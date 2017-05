Mar 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.9078 6.7365 5 445 99.9076 6.7514 INE179J14ET0 BIRLA TMT HOLDINGS 90D 11-Apr-17 99.7985 6.6996 2 4 99.7985 6.6996 INE233A14IR9 GODREJ INDUSTRIES 90D 13-Apr-17 99.7779 6.2498 1 25 99.7779 6.2498 INE975F14KX8 KOTAK MAH INVEST 90D 17-Apr-17 99.6889 6.7003 3 33 99.6889 6.7003 INE404K14BO7 SHAPOORJI PALLONJI 342D 18-Apr-17 99.6428 7.2692 1 50 99.6428 7.2692 INE094O14886 DAIMLER FIN SERV 364D 19-Apr-17 99.6524 6.7009 1 5 99.6524 6.7009 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.6587 6.2501 2 200 99.6587 6.2501 INE621H14658 RELIGARE ENTER 21D 20-Apr-17 99.4010 10.9976 1 50 99.4010 10.9976 INE621H14658 RELIGARE ENTER 21D 20-Apr-17 99.5133 10.5008 2 50 99.5133 10.5008 INE019A14AJ6 JSW STEEL 90D 24-Apr-17 99.5777 6.4497 3 245 99.5777 6.4497 INE277L14214 FORTIS HEALTHCARE 35D 24-Apr-17 99.3711 11.0001 2 180 99.3711 11.0001 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.5901 6.2596 1 25 99.5901 6.2596 INE657K14FK9 RHC HOLDING PVT 43D 28-Apr-17 99.1888 11.9404 4 400 99.1888 11.9404 INE274G14AN6 INDIABULLS VENTURES 60D 28-Apr-17 99.4235 8.4654 2 307 99.4246 8.4495 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 99.5301 6.8935 2 125 99.5228 7.0005 INE835P14962 RELIGARE COMTRADE 30D 28-Apr-17 99.1859 11.9834 1 100 99.1859 11.9834 INE277L14222 FORTIS HEALTHCARE 39D 28-Apr-17 99.3197 10.0004 1 100 99.3197 10.0004 INE066P14568 INOX WIND 50D 28-Apr-17 99.3554 8.4573 1 15 99.3554 8.4573 INE148I14ME2 INDIABULLS HOUS 361D 2-May-17 99.3919 7.7005 1 5 99.3919 7.7005 INE069I14351 INDIABULLS REAL 36D 4-May-17 99.0822 9.9441 2 35 99.0822 9.9441 INE233A14IS7 GODREJ INDUSTRIES 90D 4-May-17 99.4258 6.1998 1 25 99.4258 6.1998 INE414G14ER1 MUTHOOT FIN 90D 4-May-17 99.3371 7.1639 1 20 99.3371 7.1639 INE657N14JS8 EDELWEISS COMMOD 87D 5-May-17 99.3050 7.2986 1 150 99.3050 7.2986 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.4251 6.0301 1 5 99.4251 6.0301 INE248U14687 IIFL WEALTH FIN 77D 8-May-17 99.3022 6.7497 1 195 99.3022 6.7497 INE641O14421 PIRAMAL FIN 89D 9-May-17 99.2268 7.9005 1 5 99.2268 7.9005 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 99.2015 7.3450 1 15 99.2015 7.3450 INE148I14QE3 INDIABULLS HOUSING 88D 12-May-17 99.1840 7.6998 1 5 99.1840 7.6998 INE657N14KB2 EDELWEISS COMMOD 76D 15-May-17 99.1670 7.3000 1 150 99.1670 7.3000 INE248U14653 IIFL WEALTH FIN 87D 15-May-17 99.1444 6.9998 1 150 99.1444 6.9998 INE657N14JW0 EDELWEISS COMMOD 88D 16-May-17 99.1821 6.9999 1 100 99.1821 6.9999 INE036A14EU9 RELIANCE INFRAST 59D 18-May-17 98.6676 10.9532 4 350 98.6676 10.9532 INE036A14EV7 RELIANCE INFRAST 57D 19-May-17 98.7677 9.9000 4 333 98.7677 9.9000 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.1244 6.2003 2 50 99.1244 6.2003 INE296A14LM1 BAJAJ FIN 91D 22-May-17 99.0822 6.9000 1 5 99.0822 6.9000 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.0367 