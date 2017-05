Apr 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14HP3 VEDANTA 90D 24-Apr-17 99.7797 6.1990 1 25 99.7797 6.1990 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.7215 5.9963 1 23 99.7215 5.9963 INE879F14AI4 INFINA FIN PRIVATE 36D 28-Apr-17 99.6853 6.7781 1 11 99.6853 6.7781 INE860H14XS1 ADITYA BIRLA FIN 84D 28-Apr-17 99.7268 6.2494 1 5 99.7268 6.2494 INE191H14199 PVR 60D 28-Apr-17 99.7004 6.4519 1 4 99.7004 6.4519 INE975F14LD8 KOTAK MAH INVEST 87D 28-Apr-17 99.6876 6.7284 1 2.5 99.6876 6.7284 INE233A14IS7 GODREJ INDUSTRIES 90D 4-May-17 99.6121 6.1798 1 25 99.6121 6.1798 INE248U14604 IIFL WEALTH FIN 88D 5-May-17 99.5581 6.7504 1 5 99.5581 6.7504 INE694L14DX8 TALWANDI SABO 86D 5-May-17 99.5765 6.7493 1 5 99.5765 6.7493 INE013A14A67 RELIANCE CAP 88D 12-May-17 99.4122 6.9618 1 25 99.4122 6.9618 INE296A14JW4 BAJAJ FIN 365D 19-May-17 99.3494 6.4601 1 25 99.3494 6.4601 INE804I14PF0 ECL FIN 60D 23-May-17 99.1856 7.3097 1 5 99.1856 7.3097 INE556F14EN0 SIDBI 90D 30-May-17 99.1796 6.2901 1 5 99.1796 6.2901 INE205A14IJ4 VEDANTA 71D 1-Jun-17 99.1107 6.5501 1 5 99.1107 6.5501 INE085A14CD6 CHAMBAL FERT 60D 2-Jun-17 99.1223 6.3372 1 25 99.1223 6.3372 INE085A14CD6 CHAMBAL FERT 60D 2-Jun-17 99.1049 6.3397 1 25 99.1049 6.3397 INE205A14IH8 VEDANTA 86D 2-Jun-17 99.0931 6.5500 1 5 99.0931 6.5500 INE110L14DC9 RELIANCE JIO INFO 67D 5-Jun-17 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE957N14860 HERO FINCORP 60D 6-Jun-17 99.0079 6.6499 1 5 99.0079 6.6499 INE140A14OK9 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 7-Jun-17 99.0066 6.4251 3 250 99.0066 6.4251 INE556F14EU5 SIDBI 87D 12-Jun-17 98.9653 6.1551 1 150 98.9653 6.1551 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 98.8499 6.1546 1 125 98.8499 6.1546 INE245A14578 THE TATA POWER 141D 20-Jun-17 98.8081 6.2899 1 50 98.8081 6.2899 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.8334 6.1548 1 25 98.8334 6.1548 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.6039 6.7999 1 50 98.6039 6.7999 INE884B14275 KIRLOSKAR FERROUS 79D 28-Jun-17 98.6352 6.4749 1 45 98.6352 6.4749 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.3564 6.7026 2 125 98.3564 6.7026 INE957N14605 HERO FINCORP 365D 2-Aug-17 97.9382 6.8000 1 150 97.9382 6.8000 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 97.3983 6.4999 1 100 97.3983 6.4999 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 97.3126 6.7199 1 75 97.3126 6.7199 INE523E14QW8 FAMILY CREDIT 364D 22-Dec-17 95.3550 7.0001 3 200 95.3550 7.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com