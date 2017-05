Apr 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE191S14154 KHYATI REALTORS 90D 13-Apr-17 99.9404 7.2557 1 150 99.9404 7.2557 INE094O14886 DAIMLER FIN SERV 364D 19-Apr-17 99.8461 6.2511 1 5 99.8461 6.2511 INE261F14BA0 NABARD 90D 20-Apr-17 99.7850 6.0495 2 200 99.7850 6.0495 INE860H14XR3 ADITYA BIRLA FIN 89D 24-Apr-17 99.7704 5.9998 1 5 99.7704 5.9998 INE881J14LE8 SREI EQUIPMENT FIN 60D 24-Apr-17 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE523E14RF1 FAMILY CREDIT 111D 27-Apr-17 99.6470 6.4651 2 500 99.6470 6.4651 INE523E14RF1 FAMILY CREDIT 111D 27-Apr-17 99.6998 6.4649 2 300 99.6998 6.4649 INE248U14695 IIFL WEALTH FIN 63D 27-Apr-17 99.6982 6.4994 1 5 99.6982 6.4994 INE013A14A18 RELIANCE CAP 81D 28-Apr-17 99.7050 5.9996 1 5 99.7050 5.9996 INE774D14LO7 MAH AND MAH FIN 91D 28-Apr-17 99.6417 6.2500 1 5 99.6417 6.2500 INE514E14LW8 EXIM 34D 9-May-17 99.5208 6.0604 1 250 99.5208 6.0604 INE110L14CM0 RELIANCE JIO INFO 88D 12-May-17 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE641O14447 PIRAMAL FIN 89D 16-May-17 99.2997 7.1503 1 5 99.2997 7.1503 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.2438 6.1804 1 175 99.2438 6.1804 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.2321 6.1403 2 50 99.2321 6.1403 INE959P14325 SURAKSHA REALTY 90D 29-May-17 98.9480 7.4627 1 10 98.9480 7.4627 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.1511 6.2500 1 25 99.1511 6.2500 INE423A14BZ4 ADANI ENTERPRISES 90D 30-May-17 99.0294 6.7498 1 5 99.0294 6.7498 INE121A14NQ8 CHOLAMANDALAM 129D 1-Jun-17 99.0147 6.6039 1 75 99.0147 6.6039 INE036A14EW5 RELIANCE INFRAST 59D 1-Jun-17 98.5522 9.7493 1 5 98.5522 9.7493 INE085A14CD6 CHAMBAL FERT 60D 2-Jun-17 99.0878 6.3400 1 25 99.0878 6.3400 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 99.0352 6.3497 1 5 99.0352 6.3497 INE267A14184 HINDUSTAN ZINC 70D 5-Jun-17 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE140A14OL7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 6-Jun-17 98.9508 6.4503 3 250 98.9508 6.4503 INE267A14168 HINDUSTAN ZINC 74D 9-Jun-17 98.9361 6.2301 2 1000 98.9361 6.2301 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 98.9243 6.3000 1 25 98.9243 6.3000 INE556F14EU5 SIDBI 87D 12-Jun-17 98.8913 6.2002 4 340 98.8913 6.2002 INE704I14726 BARCLAYS INVEST 201D 14-Jun-17 98.7399 6.8501 1 100 98.7399 6.8501 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 98.8452 6.1801 5 350 98.8452 6.1801 INE110L14CZ2 RELIANCE JIO INFO 88D 20-Jun-17 98.7507 6.2400 2 275 98.7507 6.2400 INE296N14012 WELSPUN REN 77D 21-Jun-17 98.6620 6.5999 2 300 98.6620 6.5999 INE657N14KN7 EDELWEISS COMMOD 90D 22-Jun-17 98.5958 6.8399 1 100 98.5958 6.8399 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.7255 6.2000 1 30 98.7255 6.2000 INE916D14YG3 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Jun-17 98.6288 6.5902 1 100 98.6288 6.5902 INE267A14176 HINDUSTAN ZINC 91D 26-Jun-17 98.6572 6.2099 3 350 98.6572 6.2099 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.5048 6.8399 1 100 98.5048 6.8399 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 98.5564 6.3647 1 250 98.5564 6.3647 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 98.5820 6.2502 2 95 98.5820 6.2502 INE404K14CB2 SHAPOORJI PAL 265D 18-Jul-17 97.9337 7.5501 1 25 97.9337 7.5501 INE759E14DC8 FAMILY CREDIT 364D 19-Jul-17 98.0358 7.1000 1 15 98.0358 7.1000 INE742F14CZ4 ADANI PORTS 309D 15-Dec-17 95.5189 6.7950 1 1.9 95.5189 6.7950 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 95.1431 7.2501 1 25 95.1431 7.2501 INE523H14ZG5 JM FIN PRODUCTS 363D 1-Mar-18 93.1410 8.1948 1 2 93.1410 8.1948 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com