Apr 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE896L14856 INDOSTAR CAP FIN 88D 21-Apr-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.9321 6.2001 3 250 99.9321 6.2001 INE008I14HE8 COX AND KINGS 60D 24-Apr-17 99.9294 6.4468 1 25 99.9294 6.4468 INE094A14CI7 HINDUSTAN PETROL 47D 26-Apr-17 99.9172 6.0494 1 100 99.9172 6.0494 INE148I14PW7 INDIABULLS HOUSING 87D 27-Apr-17 99.8765 6.4476 1 50 99.8765 6.4476 INE560K14751 PTC INDIA FIN SERV 60D 2-May-17 99.7628 7.2320 1 15 99.7628 7.2320 INE977J14EU5 TRAPTI TRADING 61D 2-May-17 99.7660 7.1342 1 4 99.7660 7.1342 INE404K14CJ5 SHAPOORJI PAL 86D 3-May-17 99.7868 6.4987 1 5 99.7868 6.4987 INE870D14AQ1 NATIONAL FERTILIZERS 28D 5-May-17 99.7446 6.2306 1 50 99.7446 6.2306 INE205A14HS7 VEDANTA 88D 5-May-17 99.7608 6.2512 1 10 99.7608 6.2512 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.6952 6.1996 1 25 99.6952 6.1996 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.7167 6.0999 1 5 99.7167 6.0999 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.6927 6.2506 1 5 99.6927 6.2506 INE110L14CL2 RELIANCE JIO INFO 91D 11-May-17 99.6446 6.1992 2 75 99.6446 6.1992 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.6417 6.2500 1 10 99.6417 6.2500 INE556F14ES9 SIDBI 61D 16-May-17 99.5603 6.2000 1 45 99.5603 6.2000 INE738C14DD4 BHARAT ALUM 63D 17-May-17 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.4846 6.0999 1 5 99.4846 6.0999 INE477A14643 CANFIN HOMES 90D 23-May-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE155A14MI5 TATA MOTORS 90D 23-May-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE069A14IC9 ADITYA BIRLA NUVO 89D 23-May-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.3504 6.2804 1 5 99.3504 6.2804 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.3227 6.5500 1 5 99.3227 6.5500 INE957N14845 HERO FINCORP 56D 31-May-17 99.3165 6.2799 1 5 99.3165 6.2799 INE523E14PV2 FAMILY CREDIT 358D 2-Jun-17 99.2383 6.5152 1 30 99.2383 6.5152 INE140A14LQ2 PIRAMAL ENTER 365D 2-Jun-17 99.2383 6.5152 1 24.5 99.2383 6.5152 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.1937 6.8998 1 5 99.1937 6.8998 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 99.2284 6.1701 1 25 99.2284 6.1701 INE081A14569 TATA STEEL 90D 8-Jun-17 99.1887 6.2197 1 200 99.1887 6.2197 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.1035 6.2299 1 200 99.1035 6.2299 INE019A14BA3 JSW STEEL 61D 13-Jun-17 99.0365 6.7000 1 5 99.0365 6.7000 INE205A14IK2 VEDANTA 91D 19-Jun-17 98.9750 6.3000 1 200 98.9750 6.3000 INE110L14CW9 RELIANCE JIO INFO 90D 19-Jun-17 98.9026 6.7499 1 145 98.9026 6.7499 INE110L14CW9 RELIANCE JIO INFO 90D 19-Jun-17 98.9207 6.7499 1 5 98.9207 6.7499 INE110L14CZ2 RELIANCE JIO INFO 88D 20-Jun-17 98.9688 6.2346 1 225 98.9688 6.2346 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.9810 6.1601 1 25 98.9810 6.1601 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 98.8128 6.2648 1 95 98.8128 6.2648 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 98.7688 6.4999 2 200 98.7688 6.4999 INE760E14040 TATA INDUSTRIES 89D 11-Jul-17 98.4844 6.8501 1 125 98.4844 6.8501 INE931S14666 ADANI TRANS 211D 28-Sep-17 97.0511 6.8885 1 100 97.0511 6.8885 INE404K14CK3 SHAPOORJI PALLONJI 256D24-Oct-17 96.1521 7.8112 1 150 96.1521 7.8112 INE660N14878 S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 95.9302 8.1500 1 145 95.9302 8.1500 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 96.3752 6.8299 2 75 96.3752 6.8299 INE523E14RL9 L AND T FIN 246D 28-Nov-17 95.9443 6.9500 1 100 95.9443 6.9500 INE535H14GB0 FULLERTON INDIA 364D 1-Dec-17 95.8068 7.1000 1 100 95.8068 7.1000 INE535H14GB0 FULLERTON INDIA 364D 1-Dec-17 95.8811 6.9999 1 100 95.8811 6.9999 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 95.7535 6.8300 1 50 95.7535 6.8300 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 94.0991 7.4800 1 100 94.0991 7.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com