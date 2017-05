Mar 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14XI2 ADITYA BIRLA FIN 84D 23-Mar-17 99.9829 6.2426 1 350 99.9829 6.2426 INE641O14397 PIRAMAL FIN 48D 23-Mar-17 99.9829 6.2426 1 200 99.9829 6.2426 INE110L14CD9 RELIANCE JIO INFO 90D 23-Mar-17 99.9845 5.6584 1 200 99.9845 5.6584 INE523E14RB0 FAMILY CREDIT 83D 23-Mar-17 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE148I14PQ9 INDIABULLS HOUSING 90D 23-Mar-17 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE756I14AM0 HDB FIN SERV 78D 23-Mar-17 99.9829 6.2426 1 80 99.9829 6.2426 INE721A14966 SHRIRAM TRANSPORT 78D 24-Mar-17 99.9649 6.4080 1 200 99.9649 6.4080 INE477L14947 INDIA INFOLINE HSG 63D 24-Mar-17 99.9603 7.2481 1 150 99.9603 7.2481 INE466L14254 IIFL WEALTH MANAG 10D 24-Mar-17 99.9399 10.9748 1 100 99.9399 10.9748 INE169A14DF1 COROMANDEL INTER 88D 24-Mar-17 99.9674 5.9514 1 100 99.9674 5.9514 INE660A14PA4 SUNDARAM FIN 270D 24-Mar-17 99.9649 6.4080 1 50 99.9649 6.4080 INE721A14958 SHRIRAM TRANSPORT 83D 27-Mar-17 99.9110 6.5028 1 95 99.9110 6.5028 INE691I14FJ4 L AND T INFRAST FIN 26D 27-Mar-17 99.9110 6.5028 1 75 99.9110 6.5028 INE138A14187 PENINSULA LAND 206D 27-Mar-17 99.8453 11.3106 1 15 99.8453 11.3106 INE721A14974 SHRIRAM TRANSPORT 79D 29-Mar-17 99.8755 6.4999 1 100 99.8755 6.4999 INE148I14PX5 INDIABULLS HOUSING 57D 29-Mar-17 99.8777 6.3849 2 48 99.8777 6.3849 INE957N14811 HERO FINCORP 43D 31-Mar-17 99.8375 6.6010 1 25 99.8375 6.6010 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING BK 58D 31-Mar-17 99.8665 6.0991 1 5 99.8665 6.0991 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.6543 6.3309 2 125 99.6543 6.3309 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.6461 6.1730 1 120 99.6461 6.1730 INE178A14BH2 CHENNAI PETROLEUM 69D 18-Apr-17 99.5356 6.5499 1 5 99.5356 6.5499 INE094O14886 DAIMLER FIN SERV 364D 19-Apr-17 99.5032 6.7495 1 5 99.5032 6.7495 INE094A14CI7 HPCL 47D 26-Apr-17 99.4028 6.4496 1 5 99.4028 6.4496 INE423A14BY7 ADANI ENTERPRISES 57D 27-Apr-17 99.0982 9.4901 1 5 99.0982 9.4901 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE148I14ME2 INDIABULLS HOUSING 361D 2-May-17 99.2387 7.0002 1 10 99.2387 7.0002 INE233A14IS7 GODREJ INDUSTRIES 90D 4-May-17 99.1976 7.0296 1 5 99.1976 7.0296 INE423A14BX9 ADANI ENTERPRISES 61D 8-May-17 98.7643 9.7165 1 30 98.7643 9.7165 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.1441 6.8500 1 5 99.1441 6.8500 INE233A14IT5 GODREJ INDUSTRIES 91D 8-May-17 99.1218 7.0301 1 5 99.1218 7.0301 INE445L14506 NABHA POWER 59D 12-May-17 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE053T14675 ONGC MANGALORE 90D 15-May-17 99.0620 6.4002 1 100 99.0620 6.4002 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 98.9784 6.8497 1 5 98.9784 6.8497 INE763G14DZ6 ICICI SECURITIES 60D 19-May-17 98.9388 6.7499 1 50 98.9388 6.7499 INE556F14EW1 SIDBI 59D 19-May-17 98.9951 6.5002 1 5 98.9951 6.5002 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 98.7490 6.8000 1 25 98.7490 6.8000 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 97.9492 10.9174 1 50 97.9492 10.9174 INE763G14EA7 ICICI SECURITIES 74D 2-Jun-17 98.6937 6.7099 1 75 98.6937 6.7099 INE179J14FC3 BIRLA TMT HOLDINGS 80D 2-Jun-17 98.6745 6.8098 1 25 98.6745 6.8098 INE597H14GN5 TGS INVESTMENT AND 80D 2-Jun-17 98.6745 6.8098 1 25 98.6745 6.8098 INE012I14GY0 JM FIN SERV 91D 6-Jun-17 98.4927 7.3498 1 50 98.4927 7.3498 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 98.2313 8.5351 2 102 98.2313 8.5351 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 98.6464 6.3398 1 1.5 98.6464 6.3398 INE403G14IP9 STANDARD CHARTERED91D 9-Jun-17 98.5212 6.9350 1 1.5 98.5212 6.9350 INE556F14EU5 SIDBI 87D 12-Jun-17 98.5935 6.3500 1 3 98.5935 6.3500 INE523E14PY6 FAMILY CREDIT 364D 12-Jun-17 98.5095 6.7349 1 1.5 98.5095 6.7349 INE179J14FD1 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 13-Jun-17 98.4751 6.8097 1 25 98.4751 6.8097 INE013A14B17 RELIANCE CAP 92D 14-Jun-17 98.4179 6.9850 1 125 98.4179 6.9850 INE053T14733 ONGC MANGALORE 90D 15-Jun-17 98.5315 6.3999 2 75 98.5315 6.3999 INE110L14CV1 RELIANCE JIO INFO 88D 16-Jun-17 98.5259 6.3500 1 3 98.5259 6.3500 INE033L14GB8 TATA CAP HOUSING FIN91D 19-Jun-17 98.4339 6.5250 1 1.5 98.4339 6.5250 INE094O14985 DAIMLER FIN SERV 364D 21-Jun-17 98.3329 6.8001 1 100 98.3329 6.8001 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 98.2345 6.5599 1 50 98.2345 6.5599 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 98.2980 6.3199 1 25 98.2980 6.3199 INE306N14II5 TATA CAP FIN SERV 364D 6-Jul-17 98.0067 7.0700 1 100 98.0067 7.0700 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 97.9658 7.1500 1 25 97.9658 7.1500 INE523E14QA4 FAMILY CREDIT 364D 6-Jul-17 98.0067 7.0700 1 25 98.0067 7.0700 INE975F14LB2 KOTAK MAH INVEST 180D 26-Jul-17 97.5610 7.2999 1 25 97.5610 7.2999 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 97.2696 6.9699 3 125 97.2677 6.9749 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 97.2763 6.9999 2 100 97.2763 6.9999 INE759E14DL9 FAMILY CREDIT 359D 31-Aug-17 96.8617 7.3000 4 23.5 96.8617 7.3000 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 96.9133 6.7198 1 5.8 96.9133 6.7198 INE742F14CZ4 ADANI PORTS AND 309D 15-Dec-17 95.2346 6.8149 1 5.5 95.2346 6.8149 INE296A14LP4 BAJAJ FIN 348D 26-Feb-18 93.5336 7.4000 2 9 93.5336 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com