Apr 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14XR3 ADITYA BIRLA FIN 89D 24-Apr-17 99.9487 6.2447 1 265 99.9487 6.2447 INE261F14BB8 NABARD 90D 24-Apr-17 99.9495 6.1473 3 225 99.9495 6.1473 INE306N14KB6 TATA CAP FIN SERV 60D 24-Apr-17 99.9485 6.2691 1 195 99.9485 6.2691 INE114A14DU6 SAIL 91D 24-Apr-17 99.9499 6.0986 1 50 99.9499 6.0986 INE008I14HE8 COX AND KINGS 60D 24-Apr-17 99.9474 6.4030 1 50 99.9474 6.4030 INE205A14HP3 VEDANTA 90D 24-Apr-17 99.9487 6.2447 1 25 99.9487 6.2447 INE094A14CF3 HINDUSTAN PET 45D 24-Apr-17 99.9499 6.0986 1 25 99.9499 6.0986 INE866I14TE4 INDIA INFOLINE FIN 75D 25-Apr-17 99.9296 6.4316 2 150 99.9294 6.4468 INE094A14CE6 HINDUSTAN PET 53D 28-Apr-17 99.8832 6.0974 1 200 99.8832 6.0974 INE657N14JZ3 EDELWEISS COM 70D 28-Apr-17 99.8758 6.4832 3 125 99.8759 6.4790 INE202B14JD0 DEWAN HOUSING 88D 28-Apr-17 99.8774 6.4006 1 95 99.8774 6.4006 INE055A14EP9 CENTURY TEXTILES 60D 28-Apr-17 99.8793 6.3012 1 50 99.8793 6.3012 INE514E14LX6 EXIM 19D 2-May-17 99.8120 6.2499 1 75 99.8120 6.2499 INE301A14DR5 RAYMOND 90D 4-May-17 99.7751 6.3287 1 50 99.7751 6.3287 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.7608 6.2512 1 45 99.7608 6.2512 INE694L14DX8 TALWANDI SABO 86D 5-May-17 99.7551 6.4006 1 5 99.7551 6.4006 INE404K14CA4 SHAPOORJI PAL 228D 9-May-17 99.6756 6.5995 2 50 99.6756 6.5995 INE486A14AY6 CESC 90D 18-May-17 99.5875 6.2994 1 5 99.5875 6.2994 INE556F14EW1 SIDBI 59D 19-May-17 99.5304 6.1505 1 25 99.5304 6.1505 INE296A14JW4 BAJAJ FIN 365D 19-May-17 99.5805 6.1505 1 5 99.5805 6.1505 INE816K14328 RSPL 89D 22-May-17 99.5038 6.5006 1 50 99.5038 6.5006 INE261F14BD4 NABARD 89D 23-May-17 99.4637 6.1502 3 900 99.4637 6.1502 INE729N14962 TVS CREDIT SERV 91D 25-May-17 99.3458 7.0693 1 25 99.3458 7.0693 INE522D14FR5 MANAPPURAM FIN 61D 29-May-17 99.2634 7.1277 1 14 99.2634 7.1277 INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.3679 6.4496 1 5 99.3679 6.4496 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.2519 6.5503 2 200 99.2519 6.5503 INE523E14PV2 FAMILY CREDIT 358D 2-Jun-17 99.2485 6.5803 1 25 99.2485 6.5803 INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 99.2956 6.1650 1 25 99.2956 6.1650 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 99.0744 6.2000 1 25 99.0744 6.2000 INE053F14054 INDIAN RAILWAY 104D 15-Jun-17 99.1244 6.2003 1 25 99.1244 6.2003 INE560K14793 PTC INDIA FIN SERV 60D 16-Jun-17 98.9382 6.9949 1 100 98.9382 6.9949 INE178A14BN0 CHENNAI PETROLEUM 62D 19-Jun-17 99.0472 6.2700 1 25 99.0472 6.2700 INE110L14CW9 RELIANCE JIO INFO 90D 19-Jun-17 98.9207 6.7499 1 5 98.9207 6.7499 INE110L14CW9 RELIANCE JIO INFO 90D 19-Jun-17 99.0653 6.1497 1 5 99.0653 6.1497 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 98.9975 6.1603 1 25 98.9975 6.1603 INE008I14HO7 COX AND KINGS 91D 22-Jun-17 98.8043 7.1244 2 150 98.8043 7.1244 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 98.8581 6.8001 1 25 98.8581 6.8001 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.6217 6.5399 2 250 98.6217 6.5399 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 98.4628 6.5499 1 500 98.4628 6.5499 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 97.9128 6.6502 1 2.2 97.9128 6.6502 INE756I14AA5 HDB FIN SERV 355D 30-Aug-17 97.6176 6.8000 1 100 97.6176 6.8000 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 97.6094 6.5251 2 200 97.6094 6.5251 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 96.9219 6.8999 1 75 96.9219 6.8999 INE523E14RL9 L AND T FIN 246D 28-Nov-17 95.9618 6.9501 1 100 95.9618 6.9501 INE535H14GB0 FULLERTON INDIA 364D 1-Dec-17 95.6559 7.4000 1 100 95.6559 7.4000 INE916D14C29 KOTAK MAH PRIME 258D 14-Dec-17 95.6524 7.0000 1 100 95.6524 7.0000 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 95.5472 7.0001 1 50 95.5472 7.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com