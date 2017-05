Mar 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE477S14116 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-17 99.9812 6.8633 1 475 99.9812 6.8633 INE742O14443 RELIANCE RETAIL 49D 30-Mar-17 99.9836 5.9870 2 300 99.9836 5.9870 INE641O14512 PIRAMAL FIN 30D 30-Mar-17 99.9825 6.3886 1 195 99.9825 6.3886 INE866I14TF1 INDIA INFOLINE FIN 49D 30-Mar-17 99.9825 6.3886 1 190 99.9825 6.3886 INE580B14GI4 GRUH FIN 27D 30-Mar-17 99.9832 6.1330 2 175 99.9832 6.1330 INE144H14AS8 DEUTSCHE INVEST 91D 30-Mar-17 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE028E14BO7 KOTAK SECURITIES 56D 31-Mar-17 99.9644 6.4993 1 200 99.9644 6.4993 INE881J14LI9 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Mar-17 99.9590 7.4856 1 150 99.9590 7.4856 INE916D14C03 KOTAK MAH PRIME 7D 31-Mar-17 99.9644 6.4993 2 130 99.9644 6.4993 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 99.9823 6.4616 1 100 99.9823 6.4616 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.9671 6.0062 1 50 99.9671 6.0062 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 99.9652 6.3532 1 25 99.9652 6.3532 INE523H14XN6 JM FIN PRODUCTS 181D 3-Apr-17 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE860H14XT9 ADITYA BIRLA FIN 63D 7-Apr-17 99.8302 6.8980 2 150 99.8302 6.8980 INE916D14B61 KOTAK MAH PRIME 34D 17-Apr-17 99.6854 6.3995 1 5 99.6854 6.3995 INE860H14XQ5 ADITYA BIRLA FIN 90D 18-Apr-17 99.6261 6.8493 1 50 99.6261 6.8493 INE657N14JX8 EDELWEISS COMMOD 60D 18-Apr-17 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.6320 6.4198 1 25 99.6320 6.4198 INE205A14HP3 VEDANTA 90D 24-Apr-17 99.5636 6.3994 1 5 99.5636 6.3994 INE277L14214 FORTIS HEALTHCARE 35D 24-Apr-17 99.2577 10.4987 1 5 99.2577 10.4987 INE423A14BY7 ADANI ENTERPRISES 57D 27-Apr-17 99.2313 9.7500 1 100 99.2313 9.7500 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.4999 6.3254 2 10 99.4862 6.5002 INE013A14A18 RELIANCE CAP 81D 28-Apr-17 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE069A14HY5 ADITYA BIRLA NUVO 89D 3-May-17 99.3807 6.6898 1 5 99.3807 6.6898 INE763G14DW3 ICICI SECURITIES 61D 3-May-17 99.4064 6.4105 1 5 99.4064 6.4105 INE114A14DV4 SAIL 90D 4-May-17 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.3035 6.4001 1 25 99.3035 6.4001 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 99.3261 6.3498 1 5 99.3261 6.3498 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE909H14KE3 TATA MOTORS FIN 180D 9-May-17 99.2530 6.7002 1 25 99.2530 6.7002 INE094A14CG1 HINDUSTAN PETROL 63D 12-May-17 99.2285 6.5997 1 5 99.2285 6.5997 INE001A14QL6 HDFC 89D 15-May-17 99.2185 6.2499 1 5 99.2185 6.2499 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.1573 6.6000 1 5 99.1573 6.6000 INE140A14OD4 PIRAMAL ENTER 139D 17-May-17 99.1848 6.2499 1 5 99.1848 6.2499 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE641O14454 PIRAMAL FIN 89D 17-May-17 99.1266 6.7000 1 5 99.1266 6.7000 INE036A14EV7 RELIANCE INFRAST 57D 19-May-17 98.6593 9.9201 1 5 98.6593 9.9201 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.0507 6.6003 1 5 99.0507 6.6003 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.0522 6.3501 1 200 99.0522 6.3501 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.0026 6.3400 1 200 99.0026 6.3400 INE414G14EZ4 MUTHOOT FIN 90D 29-May-17 98.8274 7.0996 1 52 98.8274 7.0996 INE205A14ID7 VEDANTA 91D 5-Jun-17 98.7808 6.6250 1 150 98.7808 6.6250 INE704I14627 BARCLAYS INVEST 252D 6-Jun-17 98.7078 6.9250 1 50 98.7078 6.9250 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.7389 6.4747 1 188.5 98.7389 6.4747 INE916D14B53 KOTAK MAH PRIME 91D 9-Jun-17 98.7014 6.6698 1 50 98.7014 6.6698 INE704I14726 BARCLAYS INVEST 201D 14-Jun-17 98.5602 6.9247 1 25 98.5602 6.9247 INE931S14617 ADANI TRANS 148D 15-Jun-17 98.6186 6.5548 1 150 98.6186 6.5548 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D 15-Jun-17 98.6570 6.3701 1 25 98.6570 6.3701 INE094O14985 DAIMLER FIN SERV 364D 21-Jun-17 98.4447 6.8649 1 25 98.4447 6.8649 INE916D14YD0 KOTAK MAH PRIME 365D 21-Jun-17 98.4883 6.7499 1 10 98.4883 6.7499 INE511C14QA3 MAGMA FINCORP 91D 26-Jun-17 97.7710 9.3498 2 235 97.7710 9.3498 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.2394 7.3498 1 100 98.2394 7.3498 INE850M14398 IFMR CAP FIN PVT 364D 27-Jun-17 98.0656 7.9998 2 25 98.0656 7.9998 INE691I14EH1 L AND T INFRAST FIN 356D28-Jun-17 98.3269 6.8250 1 25 98.3269 6.8250 INE404K14BW0 SHAPOORJI PALLONJI 312D30-Jun-17 98.2268 7.0850 1 25 98.2268 7.0850 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.0901 6.8999 1 50 98.0901 6.8999 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 96.0850 7.1500 2 275 96.0850 7.1500 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 96.1031 7.1500 4 275 96.1031 7.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com