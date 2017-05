Mar 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14480 NABHA POWER 38D 20-Mar-17 99.9487 6.2447 1 25 99.9487 6.2447 INE532F14YF5 EDELWEISS FIN SERV 11D 21-Mar-17 99.9700 10.9533 1 25 99.9700 10.9533 INE486A14AV2 CESC 90D 22-Mar-17 99.9116 6.4573 2 180 99.9110 6.5028 INE870D14AM0 NATIONAL FERT 30D 22-Mar-17 99.9155 6.1737 2 135 99.9155 6.1737 INE165K14429 JHAJJAR POWER 58D 24-Mar-17 99.8755 6.4999 2 80 99.8755 6.4999 INE891D14OQ8 REDINGTON INDIA 59D 24-Mar-17 99.8765 6.4476 1 37 99.8765 6.4476 INE059B14GZ3 SIMPLEX INFRASTS 179D 24-Mar-17 99.8065 10.1092 1 10 99.8065 10.1092 INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 99.8183 6.6443 2 105 99.8181 6.6514 INE774D14LI9 MAH AND MAH FIN 91D 27-Mar-17 99.8181 6.6514 1 100 99.8181 6.6514 INE110L14CJ6 RELIANCE JIO INFO 52D 27-Mar-17 99.8236 6.4500 1 95 99.8236 6.4500 INE484J14BE2 GODREJ PROPERTIES 88D 27-Mar-17 99.8218 6.5159 1 25 99.8218 6.5159 INE860H14XH4 ADITYA BIRLA FIN 88D 27-Mar-17 99.8250 6.3987 1 5 99.8250 6.3987 INE085A14BX6 CHAMBAL FERT 61D 27-Mar-17 99.8889 5.7995 1 5 99.8889 5.7995 INE866I14SW8 INDIA INFOLINE FIN 65D 29-Mar-17 99.6405 10.9742 1 200 99.6405 10.9742 INE034A14618 ARVIND 64D 29-Mar-17 99.7923 6.3307 1 100 99.7923 6.3307 INE742F14DH0 ADANI PORTS 37D 29-Mar-17 99.7868 6.4987 1 75 99.7868 6.4987 INE511C14PX7 MAGMA FINCORP 27D 29-Mar-17 99.7645 7.1800 1 50 99.7645 7.1800 INE891K14CN5 AXIS FIN 72D 30-Mar-17 99.7637 6.6503 1 50 99.7637 6.6503 INE621H14633 RELIGARE ENTER 30D 30-Mar-17 99.6118 10.9419 1 5 99.6118 10.9419 INE531F14CK3 EDELWEISS SEC 31D 31-Mar-17 99.7528 6.4608 1 50 99.7528 6.4608 INE053F14047 INDIAN RAILWAY FIN 51D 12-Apr-17 99.5511 6.3303 1 75 99.5511 6.3303 INE053F14047 INDIAN RAILWAY FIN 51D 12-Apr-17 99.6033 6.3205 2 22.7 99.6033 6.3205 INE034A14634 ARVIND 50D 18-Apr-17 99.4402 6.4212 1 50 99.4402 6.4212 INE556F14EK6 SIDBI 60D 18-Apr-17 99.4507 6.3001 1 50 99.4507 6.3001 INE094A14CF3 HINDUSTAN PETROL 45D 24-Apr-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE114A14DU6 SAIL 91D 24-Apr-17 99.3853 6.4501 1 5 99.3853 6.4501 INE148I14QB9 INDIABULLS HOUSING 84D 28-Apr-17 99.2155 7.4002 1 25 99.2155 7.4002 INE069A14HY5 ADITYA BIRLA NUVO 89D 3-May-17 99.2320 6.4202 1 5 99.2320 6.4202 INE870H14CP0 NETWORK18 MEDIA 90D 4-May-17 99.1747 6.7498 1 25 99.1747 6.7498 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.1776 6.5797 1 5 99.1776 6.5797 INE306N14JW4 TATA CAP FIN SERV 87D 5-May-17 99.0884 7.2999 1 5 99.0884 7.2999 INE870H14CR6 NETWORK18 MEDIA 87D 8-May-17 99.0954 6.7999 1 5 99.0954 6.7999 INE069A14IA3 ADITYA BIRLA NUVO 89D 8-May-17 99.1244 6.5799 1 5 99.1244 6.5799 INE019A14AL2 JSW STEEL 90D 8-May-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE870H14CQ8 NETWORK18 MEDIA 90D 9-May-17 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.1242 6.4498 1 5 99.1242 6.4498 INE870H14CS4 NETWORK18 MEDIA 90D 11-May-17 99.0405 6.8002 1 5 99.0405 6.8002 INE248U14638 IIFL WEALTH FIN 87D 11-May-17 98.8453 8.1998 1 5 98.8453 8.1998 INE870H14CT2 NETWORK18 MEDIA 91D 12-May-17 99.0223 6.7997 1 5 99.0223 6.7997 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.0365 6.7000 1 5 99.0365 6.7000 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.0103 6.5152 2 10 99.0231 6.4301 INE001A14QL6 HDFC 89D 15-May-17 98.9365 6.6500 1 5 98.9365 6.6500 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 98.9783 6.2795 1 225 98.9783 6.2795 INE248U14646 IIFL WEALTH FIN 89D 16-May-17 98.7356 8.2003 1 5 98.7356 8.2003 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 98.9982 6.4800 1 5 98.9982 6.4800 INE306N14JZ7 TATA CAP FIN SERV 89D 16-May-17 98.8728 7.3003 1 5 98.8728 7.3003 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 98.6444 6.2699 1 25 98.6444 6.2699 INE641O14561 PIRAMAL FIN 84D 7-Jun-17 98.3104 7.6500 1 100 98.3104 7.6500 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D 15-Jun-17 98.4592 6.3466 2 75 98.4584 6.3499 INE931S14617 ADANI TRANSM 148D 15-Jun-17 98.3987 6.5998 2 75 98.3987 6.5998 INE859C14119 IKF FIN 364D 9-Aug-17 95.7220 11.2500 1 6 95.7220 11.2500 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 96.0754 7.1000 1 135 96.0754 7.1000 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 95.8962 7.0999 2 50 95.8962 7.0999 INE404K14CD8 SHAPOORJI PAL 335D 31-Oct-17 95.4966 7.6500 1 50 95.4966 7.6500 INE404K14CD8 SHAPOORJI PAL 335D 31-Oct-17 95.2562 7.9724 1 5 95.2562 7.9724 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 94.9925 7.0999 2 80 94.9925 7.0999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 