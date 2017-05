Mar 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14PM8 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Mar-17 99.9827 6.3156 1 200 99.9827 6.3156 INE121H14EG3 IL AND FS FIN SERV 363D 16-Mar-17 99.9802 7.2284 1 175 99.9802 7.2284 INE110L14BZ4 RELIANCE JIO INFO 88D 17-Mar-17 99.9647 6.4445 5 480 99.9647 6.4445 INE738C14CV8 BHARAT ALUMINIUM 88D 17-Mar-17 99.9647 6.4445 2 225 99.9647 6.4445 INE205A14HG2 VEDANTA 88D 17-Mar-17 99.9647 6.4445 1 225 99.9647 6.4445 INE265F14013 ENTERTAINMENT 364D 17-Mar-17 99.9647 6.4445 2 140 99.9647 6.4445 INE694L14DT6 TALWANDI SABO 88D 17-Mar-17 99.9637 6.6272 1 100 99.9637 6.6272 INE086F14955 T V SUNDRAM IYEN 73D 17-Mar-17 99.9645 6.4811 1 60 99.9645 6.4811 INE294B14319 SML ISUZU 60D 17-Mar-17 99.9640 6.5724 1 30 99.9640 6.5724 INE008I14GP6 COX AND KINGS 88D 17-Mar-17 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE732U14052 FORD CREDIT INDIA 252D 17-Mar-17 99.9608 7.1568 1 6 99.9608 7.1568 INE931S14484 ADANI TRANS 306D 20-Mar-17 99.9110 6.5028 1 140 99.9110 6.5028 INE423A14BM2 ADANI ENTERPRISES 59D 20-Mar-17 99.8684 9.6195 3 90 99.8684 9.6195 INE244L14784 INDIABULLS COM 87D 20-Mar-17 99.9042 7.0001 2 75 99.9042 7.0001 INE091A14881 NIRMA 31D 20-Mar-17 99.9110 6.5028 1 40 99.9110 6.5028 INE774D14LH1 MAH AND MAH FIN 91D 20-Mar-17 99.9063 6.8465 1 25 99.9063 6.8465 INE027E14AS2 FAMILY CREDIT 365D 21-Mar-17 99.8898 6.7112 1 200 99.8898 6.7112 INE641O14348 PIRAMAL FIN 60D 21-Mar-17 99.8769 7.4978 1 15 99.8769 7.4978 INE205A14HH0 VEDANTA 90D 22-Mar-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE523E14RG9 FAMILY CREDIT 48D 22-Mar-17 99.8725 6.6567 1 25 99.8725 6.6567 INE306N14JP8 TATA CAP FIN SERV 90D 22-Mar-17 99.8698 6.7979 1 5 99.8698 6.7979 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.8512 6.7991 1 5 99.8512 6.7991 INE019A14965 JSW STEEL 147D 24-Mar-17 99.8343 6.7312 1 150 99.8343 6.7312 INE953L14087 JANALAKSHMI 227D 24-Mar-17 99.7902 8.5264 1 130 99.7902 8.5264 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 99.8449 6.2999 2 125 99.8449 6.2999 INE495A14355 DALMIA BHARAT 71D 24-Mar-17 99.8152 7.5085 1 100 99.8152 7.5085 INE476M14798 L AND T HOUSING FIN 25D 27-Mar-17 99.7949 6.2513 2 175 99.7949 6.2513 INE423A14BE9 ADANI ENTERPRISES 90D 27-Mar-17 99.6854 9.5993 1 100 99.6854 9.5993 INE155A14LB2 TATA MOTORS 180D 27-Mar-17 99.7903 6.3918 1 100 99.7903 6.3918 INE205A14HL2 VEDANTA 90D 27-Mar-17 99.7835 6.5995 1 95 99.7835 6.5995 INE657N14FN7 EDELWEISS COM 364D 27-Mar-17 99.7882 6.4559 1 25 99.7882 6.4559 INE476M14798 L AND T HOUSING FIN 25D 27-Mar-17 99.8120 6.2499 1 25 99.8120 6.2499 INE982D14802 GODREJ AND BOYCE 90D 27-Mar-17 99.8023 6.0253 1 5 99.8023 6.0253 INE148I14PX5 INDIABULLS HOUSING 57D 29-Mar-17 99.7653 6.1334 2 700 99.7553 6.3953 INE580B14GH6 GRUH FIN 91D 29-Mar-17 99.7533 6.4477 2 355 99.7533 6.4477 INE742O14443 RELIANCE RETAIL 49D 30-Mar-17 99.7356 6.4508 1 300 99.7356 6.4508 INE825A14668 VARDHMAN TEXTILES 64D 30-Mar-17 99.7371 6.4141 1 200 99.7371 