-17 99.7851 6.5506 1 50 99.7851 6.5506 INE013A14ZY5 RELIANCE CAP 80D 20-Mar-17 99.8031 6.0009 1 5 99.8031 6.0009 INE523E14RH7 FAMILY CREDIT 46D 21-Mar-17 99.7701 6.4698 1 790 99.7701 6.4698 INE641O14348 PIRAMAL FIN 60D 21-Mar-17 99.7868 5.9988 2 170 99.7868 5.9988 INE759E14EA0 FAMILY CREDIT 48D 21-Mar-17 99.7613 6.7180 1 75 99.7613 6.7180 INE763G14DV5 ICICI SECURITIES 84D 22-Mar-17 99.7379 6.8513 1 50 99.7379 6.8513 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.6680 6.3991 2 130 99.6680 6.3991 INE236A14GQ8 HCL INFOSYSTEMS 88D 27-Mar-17 99.5188 9.2888 2 50 99.5188 9.2888 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.5619 7.3005 1 300 99.5619 7.3005 INE621H14633 RELIGARE ENTERPRISES 30D30-Mar-17 99.3429 10.9740 1 70 99.3429 10.9740 INE870D14AN8 NATIONAL FERTILIZERS 31D30-Mar-17 99.6074 6.8507 1 5 99.6074 6.8507 INE742F14DG2 ADANI PORTS AND SPL 44D 30-Mar-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE641O14512 PIRAMAL FIN 30D 30-Mar-17 99.6303 6.4496 1 5 99.6303 6.4496 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.5888 6.8504 1 50 99.5888 6.8504 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK 58D 31-Mar-17 99.5933 6.4805 2 25 99.5933 6.4805 INE866I14TK1 INDIA INFOLINE FIN 31D 3-Apr-17 99.5364 6.8001 1 5 99.5364 6.8001 INE453T14065 BHARTI ENTERPRISES 89D 24-Apr-17 99.1383 6.7501 1 500 99.1383 6.7501 INE148I14PR7 INDIABULLS HOUSING 121D 26-Apr-17 99.0717 6.9797 6 480 99.0717 6.9797 INE866I14TA2 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Apr-17 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE404K14CJ5 SHAPOORJI PALLONJI 86D 3-May-17 98.8678 7.5997 1 5 98.8678 7.5997 INE915T14105 SUN PHARMA LAB 88D 5-May-17 99.0053 6.3226 2 13 99.0053 6.3226 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 98.9110 7.0502 1 5 98.9110 7.0502 INE115A14490 LIC HOUSING FIN 89D 23-May-17 98.6545 6.5501 2 13 98.6545 6.5501 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 98.6196 6.5500 1 25 98.6196 6.5500 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 97.5617 10.8598 1 40 97.5617 10.8598 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 98.4984 6.2522 3 180 98.4989 6.2500 INE691I14EG3 L AND T INFRAST FIN 333D 5-Jun-17 98.3218 7.0000 1 50 98.3218 7.0000 INE854D14043 UNITED SPIRITS 180D 7-Jun-17 98.3450 6.7499 1 323.35 98.3450 6.7499 INE523E14PX8 FAMILY CREDIT 364D 9-Jun-17 98.2662 7.0000 1 25 98.2662 7.0000 INE053F14054 IRFC 104D 15-Jun-17 98.3199 6.3002 1 325 98.3199 6.3002 INE732U14151 FORD CREDIT INDIA 212D 15-Jun-17 98.1164 7.1501 1 25 98.1164 7.1501 INE404K14BW0 SHAPOORJI PALLONJI 312D 30-Jun-17 97.7335 7.4251 1 50 97.7335 7.4251 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.8036 6.5501 2 125 96.8036 6.5501 INE523H14ZE0 JM FIN PRODUCTS 365D 23-Feb-18 92.5971 8.2900 1 2 92.5971 8.2900 INE691I14FK2 L AND T INFRAST FIN 364D 5-Mar-18 93.3612 7.1698 3 1.1 93.3612 7.1698 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com