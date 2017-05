Mar 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE756I14AL2 HDB FIN SERV 83D 27-Mar-17 99.9491 6.1960 2 230 99.9491 6.1960 INE445L14498 NABHA POWER 45D 27-Mar-17 99.9515 5.9037 1 200 99.9515 5.9037 INE085A14BX6 CHAMBAL FERTILISERS 61D 27-Mar-17 99.9511 5.9524 3 195 99.9511 5.9524 INE759E14DY2 FAMILY CREDIT 76D 27-Mar-17 99.9491 6.1960 3 150 99.9491 6.1960 INE691I14FJ4 L AND T INFRAST FIN 26D27-Mar-17 99.9491 6.1960 1 100 99.9491 6.1960 INE187C14123 MURUGAPPA HOLDING45D 27-Mar-17 99.9409 7.1948 1 90 99.9409 7.1948 INE657N14FN7 EDELWEISS COMMOD 364D 27-Mar-17 99.9458 6.5979 1 25 99.9458 6.5979 INE389H14BQ1 KEC INTERNATIONAL 85D 29-Mar-17 99.9179 5.9982 1 15 99.9179 5.9982 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.8883 6.8027 4 1275 99.8883 6.8027 INE804I14OY4 ECL FIN 24D 30-Mar-17 99.8883 6.8027 2 500 99.8883 6.8027 INE909H14KT1 TATA MOTORS FIN 35D 30-Mar-17 99.8957 6.3515 1 50 99.8957 6.3515 INE891K14CN5 AXIS FIN 72D 30-Mar-17 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE909H14KT1 TATA MOTORS FIN 35D 30-Mar-17 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE531F14CK3 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Mar-17 99.8736 6.5992 1 300 99.8736 6.5992 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.8736 6.5992 3 155 99.8736 6.5992 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 99.8736 6.5992 1 50 99.8736 6.5992 INE531F14CK3 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Mar-17 99.9278 6.5930 1 43 99.9278 6.5930 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.9277 6.6021 1 25 99.9277 6.6021 INE872A14JM3 SREI INFRAST FIN 30D 31-Mar-17 99.8542 7.6135 1 15 99.8542 7.6135 INE523H14XN6 JM FIN PRODUCTS 181D 3-Apr-17 99.7748 8.2384 1 400 99.7748 8.2384 INE866I14TK1 INDIA INFOLINE FIN 31D 3-Apr-17 99.7750 8.2310 1 175 99.7750 8.2310 INE053F14047 IRFC 51D 12-Apr-17 99.6797 6.1729 3 195 99.6797 6.1729 INE657N14JX8 EDELWEISS COMMOD 60D 18-Apr-17 99.4825 7.5948 1 100 99.4825 7.5948 INE306N14KB6 TATA CAP FIN SERV 60D 24-Apr-17 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE114A14DU6 SAIL 91D 24-Apr-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE094A14CF3 HPCL 45D 24-Apr-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE881J14LE8 SREI EQUIPMENT FIN 60D 24-Apr-17 99.3293 7.9503 1 0.2 99.3293 7.9503 INE094A14CI7 HPCL 47D 26-Apr-17 99.4930 6.1999 1 5 99.4930 6.1999 INE248U14612 IIFL WEALTH FIN 80D 28-Apr-17 99.2802 7.5609 1 50 99.2802 7.5609 INE495A14447 DALMIA BHARAT SUGAR 59D 28-Apr-17 99.2567 7.8096 1 50 99.2567 7.8096 INE774D14LO7 MAH AND MAH FIN 91D 28-Apr-17 99.4247 6.6000 1 5 99.4247 6.6000 INE202B14JD0 DHFL 88D 28-Apr-17 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.4594 6.1997 1 5 99.4594 6.1997 INE248U14596 IIFL WEALTH FIN 87D 4-May-17 99.1650 7.4961 1 100 99.1650 7.4961 INE915T14105 SUN PHARMA LAB 88D 5-May-17 99.2797 6.3052 2 5.7 99.2797 6.3052 INE694L14DX8 TALWANDI SABO 86D 5-May-17 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE019A14AL2 JSW STEEL 90D 8-May-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 99.3143 6.0002 1 5 99.3143 6.0002 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.1376 6.3503 1 5 99.1376 6.3503 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.1274 6.3001 1 5 99.1274 6.3001 INE738C14DD4 BHARAT ALUMINIUM 63D 17-May-17 99.1068 6.4501 1 5 99.1068 6.4501 INE296A14KT8 BAJAJ FIN 181D 18-May-17 98.9882 6.7833 1 50 98.9882 6.7833 INE205A14HY5 VEDANTA 88D 19-May-17 98.9829 6.6974 1 5 98.9829 6.6974 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 98.9710 6.3248 1 70 98.9710 6.3248 INE110L14CY5 RELIANCE JIO INFO 61D 23-May-17 98.9829 6.5799 1 5 98.9829 6.5799 INE774D14LD0 MAH AND MAH FIN 180D 24-May-17 98.9172 6.5500 1 10 98.9172 6.5500 INE121A14NR6 CHOLAMANDALAM 125D 25-May-17 98.8706 6.7248 1 150 98.8706 6.7248 INE110L14CU3 RELIANCE JIO INFO 74D 30-May-17 98.8496 6.3400 1 200 98.8496 6.3400 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 98.7693 6.2302 1 5 98.7693 6.2302 INE704I14767 BARCLAYS INVEST 188D 12-Jun-17 98.5315 6.7999 1 50 98.5315 6.7999 INE704I14726 BARCLAYS INVEST 201D 14-Jun-17 98.4953 6.8001 2 100 98.4953 6.8001 INE957N14571 HERO FINCORP 348D 20-Jun-17 98.4103 6.7002 1 150 98.4103 6.7002 INE094O14985 DAIMLER FIN SERV 364D 21-Jun-17 98.3619 6.8299 1 195 98.3619 6.8299 INE759E14CY4 FAMILY CREDIT 360D 23-Jun-17 98.2835 7.0051 2 150 98.2835 7.0051 INE404K14BV2 SHAPOORJI PALLONJI 305D 23-Jun-17 98.2884 6.9848 1 100 98.2884 6.9848 INE138A14203 PENINSULA LAND 277D 21-Jul-17 96.2577 11.9247 2 4 96.2577 11.9247 INE704I14718 BARCLAYS INVEST 294D 15-Sep-17 96.6084 7.4500 1 10 96.6084 7.4500 INE535H14FW8 FULLERTON INDIA 364D 28-Sep-17 96.3425 7.4900 2 100 96.3473 7.4799 INE774D14LP4 MAH AND MAH FIN 247D 28-Sep-17 96.4816 7.0800 1 25 96.4816 7.0800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com