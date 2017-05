Apr 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 99.9671 6.0062 8 544 99.9671 6.0062 INE043D14IZ9 IDFC 9D 7-Apr-17 99.9332 6.0996 3 200 99.9332 6.0996 INE114A14DX0 SAIL 61D 10-Apr-17 99.8822 6.1497 1 145 99.8822 6.1497 INE866I14SU2 INDIA INFOLINE FIN 90D 10-Apr-17 99.8755 6.4999 1 50 99.8755 6.4999 INE053F14047 INDIAN RAILWAY FIN 51D 12-Apr-17 99.8483 6.1616 1 30 99.8483 6.1616 INE742F14CS9 ADANI PORTS AND SPL 98D 17-Apr-17 99.7982 6.1505 1 5 99.7982 6.1505 INE034A14634 ARVIND 50D 18-Apr-17 99.7375 6.4043 1 50 99.7375 6.4043 INE404K14BO7 SHAPOORJI PALLON 342D 18-Apr-17 99.7213 6.8007 1 16 99.7213 6.8007 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 99.7144 6.1496 2 100 99.7144 6.1496 INE621H14658 RELIGARE ENTER 21D 20-Apr-17 99.5233 10.2841 2 50 99.5233 10.2841 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.7540 6.0008 2 10 99.7540 6.0008 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 99.5523 6.5663 5 750 99.5568 6.4995 INE531F14CL1 EDELWEISS SECURITIES 25D28-Apr-17 99.5568 6.4995 1 300 99.5568 6.4995 INE804I14OT4 ECL FIN 70D 28-Apr-17 99.5568 6.4995 1 100 99.5568 6.4995 INE835P14962 RELIGARE COMTRADE 30D 28-Apr-17 99.1848 11.9997 1 100 99.1848 11.9997 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 99.5608 7.0007 1 100 99.5608 7.0007 INE013A14A18 RELIANCE CAP 81D 28-Apr-17 99.5398 6.7500 1 50 99.5398 6.7500 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.6171 6.0998 1 5 99.6171 6.0998 INE148I14ME2 INDIABULLS HOUS 361D 2-May-17 99.5288 6.4001 1 10 99.5288 6.4001 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 99.4930 6.1999 1 10 99.4930 6.1999 INE069A14IA3 ADITYA BIRLA NUVO 89D 8-May-17 99.4426 6.1997 1 5 99.4426 6.1997 INE657N14KB2 EDELWEISS COM 76D 15-May-17 99.1670 7.3000 1 150 99.1670 7.3000 INE657N14JW0 EDELWEISS COM 88D 16-May-17 99.1821 6.9999 1 100 99.1821 6.9999 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.2916 6.2003 1 5 99.2916 6.2003 INE205A14HZ2 VEDANTA 88D 22-May-17 99.2080 6.1997 1 5 99.2080 6.1997 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.1411 6.2003 2 100 99.1411 6.2003 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.1059 6.2130 1 100 99.1059 6.2130 INE657N14KF3 EDELWEISS COM 87D 29-May-17 98.8999 7.2501 1 100 98.8999 7.2501 INE657N14KD8 EDELWEISS COM 91D 30-May-17 99.0005 6.7000 1 5 99.0005 6.7000 INE641O14553 PIRAMAL FIN 82D 5-Jun-17 98.7256 7.4786 2 175 98.7220 7.5001 INE641O14561 PIRAMAL FIN 84D 7-Jun-17 98.7080 7.3500 1 150 98.7080 7.3500 INE962S14364 TATA POWER SOLAR 89D 7-Jun-17 98.8697 6.4196 1 50 98.8697 6.4196 INE725H14301 TATA PROJECTS 90D 8-Jun-17 98.8533 6.4152 1 50 98.8533 6.4152 INE244N14137 MAH VEHICLE MAN 74D 9-Jun-17 98.8992 6.2502 1 100 98.8992 6.2502 INE725H14319 TATA PROJECTS 90D 13-Jun-17 98.7676 6.4146 1 100 98.7676 6.4146 INE176B14094 HAVELLS INDIA 88D 16-Jun-17 98.7329 6.3301 1 150 98.7329 6.3301 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.6700 6.1499 1 145 98.6700 6.1499 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 98.4166 7.2499 1 25 98.4166 7.2499 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.3284 7.3001 1 100 98.3284 7.3001 INE688I14DO5 CAP FIRST 353D 30-Jun-17 98.3485 6.9650 1 50 98.3485 6.9650 INE909H14JS5 TATA MOTORS FIN 344D 15-Sep-17 96.8521 7.1899 1 75 96.8521 7.1899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com