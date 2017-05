Mar 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14DT7 NATIONAL HOUSING 7D 29-Mar-17 99.9677 5.8967 4 920 99.9677 5.8967 INE866I14SW8 INDIA INFOLINE FIN 65D 29-Mar-17 99.9658 6.2436 1 115 99.9658 6.2436 INE034A14618 ARVIND 64D 29-Mar-17 99.9666 6.0975 2 100 99.9666 6.0975 INE522D14FK0 MANAPPURAM FIN 57D 29-Mar-17 99.9649 6.4007 2 50 99.9655 6.2984 INE691I14FH8 L AND T INFRAST 44D 29-Mar-17 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE831R14538 ADITYA BIRLA HOUS 84D 29-Mar-17 99.9659 6.2254 1 25 99.9659 6.2254 INE091A14907 NIRMA 15D 30-Mar-17 99.9507 6.0011 1 100 99.9507 6.0011 INE531F14CK3 EDELWEISS SEC 31D 31-Mar-17 99.9277 6.6021 1 43 99.9277 6.6021 INE804I14OQ0 ECL FIN 59D 31-Mar-17 99.9277 6.6021 1 25 99.9277 6.6021 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.9326 6.1544 1 5 99.9326 6.1544 INE178A14BH2 CHENNAI PETROL 69D 18-Apr-17 99.6669 6.0994 1 5 99.6669 6.0994 INE019A14AJ6 JSW STEEL 90D 24-Apr-17 99.5426 6.4507 1 5 99.5426 6.4507 INE277L14214 FORTIS HEALTHCARE 35D 24-Apr-17 99.2576 10.5001 1 5 99.2576 10.5001 INE860H14XR3 ADITYA BIRLA FIN 89D 24-Apr-17 99.5250 6.7001 1 5 99.5250 6.7001 INE110L14CQ1 RELIANCE JIO INFO 64D 28-Apr-17 99.4564 6.6499 1 25 99.4564 6.6499 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.3314 6.2995 1 5 99.3314 6.2995 INE248U14604 IIFL WEALTH FIN 88D 5-May-17 99.3204 6.7500 1 5 99.3204 6.7500 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.1942 7.0597 1 5 99.1942 7.0597 INE248U14687 IIFL WEALTH FIN 77D 8-May-17 99.2657 6.7501 1 5 99.2657 6.7501 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.2776 6.6399 1 5 99.2776 6.6399 INE179J14FE9 BIRLA TMT HOLDINGS 49D 11-May-17 99.1504 6.9502 1 50 99.1504 6.9502 INE148I14QE3 INDIABULLS HOUSING 88D 12-May-17 99.1988 6.7000 1 5 99.1988 6.7000 INE205A14IC9 VEDANTA 75D 15-May-17 99.1953 6.3000 1 5 99.1953 6.3000 INE001A14QL6 HDFC 89D 15-May-17 99.1763 6.4499 1 5 99.1763 6.4499 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.1913 6.1996 1 25 99.1913 6.1996 INE774D14LT6 MAH AND MAH FIN 89D 16-May-17 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE556F14EW1 SIDBI 59D 19-May-17 99.0935 6.3000 1 100 99.0935 6.3000 INE978J14ET5 TURQUOISE INVEST 89D 22-May-17 98.9449 6.9503 1 50 98.9449 6.9503 INE414G14EW1 MUTHOOT FIN 90D 23-May-17 99.0300 6.5003 1 5 99.0300 6.5003 INE261F14BE2 NABARD 87D 26-May-17 98.9669 6.3503 1 200 98.9669 6.3503 INE466L14239 IIFL WEALTH MAN 80D 26-May-17 98.9388 6.7499 1 5 98.9388 6.7499 INE414G14EX9 MUTHOOT FIN 88D 26-May-17 98.9777 6.4999 1 5 98.9777 6.4999 INE233A14IZ2 GODREJ INDUSTRIES 91D 1-Jun-17 98.8524 6.4203 1 60 98.8524 6.4203 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 98.3286 8.6171 1 48 98.3286 8.6171 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D 15-Jun-17 98.6227 6.3718 2 31 98.6209 6.3801 INE668E14441 HERO CYCLES 90D 20-Jun-17 98.4976 6.5499 1 20 98.4976 6.5499 INE140A14MS6 PIRAMAL FIN 344D 23-Jun-17 98.3433 7.1498 1 20 98.3433 7.1498 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUSING 181D 29-Jun-17 98.3271 6.7500 1 40 98.3271 6.7500 INE296A14KG5 BAJAJ FIN 364D 21-Jul-17 97.7721 7.1699 1 25 97.7721 7.1699 INE027E14BP6 L AND T FIN 360D 27-Jul-17 97.6181 7.3001 1 6 97.6181 7.3001 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 97.1133 6.9549 1 50 97.1133 6.9549 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 97.1532 6.9450 2 50 97.1532 6.9450 INE704I14718 BARCLAYS INVEST 294D 15-Sep-17 96.6084 7.4500 1 10 96.6084 7.4500 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 96.6413 6.9700 1 25 96.6413 6.9700 INE774D14LP4 MAH AND MAH FIN 247D 28-Sep-17 96.5393 7.1499 1 175 96.5393 7.1499 INE148I14OH1 INDIABULLS HOUS 363D 5-Oct-17 96.1316 7.6499 1 0.2 96.1316 7.6499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com