6.4141 INE148I14PZ0 INDIABULLS HOUS 58D 30-Mar-17 99.7236 6.7444 1 50 99.7236 6.7444 INE957N14795 HERO FINCORP 69D 30-Mar-17 99.7213 6.8007 1 20 99.7213 6.8007 INE621H14633 RELIGARE ENTER 30D 30-Mar-17 99.5520 10.9504 1 11 99.5520 10.9504 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.6969 6.9355 2 75 99.6939 7.0043 INE531F14CK3 EDELWEISS SEC 31D 31-Mar-17 99.7166 6.4834 1 50 99.7166 6.4834 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 99.6952 6.9745 1 50 99.6952 6.9745 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 99.7028 6.8001 1 1 99.7028 6.8001 INE556F14EK6 SIDBI 60D 18-Apr-17 99.4175 6.4806 1 5 99.4175 6.4806 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.3834 6.2904 1 100 99.3834 6.2904 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 99.3727 6.4003 1 25 99.3727 6.4003 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 99.3905 6.3952 1 25 99.3905 6.3952 INE008I14HA6 COX AND KINGS 59D 20-Apr-17 99.2931 7.2182 1 3 99.2931 7.2182 INE236A14GT2 HCL INFOSYSTEMS 60D 21-Apr-17 98.9534 10.4338 1 2 98.9534 10.4338 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.2892 6.7000 1 5 99.2892 6.7000 INE001A14QJ0 HDFC 90D 25-Apr-17 99.2611 6.6270 1 250 99.2611 6.6270 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.1363 6.3599 1 5 99.1363 6.3599 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.0649 6.3802 2 275 99.0649 6.3802 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 98.9824 7.0800 1 5 98.9824 7.0800 INE414G14ES9 MUTHOOT FIN 91D 8-May-17 98.8943 7.6999 1 5 98.8943 7.6999 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.0236 6.5436 1 125 99.0236 6.5436 INE202B14JI9 DEWAN HOUSING 88D 12-May-17 98.8347 7.5500 1 5 98.8347 7.5500 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 98.7476 6.5201 1 25 98.7476 6.5201 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 98.6007 6.9999 1 25 98.6007 6.9999 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 98.6606 6.5200 3 2000 98.6606 6.5200 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 97.7493 10.9146 1 10 97.7493 10.9146 INE140A14LQ2 PIRAMAL ENTER 365D 2-Jun-17 98.5591 6.7547 1 140 98.5591 6.7547 INE020E14HO1 STCI FIN 80D 2-Jun-17 98.4445 7.3004 1 130 98.4445 7.3004 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 98.5259 6.3500 1 1000 98.5259 6.3500 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 98.5473 6.3300 1 25 98.5473 6.3300 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 98.4297 6.3292 2 175 98.4271 6.3400 INE850M14398 IFMR CAP FIN 364D 27-Jun-17 97.6815 8.3302 1 5 97.6815 8.3302 INE138A14203 PENINSULA LAND 277D 21-Jul-17 95.9375 12.0750 1 34 95.9375 12.0750 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 97.1512 6.9500 2 50 97.1512 6.9500 INE572O14014 ECAP EQUITIES 355D 20-Sep-17 96.0597 7.9639 1 270 96.0597 7.9639 INE704I14643 BARCLAYS INVEST 354D 26-Sep-17 96.1788 7.4750 2 50 96.1911 7.4500 INE931S14666 ADANI TRANSM 211D 28-Sep-17 96.3871 6.9449 1 100 96.3871 6.9449 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 95.8068 7.1000 1 143.2 95.8068 7.1000 INE660N14878 S. 