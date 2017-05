Mar 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14BZ4 RELIANCE JIO INFO 88D 17-Mar-17 99.9825 6.3886 1 75 99.9825 6.3886 INE205A14HG2 VEDANTA 88D 17-Mar-17 99.9825 6.3886 1 45 99.9825 6.3886 INE738C14CV8 BHARAT ALUMINIUM 88D 17-Mar-17 99.9837 5.9505 1 25 99.9837 5.9505 INE732U14052 FORD CREDIT INDIA 252D 17-Mar-17 99.9804 7.1554 1 3 99.9804 7.1554 INE756I14AN8 HDB FIN SERV 45D 20-Mar-17 99.9288 6.5016 3 750 99.9288 6.5016 INE445L14480 NABHA POWER 38D 20-Mar-17 99.9310 6.3006 1 375 99.9310 6.3006 INE891D14OP0 REDINGTON INDIA 60D 20-Mar-17 99.9304 6.3554 1 50 99.9304 6.3554 INE110L14CG2 RELIANCE JIO INFO 60D 21-Mar-17 99.9138 6.2980 1 85 99.9138 6.2980 INE205A14HH0 VEDANTA 90D 22-Mar-17 99.8940 6.4557 2 220 99.8933 6.4978 INE915T14097 SUN PHARMA LAB 90D 22-Mar-17 99.9049 5.7908 1 25 99.9049 5.7908 INE217K14BX4 RELIANCE HOME FIN 13D 23-Mar-17 99.8698 6.7979 1 50 99.8698 6.7979 INE340A14098 BIRLA CORPORATION 46D 24-Mar-17 99.8641 6.2089 1 100 99.8641 6.2089 INE891D14OQ8 REDINGTON INDIA 59D 24-Mar-17 99.8621 6.3004 1 29 99.8621 6.3004 INE647O14881 ADITYA BIRLA FASH 90D 27-Mar-17 99.8075 6.3998 1 50 99.8075 6.3998 INE657N14HI3 EDELWEISS COM 237D 28-Mar-17 99.7696 7.0242 1 75 99.7696 7.0242 INE410J14876 KOTAK COMMODITY 69D 29-Mar-17 99.7500 7.0368 1 10 99.7500 7.0368 INE110L14CE7 RELIANCE JIO INFO 90D 30-Mar-17 99.7551 6.4006 2 165 99.7551 6.4006 INE155A14LE6 TATA MOTORS 174D 30-Mar-17 99.7551 6.4006 1 145 99.7551 6.4006 INE891K14CN5 AXIS FIN 72D 30-Mar-17 99.7487 6.5683 1 80 99.7487 6.5683 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.7311 7.0295 1 50 99.7311 7.0295 INE850D14FS8 GODREJ AGROVET 43D 30-Mar-17 99.7570 6.3508 1 50 99.7570 6.3508 INE055A14EM6 CENTURY TEXTILES 58D 30-Mar-17 99.7688 6.0417 1 31 99.7688 6.0417 INE410J14868 KOTAK COMMODITY 65D 30-Mar-17 99.7308 7.0374 1 25 99.7308 7.0374 INE621H14633 RELIGARE ENTER 30D 30-Mar-17 99.5819 10.9462 1 4 99.5819 10.9462 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.7397 6.3505 1 20 99.7397 6.3505 INE514E14LQ0 EXIM 16D 31-Mar-17 99.7608 6.2512 1 5 99.7608 6.2512 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE053F14047 INDIAN RAILWAY FIN 51D 12-Apr-17 99.5518 6.3204 1 75 99.5518 6.3204 INE931S14609 ADANI TRANSMISSION 89D 17-Apr-17 99.4334 6.4996 1 150 99.4334 6.4996 INE556F14EI0 SIDBI 63D 17-Apr-17 99.4627 6.3604 1 5 99.4627 6.3604 INE069A14IB1 ADITYA BIRLA NUVO 60D 18-Apr-17 99.4265 6.3798 1 10 99.4265 6.3798 INE582L14BB5 TATA HOUSING 90D 19-Apr-17 99.3822 6.6735 1 15 99.3822 6.6735 INE742F14CW1 ADANI PORTS 90D 20-Apr-17 99.3806 6.4997 2 100 99.3806 6.4997 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.3967 6.3297 1 10 99.3967 6.3297 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.4138 6.3301 1 10 99.4138 6.3301 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE019A14AK4 JSW STEEL 84D 28-Apr-17 99.2236 6.8001 1 5 99.2236 6.8001 INE981F14445 L AND T INFRAST 45D 30-Apr-17 99.1929 6.7500 1 150 99.1929 6.7500 INE556F14EO8 SIDBI 61D 2-May-17 99.2061 6.3498 1 5 99.2061 6.3498 INE178A14BI0 CHENNAI PETROL 65D 3-May-17 99.1854 6.2452 1 25 99.1854 6.2452 INE233A14IS7 GODREJ INDUSTRIES 90D 4-May-17 99.0827 7.0399 1 5 99.0827 7.0399 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 98.9831 7.0751 2 10 98.9831 7.0751 INE233A14IT5 GODREJ INDUSTRIES 91D 8-May-17 99.0070 7.0400 1 5 99.0070 7.0400 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.0615 6.6500 1 5 99.0615 6.6500 INE248U14638 IIFL WEALTH FIN 87D 11-May-17 98.7795 8.1998 1 5 98.7795 8.1998 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 98.9207 6.7499 1 5 98.9207 6.7499 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 98.8913 6.6002 1 100 98.8913 6.6002 INE114A14EA6 SAIL 91D 22-May-17 98.8388 6.4003 1 200 98.8388 6.4003 INE742F14CU5 ADANI PORTS 119D 22-May-17 98.8209 6.5001 1 200 98.8209 6.5001 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 98.7650 6.5202 1 50 98.7650 6.5202 INE582L14BF6 TATA HOUSING 91D 29-May-17 98.6687 6.6551 1 100 98.6687 6.6551 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D15-Jun-17 98.4494 6.3176 7 425 98.4488 6.3199 INE742F14CX9 ADANI PORTS 143D 15-Jun-17 98.3932 6.5501 1 100 98.3932 6.5501 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 98.4703 6.3002 1 25 98.4703 6.3002 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 97.8054 7.0000 2 225 97.8054 7.0000 INE138A14203 PENINSULA LAND 277D 21-Jul-17 95.9680 12.0749 1 1 95.9680 12.0749 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 96.9074 6.9750 1 250 96.9074 6.9750 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 96.8704 6.7000 3 300 96.8704 6.7000 INE660N14878 S. S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 95.3074 7.9872 1 10 95.3074 7.9872 INE523H14ZG5 JM FIN PRODUCTS 363D 1-Mar-18 92.5826 8.3550 1 3 92.5826 8.3550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.