Apr 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14IZ9 IDFC 9D 7-Apr-17 99.9671 6.0062 1 25 99.9671 6.0062 INE053F14047 INDIAN RAILWAY FIN 51D 12-Apr-17 99.8820 6.1601 1 100 99.8820 6.1601 INE556F14EI0 SIDBI 63D 17-Apr-17 99.8210 5.9502 1 5 99.8210 5.9502 INE879F14AK0 INFINA FIN PRIVATE 22D 18-Apr-17 99.7868 6.4987 1 25 99.7868 6.4987 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.7723 5.9500 1 5 99.7723 5.9500 INE019A14AJ6 JSW STEEL 90D 24-Apr-17 99.6680 6.3991 1 225 99.6680 6.3991 INE277L14214 FORTIS HEALTHCARE 35D 24-Apr-17 99.4310 10.9933 1 15 99.4310 10.9933 INE019A14AJ6 JSW STEEL 90D 24-Apr-17 99.6854 6.3995 1 15 99.6854 6.3995 INE094A14CF3 HINDUSTAN PETROL 45D 24-Apr-17 99.7050 5.9996 1 5 99.7050 5.9996 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.6927 6.2506 1 5 99.6927 6.2506 INE523E14RF1 FAMILY CREDIT 111D 27-Apr-17 99.6117 6.4674 1 95 99.6117 6.4674 INE657K14FK9 RHC HOLDING PVT 43D 28-Apr-17 99.2546 11.9180 1 100 99.2546 11.9180 INE019A14AK4 JSW STEEL 84D 28-Apr-17 99.6157 6.4005 1 15 99.6157 6.4005 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.6397 5.9993 1 5 99.6397 5.9993 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.5255 6.0006 1 5 99.5255 6.0006 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.3905 6.5833 1 5 99.3905 6.5833 INE140A14OD4 PIRAMAL ENTER 139D 17-May-17 99.2867 6.2435 1 24 99.2867 6.2435 INE804I14PE3 ECL FIN 60D 29-May-17 98.9431 7.2202 1 250 98.9431 7.2202 INE705L14677 VODAFONE INDIA 89D 29-May-17 99.1006 6.2502 1 5 99.1006 6.2502 INE769M14333 VIACOM 18 MEDIA 89D 30-May-17 99.0374 6.4503 1 50 99.0374 6.4503 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 98.3745 10.7697 2 50 98.3746 10.7692 INE641O14553 PIRAMAL FIN 82D 5-Jun-17 98.7865 7.3503 1 25 98.7865 7.3503 INE081A14569 TATA STEEL 90D 8-Jun-17 98.9211 6.2202 2 600 98.9211 6.2202 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 98.9417 6.1002 6 600 98.9417 6.1002 INE556F14EU5 SIDBI 87D 12-Jun-17 98.8718 6.1249 4 490 98.8718 6.1249 INE931S14617 ADANI TRANSM 148D 15-Jun-17 98.7609 6.4499 1 25 98.7609 6.4499 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 98.7571 6.1249 2 650 98.7571 6.1249 INE148I14QU9 INDIABULLS HOUSING 90D 19-Jun-17 98.6720 6.5499 1 25 98.6720 6.5499 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.7438 6.1098 2 325 98.7438 6.1098 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.7601 6.1099 1 100 98.7601 6.1099 INE931S14641 ADANI TRANS 137D 20-Jun-17 98.6748 6.4499 1 75 98.6748 6.4499 INE020E14HJ1 STCI FIN 147D 23-Jun-17 98.5128 6.9750 1 150 98.5128 6.9750 INE587O14061 ALTICO CAP INDIA 282D 30-Jun-17 98.0435 8.4695 1 60 98.0435 8.4695 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 98.5373 6.3001 2 50 98.5373 6.3001 INE071G14AL0 ICICI HOME FIN 136D 3-Jul-17 98.4209 6.5800 2 100 98.4209 6.5800 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 97.2970 6.5000 1 4.5 97.2970 6.5000 INE774D14LP4 MAH AND MAH FIN 247D 28-Sep-17 96.7800 6.9000 1 175 96.7800 6.9000 INE535H14GA2 FULLERTON INDIA 364D 24-Nov-17 95.3934 7.5648 2 175 95.3934 7.5648 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com