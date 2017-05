Mar 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14QO2 INDIABULLS HOUSING 29D 31-Mar-17 99.9829 6.2426 2 400 99.9829 6.2426 INE178A14BG4 CHENNAI PETROLEUM 63D 31-Mar-17 99.9832 6.1330 3 125 99.9832 6.1330 INE657N14JM1 EDELWEISS COMMOD 72D 31-Mar-17 99.9815 6.7538 2 125 99.9819 6.6077 INE557F14DS9 NATIONAL HOUSING 58D 31-Mar-17 99.9839 5.8774 1 80 99.9839 5.8774 INE301A14DP9 RAYMOND 73D 31-Mar-17 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE247J14344 STERLING AND WIL 30D 31-Mar-17 99.9782 7.9587 1 50 99.9782 7.9587 INE508G14154 TIME TECHNOPLAST 30D 31-Mar-17 99.9796 7.4475 1 25 99.9796 7.4475 INE523H14XN6 JM FIN PRODUCTS 181D 3-Apr-17 99.9318 8.3033 1 50 99.9318 8.3033 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.8900 6.6990 2 200 99.8900 6.6990 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.9083 6.7002 1 100 99.9083 6.7002 INE860H14XT9 ADITYA BIRLA FIN 63D 7-Apr-17 99.8490 6.8998 1 25 99.8490 6.8998 INE404K14BO7 SHAPOORJI PALLONJI 342D18-Apr-17 99.6638 6.4804 1 25 99.6638 6.4804 INE069A14IB1 ADITYA BIRLA NUVO 60D 18-Apr-17 99.6705 6.3508 1 10 99.6705 6.3508 INE149A14AD4 TUBE INVESTMENTS 30D 20-Apr-17 99.6309 6.4391 1 50 99.6309 6.4391 INE277L14214 FORTIS HEALTHCARE 35D 24-Apr-17 99.2863 10.4949 1 40 99.2863 10.4949 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 99.4889 6.4659 1 25 99.4889 6.4659 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.3840 6.4637 2 30 99.3758 6.5504 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.3208 6.4001 2 100 99.3208 6.4001 INE668E14391 HERO CYCLES 86D 12-May-17 99.2550 6.3713 1 40 99.2550 6.3713 INE742F14AY1 ADANI PORTS 361D 15-May-17 99.1937 6.4498 1 50 99.1937 6.4498 INE019A14AO6 JSW STEEL 90D 15-May-17 99.2050 6.5000 1 5 99.2050 6.5000 INE001A14QL6 HDFC 89D 15-May-17 99.1503 6.8000 1 5 99.1503 6.8000 INE261F14BC6 NABARD 89D 16-May-17 99.2309 6.1499 1 5 99.2309 6.1499 INE140A14OD4 PIRAMAL ENTER 139D 17-May-17 99.1848 6.2499 1 41 99.1848 6.2499 INE036A14EV7 RELIANCE INFRAST 57D 19-May-17 98.6594 9.9194 1 5 98.6594 9.9194 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.0864 6.3498 1 250 99.0864 6.3498 INE657N14KE6 EDELWEISS COMMOD 80D 22-May-17 98.9428 7.5000 1 5 98.9428 7.5000 INE804I14PF0 ECL FIN 60D 23-May-17 98.9938 6.9999 1 5 98.9938 6.9999 INE657N14KA4 EDELWEISS COMMOD 88D 26-May-17 98.8964 7.1458 1 100 98.8964 7.1458 INE891K14DE2 AXIS FIN 60D 26-May-17 98.9900 6.6502 1 30 98.9900 6.6502 INE466L14239 IIFL WEALTH MAN 80D 26-May-17 98.9606 6.7254 2 10 98.9568 6.7506 INE705L14677 VODAFONE INDIA 89D 29-May-17 98.9128 6.7998 1 25 98.9128 6.7998 INE523E14PV2 FAMILY CREDIT 358D 2-Jun-17 98.8346 6.7248 1 25 98.8346 6.7248 INE870H14CY2 NETWORK18 MEDIA 90D 5-Jun-17 98.8263 6.4700 1 100 98.8263 6.4700 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.7725 6.4801 4 100 98.7856 6.4101 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.7495 6.5100 1 25 98.7495 6.5100 INE518A14321 FORBES AND COM 81D 9-Jun-17 98.4583 8.0497 1 20 98.4583 8.0497 INE008I14GO9 COX AND KINGS 182D 14-Jun-17 98.5058 7.2849 1 25 98.5058 7.2849 INE053F14054 INDIAN RAILWAY FIN 104D 15-Jun-17 98.6740 6.3701 2 650 98.6740 6.3701 INE518A14339 FORBES AND COMP 88D 16-Jun-17 98.3068 8.0598 1 20 98.3068 8.0598 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.5804 6.4099 1 50 98.5804 6.4099 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.5987 6.2499 10 950 98.5987 6.2499 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.5820 6.2502 1 50 98.5820 6.2502 INE267A14176 HINDUSTAN ZINC 91D 26-Jun-17 98.5275 6.2701 2 75 98.5275 6.2701 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.2588 7.3500 1 250 98.2588 7.3500 INE155A14LC0 TATA MOTORS 271D 27-Jun-17 98.4516 6.4501 1 50 98.4516 6.4501 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.2394 7.3498 1 50 98.2394 7.3498 INE786A14803 JK LAKSHMI CEMENT 91D 28-Jun-17 98.3867 6.6501 1 75 98.3867 6.6501 INE691I14EH1 L AND T INFRAST 356D 28-Jun-17 98.3599 6.7624 1 50 98.3599 6.7624 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUSING 181D 29-Jun-17 98.3450 6.7499 1 160 98.3450 6.7499 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 98.3185 6.8598 2 125 98.3185 6.8598 INE477A14593 CANFIN HOMES 176D 29-Jun-17 98.3812 6.5998 4 100 98.3812 6.5998 INE018A14EM4 LARSEN AND TOUBRO 323D 29-Jun-17 98.4584 6.3499 1 50 98.4584 6.3499 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 98.4174 6.4499 2 50 98.4174 6.4499 INE691I14EP4 L AND T INFRAST FIN 364D18-Sep-17 96.7141 7.2099 1 100 96.7141 7.2099 INE759E14DP0 FAMILY CREDIT 364D 28-Sep-17 96.5343 7.2000 2 200 96.5343 7.2000 INE691I14ET6 L AND T INFRAST FIN 360D29-Sep-17 96.5112 7.2101 1 75 96.5112 7.2101 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 96.4116 7.1501 1 250 96.4116 7.1501 INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 96.4020 7.1699 1 200 96.4020 7.1699 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 95.3492 7.1500 1 50 95.3492 7.1500 INE691I14FK2 L AND T INFRAST FIN 364D5-Mar-18 93.7828 7.1168 1 2.4 93.7828 7.1168 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com