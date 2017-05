Apr 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14CW1 ADANI PORTS 90D 20-Apr-17 99.9829 6.2426 2 50 99.9829 6.2426 INE114A14DT8 SAIL 90D 20-Apr-17 99.9832 6.1330 1 15 99.9832 6.1330 INE896L14856 INDOSTAR CAP FIN 88D 21-Apr-17 99.9647 6.4445 1 100 99.9647 6.4445 INE523H14YU9 JM FIN PRODUCTS 91D 24-Apr-17 99.9288 6.5016 1 19.5 99.9288 6.5016 INE148I14PW7 INDIABULLS HOUSING 87D 27-Apr-17 99.8610 6.3507 1 250 99.8610 6.3507 INE977J14EN0 TRAPTI TRADING 90D 27-Apr-17 99.8588 6.4514 1 30 99.8588 6.4514 INE866I14TA2 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Apr-17 99.8424 6.4016 1 185 99.8424 6.4016 INE523H14YV7 JM FIN PRODUCTS 91D 28-Apr-17 99.8412 6.4505 2 50 99.8412 6.4505 INE202B14JD0 DEWAN HOUSING 88D 28-Apr-17 99.8588 6.4514 1 5 99.8588 6.4514 INE996L14094 CREDIT SUISSE FIN 356D 2-May-17 99.7655 6.5995 1 71.25 99.7655 6.5995 INE774D14LQ2 MAH AND MAH FIN 90D 2-May-17 99.7694 6.4895 1 50 99.7694 6.4895 INE404K14CJ5 SHAPOORJI PAL 86D 3-May-17 99.7602 6.7490 1 5 99.7602 6.7490 INE523E14RI5 FAMILY CREDIT 87D 5-May-17 99.7159 6.4995 2 150 99.7159 6.4995 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.7268 6.2494 2 10 99.7268 6.2494 INE909H14KE3 TATA MOTORS FIN 180D 9-May-17 99.6628 6.4997 1 100 99.6628 6.4997 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.6680 6.3991 1 5 99.6680 6.3991 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.5873 6.0504 1 5 99.5873 6.0504 INE001A14QL6 HDFC 89D 15-May-17 99.5703 6.3007 1 5 99.5703 6.3007 INE019A14AO6 JSW STEEL 90D 15-May-17 99.5703 6.3007 1 5 99.5703 6.3007 INE641O14447 PIRAMAL FIN 89D 16-May-17 99.5109 6.9000 1 5 99.5109 6.9000 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 99.5744 6.0003 1 5 99.5744 6.0003 INE742F14CU5 ADANI PORTS 119D 22-May-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE522D14FQ7 MANAPPURAM FIN 62D 22-May-17 99.4247 6.6000 1 5 99.4247 6.6000 INE110L14CX7 RELIANCE JIO INFO 61D 22-May-17 99.4594 6.1997 1 5 99.4594 6.1997 INE296A14LN9 BAJAJ FIN 91D 24-May-17 99.4074 6.3997 1 5 99.4074 6.3997 INE657N14KA4 EDELWEISS COM 88D 26-May-17 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE915D14AQ4 CITICORP FIN (INDIA) 61D29-May-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE027E14CQ2 L AND T FIN 77D 30-May-17 99.2981 6.4501 1 5 99.2981 6.4501 INE866I14TQ8 INDIA INFOLINE FIN 58D 31-May-17 99.2553 6.5204 2 300 99.2553 6.5204 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.1914 6.9196 1 5 99.1914 6.9196 INE891D14OW6 REDINGTON INDIA 61D 5-Jun-17 99.2041 6.2305 1 35 99.2041 6.2305 INE261F14BF9 NABARD 91D 5-Jun-17 99.2371 6.1000 1 25 99.2371 6.1000 INE831R14595 ADITYA BIRLA HOUS 61D 5-Jun-17 99.2247 6.1999 1 10 99.2247 6.1999 INE580B14GL8 GRUH FIN 60D 9-Jun-17 99.1578 6.2003 1 10 99.1578 6.2003 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 99.0411 6.1998 2 669 99.0411 6.1998 INE657N14KJ5 EDELWEISS COM 86D 15-Jun-17 98.9825 6.7001 1 5 98.9825 6.7001 INE518A14339 FORBES AND COM 88D 16-Jun-17 98.9405 6.7389 1 20 98.9405 6.7389 INE027E14BK7 L AND T FIN 364D 20-Jun-17 98.8847 6.6399 1 300 98.8847 6.6399 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.9678 6.1400 1 25 98.9678 6.1400 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 98.9581 6.1000 1 25 98.9581 6.1000 INE733E14062 NTPC 72D 29-Jun-17 98.8083 6.2002 3 400 98.8083 6.2002 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 98.7302 6.5200 1 50 98.7302 6.5200 INE523H14ZU6 JM FIN PRODUCTS 151D 28-Aug-17 97.4162 7.3901 1 25 97.4162 7.3901 INE523H14YC7 JM FIN PRODUCTS 321D 28-Sep-17 96.8450 7.3401 1 25 96.8450 7.3401 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 96.8951 6.8800 4 175 96.8951 6.8800 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 96.6191 6.8300 4 300 96.6191 6.8300 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 96.6366 6.8299 2 150 96.6366 6.8299 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 94.1779 7.3500 1 100 94.1779 7.3500 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 94.2478 7.2800 1 100 94.2478 7.2800 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 93.8518 7.3799 1 25 93.8518 7.3799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com