6.3397 1 100 99.0367 6.3397 INE804I14PE3 ECL FIN 60D 29-May-17 98.9224 7.1002 1 350 98.9224 7.1002 INE657N14KF3 EDELWEISS COMMOD 87D 29-May-17 98.8999 7.2501 1 100 98.8999 7.2501 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 98.9492 6.8003 1 5 98.9492 6.8003 INE423A14BW1 ADANI ENTERPRISES 90D 1-Jun-17 98.3708 9.7501 1 30 98.3708 9.7501 INE205A14IJ4 VEDANTA 71D 1-Jun-17 98.8830 6.6502 1 25 98.8830 6.6502 INE205A14IH8 VEDANTA 86D 2-Jun-17 98.8652 6.6501 1 25 98.8652 6.6501 INE267A14184 HINDUSTAN ZINC 70D 5-Jun-17 98.8560 6.3999 1 25 98.8560 6.3999 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 98.8560 6.3999 1 25 98.8560 6.3999 INE110L14CS7 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Jun-17 98.8442 6.3701 1 30 98.8442 6.3701 INE641O14587 PIRAMAL FIN 78D 16-Jun-17 98.4307 7.5575 1 30 98.4307 7.5575 INE148I14QU9 INDIABULLS HOUSING 90D 19-Jun-17 98.5421 6.7501 1 25 98.5421 6.7501 INE110L14CZ2 RELIANCE JIO INFO 88D 20-Jun-17 98.6040 6.3797 1 300 98.6040 6.3797 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.6266 6.2750 1 100 98.6266 6.2750 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.6716 6.2999 1 100 98.6716 6.2999 INE742F14CV3 ADANI PORTS 147D 21-Jun-17 98.5717 6.4498 2 100 98.5717 6.4498 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.5986 6.2504 1 5 98.5986 6.2504 INE187C14149 MURUGAPPA HOLD 88D 23-Jun-17 98.3589 7.2499 1 80 98.3589 7.2499 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 98.3589 7.2499 1 25 98.3589 7.2499 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 98.4166 7.2499 1 25 98.4166 7.2499 INE187C14149 MURUGAPPA HOLD 88D 23-Jun-17 98.4166 7.2499 1 10 98.4166 7.2499 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.2588 7.3500 1 100 98.2588 7.3500 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.3284 7.3001 1 100 98.3284 7.3001 INE691I14EH1 L AND T INFRAST FIN 356D28-Jun-17 98.4138 6.6101 1 50 98.4138 6.6101 INE140A14OS2 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Jun-17 98.3961 6.6850 1 25 98.3961 6.6850 INE018A14EM4 LARSEN AND TOU 323D 29-Jun-17 98.4465 6.3997 1 150 98.4465 6.3997 INE404K14BW0 SHAPOORJI PAL 312D 30-Jun-17 98.2721 7.0524 2 125 98.2721 7.0524 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 98.5038 6.3001 1 100 98.5038 6.3001 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 98.3921 6.5547 2 100 98.3921 6.5547 INE759E14DC8 FAMILY CREDIT 364D 19-Jul-17 97.9195 7.0502 2 20 97.9195 7.0502 INE399L14208 ADANI GAS 364D 21-Jul-17 97.8238 7.2499 1 50 97.8238 7.2499 INE399L14232 ADANI GAS 360D 14-Aug-17 97.3697 7.2500 1 50 97.3697 7.2500 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 97.5115 6.7499 2 235 97.5115 6.7499 INE523H14XD7 JM FIN PRODUCTS 365D 31-Aug-17 96.8457 7.7701 1 9 96.8457 7.7701 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 97.1253 6.7101 1 75 97.1253 6.7101 INE854D14050 UNITED SPIRITS 241D 18-Sep-17 98.2595 3.7809 2 170 98.4465 3.3683 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.