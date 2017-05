Mar 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14PK2 INDIABULLS HOUSING 90D 14-Mar-17 99.9319 6.2204 3 450 99.9321 6.2001 INE522D14FH6 MANAPPURAM FIN 89D 14-Mar-17 99.9233 7.0042 2 80 99.9233 7.0042 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 99.9260 6.7575 1 16 99.9260 6.7575 INE657N14GX4 EDELWEISS COMMOD 250D 15-Mar-17 99.9809 6.9572 2 175 99.9806 7.0824 INE641O14264 PIRAMAL FIN 86D 15-Mar-17 99.9815 6.7537 1 150 99.9815 6.7537 INE110L14CC1 RELIANCE JIO INFO 84D 15-Mar-17 99.9132 6.3419 1 115 99.9132 6.3419 INE660A14PB2 SUNDARAM FIN 261D 15-Mar-17 99.9077 6.7441 1 5 99.9077 6.7441 INE651J14511 JM FIN CREDIT SOL 91D 15-Mar-17 99.9042 7.0001 1 5 99.9042 7.0001 INE641O14306 PIRAMAL FIN 78D 16-Mar-17 99.8978 6.2249 2 155 99.8982 6.1991 INE121H14EG3 IL AND FS FIN SERV 363D 16-Mar-17 99.9630 6.7550 1 100 99.9630 6.7550 INE651J14529 JM FIN CREDIT SOL 91D 16-Mar-17 99.8851 6.9978 1 100 99.8851 6.9978 INE957N14787 HERO FINCORP 60D 17-Mar-17 99.8761 6.4685 1 195 99.8761 6.4685 INE732U14052 FORD CREDIT INDIA 252D 17-Mar-17 99.8629 7.1586 1 10 99.8629 7.1586 INE244L14784 INDIABULLS COMMER 87D 20-Mar-17 99.8086 6.9995 1 75 99.8086 6.9995 INE721A14966 SHRIRAM TRANSPORT 78D 24-Mar-17 99.7452 6.6600 1 200 99.7452 6.6600 INE657N14JL3 EDELWEISS COMMOD 65D 24-Mar-17 99.7383 6.8408 1 40 99.7383 6.8408 INE909H14KV7 TATA MOTORS FIN 28D 27-Mar-17 99.6825 6.8386 1 200 99.6825 6.8386 INE148I14QA1 INDIABULLS HOUSING 55D 27-Mar-17 99.7857 6.0298 1 5 99.7857 6.0298 INE560K14702 PTC INDIA FIN SERV 90D 29-Mar-17 99.6237 7.2562 1 100 99.6237 7.2562 INE414G14EO8 MUTHOOT FIN 89D 29-Mar-17 99.7213 6.8007 1 5 99.7213 6.8007 INE121A14NV8 CHOLAMANDALAM 55D 30-Mar-17 99.6329 6.7243 1 400 99.6329 6.7243 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.6462 6.4798 1 5 99.6462 6.4798 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.7364 6.0293 1 5 99.7364 6.0293 INE641O14512 PIRAMAL FIN 30D 30-Mar-17 99.7364 6.0293 1 5 99.7364 6.0293 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.7123 6.1949 1 150 99.7123 6.1949 INE531F14CK3 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Mar-17 99.7025 6.4066 1 150 99.7025 6.4066 INE028E14BO7 KOTAK SECURITIES 56D 31-Mar-17 99.6155 6.7088 1 100 99.6155 6.7088 INE588J14655 IL AND FS SECURITIES 2231-Mar-17 99.4992 8.7482 1 100 99.4992 8.7482 INE069A14IB1 ADITYA BIRLA NUVO 60D 18-Apr-17 99.3208 6.4001 1 10 99.3208 6.4001 INE069A14IB1 ADITYA BIRLA NUVO 60D 18-Apr-17 99.3905 6.3952 1 10 99.3905 6.3952 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.2973 6.3000 2 100 99.2973 6.3000 INE008I14HA6 COX AND KINGS 59D 20-Apr-17 99.1949 7.2255 1 6 99.1949 7.2255 INE055A14EP9 CENTURY TEXTILES AND 60D28-Apr-17 99.1468 6.9800 1 5 99.1468 6.9800 INE066P14568 INOX WIND 50D 28-Apr-17 98.9629 8.5002 1 5 98.9629 8.5002 INE178A14BI0 CHENNAI PETROLEUM 65D 3-May-17 99.0838 6.2501 1 25 99.0838 6.2501 INE178A14BI0 CHENNAI PETROLEUM 65D 3-May-17 99.1518 6.2448 1 25 99.1518 6.2448 INE870H14CP0 NETWORK18 MEDIA 90D 4-May-17 99.0862 6.6003 1 25 99.0862 6.6003 INE148I14QC7 INDIABULLS HOUSING 88D 5-May-17 98.9498 7.4498 1 5 98.9498 7.4498 INE414G14EQ3 MUTHOOT FIN 91D 5-May-17 99.0405 6.8002 1 5 99.0405 6.8002 INE774D14LR0 MAH AND MAH FIN 88D 5-May-17 98.9847 7.1997 1 5 98.9847 7.1997 INE962S14331 TATA POWER SOLAR 87D 12-May-17 98.8939 6.4800 1 50 98.8939 6.4800 INE804I14ML5 ECL FIN 356D 15-May-17 98.6603 7.5096 2 0.1 98.6603 7.5096 INE523H14VQ3 JM FIN PRODUCTS 360D 15-May-17 98.6708 7.4499 2 0.1 98.6708 7.4499 INE530L14398 EDELWEISS HOUSING 361D 15-May-17 98.6779 7.4096 2 0.1 98.6779 7.4096 INE660A14OQ3 SUNDARAM FIN 364D 19-May-17 98.6753 7.0001 1 25 98.6753 7.0001 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 98.7635 6.2599 1 50 98.7635 6.2599 INE296A14JY0 BAJAJ FIN 365D 23-May-17 98.6007 6.9999 1 100 98.6007 6.9999 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 98.5432 7.0999 1 50 98.5432 7.0999 INE756I14AF4 HDB FIN SERV 214D 30-May-17 98.4703 7.0002 2 200 98.4703 7.0002 INE657N14KD8 EDELWEISS COMMOD 91D 30-May-17 98.3608 7.5096 1 100 98.3608 7.5096 INE121A14NQ8 CHOLAMANDALAM 129D 1-Jun-17 98.4067 7.1201 1 25 98.4067 7.1201 INE722A14AA4 SHRIRAM CITY UNION 138D 5-Jun-17 98.3312 7.1201 1 100 98.3312 7.1201 INE423A14CA5 ADANI ENTERPRISES 91D 5-Jun-17 97.7425 9.6899 1 90 97.7425 9.6899 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.3849 6.5846 2 258.9 98.3872 6.5750 INE523E14PX8 FAMILY CREDIT 364D 9-Jun-17 98.2727 7.0500 1 50 98.2727 7.0500 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 98.2187 6.4899 2 50 98.2187 6.4899 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 98.2873 6.4901 1 50 98.2873 6.4901 INE975F14IZ7 KOTAK MAH INVEST 352D 22-Jun-17 98.1025 7.0598 1 150 98.1025 7.0598 INE759E14CY4 FAMILY CREDIT 360D 23-Jun-17 98.0759 7.0898 1 150 98.0759 7.0898 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 97.1785 6.7500 1 100 97.1785 6.7500 INE487L14359 IIFL FACILITIES SERV 25114-Sep-17 95.8293 8.4498 1 14 95.8293 8.4498 INE660N14878 S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 95.1667 8.0249 1 145 95.1667 8.0249 INE404K14CD8 SHAPOORJI PALLONJI 335D 31-Oct-17 95.1337 7.9449 1 30 95.1337 7.9449 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 95.4740 7.1500 1 75 95.4740 7.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com